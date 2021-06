Kolik vody byste měli v horku vylít na metr čtvereční trávníku?

Když je horko žízníme všichni, trávník nevyjímaje. Zelený koberec, který si pěstujeme, je během horkých slunečných dnů ohrožený a pokud se o něj nepostaráme zežloutne a letos už zdobit nebude. Kolik toho vypije a jak trávníku v letním parnu pomoci?

Oblíbené travnaté plochy

Trávníky jsou oblíbené všude. Nejen v parcích a na fotbalových hřištích. I my malí zahradníci, máme mnoho trávníkových ploch, které více či méně opečováváme. Slibujeme si od nich minimálně jedno, a to, že budou zelené. Horka mohou obnažený nechráněný trávník ohrozit a není úplně jednoduché zabránit slunci, aby trávník nespálil. Podle trávníkářů specialistů můžeme udělat jen pár věcí. Zalévat a nesekat. Ale jak?

Kvalitní zálivka trávníku je odpověď

V horku prý trávník vypije až padesát litrů vody za týden na metr čtvereční. To je šílené číslo. A pří dnešním nedostatku krajinou zadržované vody, bychom si mohli zadělat na opravdu velký problém. Zalévat trávník lze mnoha způsoby. Můžeme sami kropit anebo použít automatický zavlažovací systém. Zalévat je nejlepší brzy ráno nebo později večer, pokud možno po západu slunce. Automatická závlaha přece jen redukuje spotřebu vody nutné k dostatečnému prolití trávníku. Zvažte ji nejlépe už při zakládání vaší travnaté plochy. Takovýchto závlahových systémů je hned několik. Informujte se o tom, který typ by vyhovoval vám, vašemu zelenému koberci i peněžence.

Lavina na trávníku?

Známe svůj trávník a víme, která místa nejvíce trpí a která jsou naopak v polostínu zelená po celý rok. Soustřeďte se na nejsušší místa. Pokud tráva začne trpět a žloutnout i plocha okolo bude náchylnější na vysychání, až do té míry, že strhne lavinu zkázy. Docela zajímavé je i to, že někteří pěstitelé doporučují nepravidelnou zálivku. V důsledku jde o to, abychom trávník nerozmazlili a nechali ho také bojovat o život. Aby vyrážel nová stébla zespod a sám rostl do šíře. Tím by se měl trávník ozdravovat a omlazovat sám.

Sekejte trávu jen když je to nezbytně nutné

Co se týče sekání trávníků pamatujme na výšku i na frekvenci. Každá moderní trávníková sekačka má stupně aretace nožů nebo koleček, kterými lze regulovat výšku sečení. Vyšší trávník je lépe chránění a čelí déle prosychání. Výška sečení je navíc velmi důležitá, abychom trávník nepoškodili mechanicky. Pokud najedeme sekačkou neopatrně na vyvýšenější místo a drn narušíme, opět způsobíme vlnu poškození i přilehlých ploch a těmi dále proschne i zbytek zahrady. Rozhodně nesekejte během horkých dní a zvažte, či není vhodné víkend nebo dva nesekat. Tráva v horku stejně dramaticky neporoste, dejte jí možnost držet si vláhu, jak nejdéle to půjde. Sekačku použijte, až když to bude nezbytně nutné.

Anglický trávník nebo louka?

Vyšší trávník skutečně dramaticky ovlivňuje intenzitu i četnost zalévání. Některé trávníky jsou dokonce koncipované tak, že neobsahují jen vybrané kultivary trav, ale také jiných květin. Ano, jde o takzvanou louku. Nemusí být plevelná a do půl pasu, ale předpokládá se, že bude vyšší, sekaná jen dvakrát za sezonu a plná kvetoucích bylin. Zdá se, že trávníky typu louka budou odpovědí pro častý nedostatek vody v letním období i pro naši peněženku. Závlaha totiž něco stojí a lepšit se to nebude.