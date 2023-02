Famózní trik se semínky a ruličkami od toaleťáku. Tato vychytávka vás bude bavit

Vyhazujete ruličky od toaletního papíru? Tak už to nedělejte. Tenhle běžný odpad vám totiž ještě prokáže docela velkou službu při výsevu. Jakou?

Jaro je za dveřmi a spousta z nás se těší na první klíčící zeleň. Pokud si pěstujete vlastní zeleninu, je teď nejlepší čas vysít první semínka raného salátu, rajčat, celeru, brokolice, lilku či paprik. Spousta lidí na malé sazeničky používá kelímky od jogurtu.

Pokud však nemáte po ruce výsevní misky nebo obligátní kelímky od jogurtu, vystačíte si s obyčejnými ruličkami od toaletního papíru. Výsev do nich je jednoduchý, zvládne ho i začátečník a má spoustu výhod. Tady je postup, jak na to.

V ruličkách od toaletního papíru snadno vypěstujete vlastní sazenice. Zdroj: Profimedia

Ekologický květináč z ruliček od toaleťáku

Jak při zahradničení využít toaletní ruličky, se podívejte ve videu:

Připravte si ruličky od toaletního papíru, nůžky, semínka a substrát. A pak už se pusťte do práce. Nejdříve u ruliček musíte vytvořit dno, aby vám substrát nepropadával. Uděláte to jednoduše – stačí, když jeden konec na čtyřech místech nastřihnete tak, aby se vytvořily klopy. Ty pak složíte jako klasickou krabici. Máte hotovo? Ruličku do tří čtvrtin naplňte substrátem, vložte do nich semínka a znovu zlehka zasypte. Nakonec hlínu ještě mírně pomačkejte prsty, aby se nerozpadala.

Ruličky od toaletního papíru fungují jako ekologické květináče. Zdroj: Profimedia

Sazenice i s ruličkami přímo do záhonu

Takto připravené ruličky se substrátem navrstvěte do čisté větší plastové nádoby (třeba od masa) a zlehka zalijte vodou. Za nějakou dobu rostlinka vyraší, získá stabilitu i určitý počet zelených lístků. Pak ji můžete už rovnou přesadit do záhonu. Nejlepší na tom je, že tam můžete dát sazenici i s ruličkou. Papír, ze kterého je vyrobena, se totiž v zemi krásně rozloží. Obzvlášť, když svou zeleň uvítáte na zahradě pořádnou zálivkou.

Papír se v půdě bez problému rozloží. Zdroj: Profimedia

Další využití ruliček od toaletního papíru:

Pokud chcete, můžete ruličku od toaletního papíru využít i krmítko pro ptáky. Stačí, když vnější část ruličky potřete burákovým máslem nebo lojem a poté ji vyválíte v semínkách. Tenhle „roh hojnosti“ pak navlečte na jakoukoliv větvičku na stromě a ptáci vám budou na zahradě krásně zpívat.

