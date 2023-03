Trvalky našich babiček: 5 kroků k dokonalé předzahrádce. To už se vidí málokdy!

Krásná předzahrádka upoutá každého kolemjdoucího a bude vždy příjemným přivítáním při příchodu domů. Osázejte si ji trvalkami podle našich babiček a zkuste kombinace, které na nich často pěstovaly, budete se cítit jako v pohádce!

Vytvořte si před domem květinový ráj, naše babičky si na něm kdysi zakládaly! A navíc se jedná o možná jedinou část zahrady, která je všem na očích. Měla by tedy zároveň i svým způsobem reprezentovat a neměla by působit rušivě. Naopak, vše by mělo být v harmonii s celým nejbližším okolím. Využijte ji nejen k pěstování okrasných květin a rostlin, ale provonět ji můžete i chutnými a zdravými bylinkami.

Příprava předzahrádky

Trvalkovou předzahrádku lze vybudovat na jakémkoliv stanovišti, jen je třeba dbát na správný výběr rostlin či vhodně úpravit terén, který chcete osázet. Pak bude vaše předzahrádka prospívat na slunném i stinném stanovišti, ale třeba i na původně podmáčené nebo nekvalitní půdě.

Zvolte si svou cestu

Máte tedy na výběr ze dvou možností. První variantou je přizpůsobit vybraný sortiment rostlin daným podmínkám stanoviště, druhou, že pro ně stávající podmínky upravíte. Pokud budete výběr květin či rostlin podřizovat stanovišti, prověřte si nejprve kvalitu půdy. Udělejte si sondu do hloubky asi 40 cm a odeberte náležitý vzorek.

Jestliže se v půdě bude například dlouho držet voda, jedná se pravděpodobně o jílovitou vrstvu. Takové situaci byste měli přizpůsobit i výběr vysazovaných rostlin. Pokud je půda příliš těžká, obohaťte ji křemičitým pískem a zetleným kompostem, který nastartuje půdní život. Lehkou půdu můžete vylepšit kompostem a hutnější ornicí.

Kdybyste nedali rostlinám správné podmínky k životu, projevilo by se to již během první sezóny jejich špatným stavem. Pokud si budete chtít pořídit květiny, které jsou na půdu náročnější, terén a zeminu je nutné změnit.

Trvalky byste si měli vybírat také dle toho, jak se postupně vyvíjejí a rozrůstají. Každý druh má totiž rozdílný způsob růstu. Zdroj: Shutterstock

Volte správné kombinace trvalek

Trvalky byste si měli vybírat také podle toho, jak se postupně vyvíjejí a rozrůstají. Každý druh má totiž rozdílný způsob růstu. Může tak velice snadno dojít k tomu, že byste zbytečně kombinovali trvalky s pomalým a rychlým růstem.

Expanzivní druhy by mohly ty pomalé i zahubit, protože by jim sebraly veškerý prostor k životu. K takovým druhům patří například zavinutka podvojná nebo len vytrvalý. Tento druh rostlin raději vysazujte samostatně. Snažte se raději kombinovat druhy s podobným charakterem růstu a podobné výšky, aby jedna druhou nezastiňovaly.

Čím prostší, tím zajímavější

Už naše babičky věděly, že v jednoduchosti je krása. Volte proto klasické české květiny, které navodí jednoduchou romantickou atmosféru. Nádherně vypadají luční květiny a osvědčené trvalky. Sáhnout můžete například po všech druzích kopretin, třapatek, hvozdíků a zvonků. Dominantou každé předzahrádky jsou i denivky a kosatce a samozřejmě i majestátní pivoňky či pestrobarevné plamenky.

Úžasně vypadají i ohnivé vlčí máky, astry, srdcovky, rudbekie, řebříčky a orlíčky. Pokud toužíte prostor před vchodem obměňovat, můžete vybírat i mezi jednoletkami a dvouletkami. Klasickou volbou jsou slunečnice, pupalky, měsíčky, topolovky, pomněnky, náprstníky a sedmikrásky. Mnohé z těchto květin si můžete nařezat i do vázy na stůl. Mezi květiny vysázejte také bylinky. Naše babičky neopomínaly libeček, meduňku, majoránku, petržel a mátu.

Předzahrádka vámbude opravdu radostí. Zdroj: Elena Elisseeva / Shutterstock.com

Předzahrádka může být i miniaturní

Někdy je před domem k dekoraci jen opravdu malý prostor. Neznamená to však, že by jej nebylo možné zvelebit. Můžete ho například osázet nízkými plazivými rostlinami, cibulovinami či skalničkami. Skvěle se k nim hodí nejen okrasné traviny a středně vysoké trvalky, ale i nízké drobné dřeviny. Prostor můžete také osázet uprostřed travinou, kterou po okrajích obklíčíte barevnými květinami. Vhodné jsou v tomto případě středně vysoké stromky a keře i vysoké trvalky.

