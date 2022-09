Většina Čechů vysazuje cibuloviny na špatné místo a přes zimu o ně přijde

Nyní je ideální čas pustit se do výsadby cibulovin. Jak je správně zasadit, abyste se mohli na jaře kochat jejich krásou? Takto vám ještě stihnou zakořenit před prvními mrazíky!

Začátek podzimu je čas, kdy zahrádkář má plné ruce práce. Plody zeleniny a ovoce dozrávají, takže je musí co nejdříve zpracovat. Rovněž se chodí na houby, čímž přichází na řadu také zavařování. S výsadbou cibulovin byste ale neměli otálet, i když záleží na počasí. Dříve se sázelo v září, pro opozdilce i začátkem října. V posledních letech se však daly cibuloviny sázet ještě i později na podzim díky teplému počasí.

Zkontrolujte cibulky

Dříve než se pustíte do sázení, projděte pečlivě všechny cibulky. Neměly by se na nich vyskytovat žádná plíseň, hniloba, ani mechanická poškození, jež by mohly sloužit jako vstupní branka pro choroby a viry.

Nepoškozené cibulky můžete v klidu vysázet. Zdroj: Alinabiik / Shutterstock.com

Na čerstvý hnůj zapomeňte!

Rozvrhněte si místa, kam budete chtít cibuloviny vysázet. Mají rády polostinné až slunné prostředí. Půda by měla být humózní a propustná. Než začnete sázet, je dobré půdu zkypřit. Jestliže se vám zdá, že je příliš těžká, použijte trochu písku či perlitu. Nikdy ale nemíchejte půdu s čerstvým hnojem. Ten totiž podporuje náchylnost cibulek k houbovým chorobám. Přihnojit však můžete dusíkatým hnojivem. Cibuloviny přímo vyžadují dusík, a proto použijte 3 dávky, pokud máte půdu na dusík chudou. První třetinou hnojte 4 týdny po výsadbě a dalšími dvěma pak na jaře.

Hloubka podle velikosti cibulky

Další zásadou výsadby cibulovin je správná hloubka. Někteří lidé sází všechny druhy cibulovin do stejné hloubky. To je ovšem chyba! Čím větší cibule, tím větší hloubka. Řiďte se pravidlem, že sázejte do hloubky dvojnásobku výšky cibule. Například tulipány, řebčíky či narcisy budou více pod povrchem než menší cibulky. Ty sázejte těsně pod povrch, aby na jaře dokázaly překonat zeminu. Při pokrývání cibulek hlínou dejte pozor na případné převrácení. Cibulky by měly vždy zůstat kořínky dolů.

Oblíbené tulipány a narcisy

Tyto dva druhy cibulovin bývejí nejčastější volbou zahrádkářů. Můžete je zasadit jak na zahradu, tak do nádob. Jsou pěkné samostatně se svými druhy, ale hodí se i mezi ostatní květiny. Výhodou narcisů je, že vám v půdě vydrží velmi dlouho. Kdežto tulipány byste měli po odkvětu vyndat a ponechat je na suchém a dobře větraném místě. Na podzim je pak opět zasadíte.

Narcisy jsou dlouhověké rostliny, které vám vydrží na zahrádce mnoho let. Zdroj: Anastasiia Burlutskaia/shutterstock.com

Bezúdržbové květiny

Jestliže nechcete či nemáte dostatek času se o květiny starat, pak sáhněte raději po okrasných česnekách, pestrobarevných kultivarech šafránu, sněženkách nebo žlutých talovínech. Na doplnění zeleného trávníku můžete použít také modřence a ladoňky. Pokud máte na zahradě místo, kde bývá vlhčeji, pak tam zasaďte ocúny nebo bledule. Všechny tyto druhy květin vám jistě budou dělat radost po celé jaro.

Zdroje: magazinzahrada.cz, zahradnickakucharka.cz