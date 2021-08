Tyto zahradní práce byste měli dělat odpoledne a večer. Výsledky budou lepší!

Zahradnické orgie jsou v plném proudu. Koníček, který neslouží zdaleka jen k ukrácení dlouhé chvíle, ale prospívá nejen tělu, ale velice i duši. A to v kteroukoliv denní dobu. Zajímá vás, jaké zahradní práce se dají dělat třeba v pozdním odpoledni?

Zdroje: www.nkz.cz, www.ceskestavby.cz

Pravdou je, že hodiny strávené na zahradě mohou být někdy pěkně únavné. Můžeme do ní ovšem investovat přebytečnou energii, takže se nám lépe spí a tím pádem jsme krásně zregenerovaní. Během této fyzické aktivity se nám v krvi zvyšuje hladina tzv. hormonů štěstí, serotoninu a dopaminu. Takže zahradničení je ve výsledku radost. A nemusí to být jen ráno či přes den. I navečer si můžete vytvořit zajímavé a vzrušující relaxační rituály, abyste měli stále krásnou a pěstěnou zahradu.

Snadné podvečerní zahradní práce pro potěšení

1. Prořezávání a prostříhávání

Tak tato činnost je nejen bezva tvůrčí zábava, ale i skvělý způsob, jak zachovat zdraví a krásu pěstovaným rostlinám. Prořezávat můžete kvetoucí keře a okrasné nebo ovocné stromy, prostříhávat zas vonící bylinky či květiny. Budete si pak moci užívat jejich svěžích nových květů a rostliny si s trochou fantazie i vytvarujete. Tuto činnost můžete provést samozřejmě kdykoliv během dne, ale aspoň touto uklidňující a i trošku fyzicky náročnou činností rychleji vytrávíte a budete se těšit na večeři. Kromě toho se budete cítit uvolněně a svěže.

Není od věci zbavit květiny suchých a nehezkých listů, hned bude váš květinový záhon mnohem více „fresh“ Zdroj: Mariia Boiko/shutterstock.com

2. Zalévání

V přírodě jsou rostliny odkázány na déšť, v zahradě jim v případě sucha můžete pomoci dodáním vláhy. A někdy dokonce zalévat musíte, protože mnoho zahradních rostlin potřebuje k tomu, aby se jim dařilo dobře, rovnoměrné zásobení vodou. I živiny a hnojivo rostliny přijímají pouze tehdy, pokud se tyto látky uvolní ve vodě. Když přijde teplejší počasí, je důležité vědět, jak a kdy zalévat rostliny. Ranní zalévání je nejlepší pro chladnější dny, zatímco večerní zavlažování může pomoci udržet půdu vlhkou i v suchých obdobích horkého léta. A vy se u toho můžete třeba i osvěžit a pokropit vodou.

3. Hnojení

Pokud nepatříte mezi ranní skřivany, nezoufejte a nedepkujte, že ranní ptáče, dál doskáče! Je to jenom pořekadlo. Své rostliny můžete s klidem a pohodou hnojit klidně na sklonku dne. Kořeny jsou v tuto dobu mnohem citlivější na aplikované hnojivo, stejně jako brzy ráno, protože v obou těchto fázích dne nesvítí slunce.

4. Přesazování a výsadba

Pokud jde o výsadbu nebo přesazování, jsou pro rostlinu za nejlepší považovány chladnější podmínky. Určitě tuto činnost nedělejte během dne za přímého svitu slunečních paprsků, pro rostliny je to přímo šok. Udělejte to přes den, když je pod mrakem či zataženo, anebo v podvečer. V případě, že jste vyznavači zahradničení podle Měsíce, proveďte to klidně i večer či v noci za svitu Luny.

5. Postřik pesticidy

Nejlepší je nastříkat pesticidy v té části dne, kdy je slunce méně aktivní. Takže opět platí brzy ráno, anebo večer. Používáte pesticid, který obsahuje olej? V tomto případě je to naprosto jednoznačné! Aplikujte směs před setměním, snížíte tak riziko fytotoxicity a rostliny vám budou vděčné.

6. Naplňte krmítka pro ptáky

Ráno to mají ptáci hodně podobné jako my lidi. Kdo by se rád s chutí nenasnídal před odchodem do práce? Ptáci jsou na tom stejně a mají chuť k jídlu také hned brzy po ránu. A samozřejmě dají přednost letu za potravou někam na jistotu, kde vědí, že na ně bude čekat nějaký dobrý ptačí zob. Připravte jim proto už večer nějakou tu dobrotu do krmítka na ráno. Vaši snídani vám zpestří pohled na spokojenou pestrobarevnou ptačí návštěvu ve vaší zahradě.

7. Otrhejte odkvetlé květy a suché listy

Vyštipování zvadlých květů v rozkvetlé zahradě plné květin může vypadat jako únavný úkol, který zabere spoustu času. Není to tak, stačí tuto aktivitu pojmout jako další spojení vaší osoby s barevnými a vonícími kráskami. Vaše květiny to ocení a vy si u toho příjemně odpočinete, když nebudete nikam chvátat a pojmete vše jako bezva relaxaci. A jako bonus tím podpoříte další vlnu kvetení. A není od věci současně zbavit květiny suchých a nehezkých listů, hned bude váš květinový záhon mnohem více „fresh“. A právě teplý letní podvečer je k tomu naprosto ideálním časem. Při ranní kávě se budete moci těšit nejen pohledem na úžasnou květinovou scenérii, ale ještě budete mít dobrý pocit z odvedené práce.

Přesazování rostlin je nejvhodnější v podvečer, kdy nesvítí prudké slunce. Zdroj: Mariia Boiko/shutterstock.com

8. Zahrajte si na lékaře a vyšetřete vaše rostliny

Jako správný zahrádkář máte jistě už po ránu hlavu plnou úkolů, které v ten den chcete udělat na zahradě. Odpoledne či k večeru už máte jistě většinu z nich splněnou, vaše hlava je uvolněnější a neběhají vám v ní myšlenky typu „ještě to a tamhle“. Tak proč se s lehkostí neprojít po vaší zahradě a pečlivě neprohlídnout rostliny, jestli jim nehrozí nějaká nemoc, nebo se na nich nezabydleli nebezpeční škůdci. Vždy je lepší být alespoň jeden krok před nimi. V případě, že narazíte na nějaké potíže, ihned zasáhněte! Vaše zahrada si to zaslouží.

9. Obohaťte vaši zahradu o noční kvetoucí rostliny

Většinou přetrvává názor, že rostliny v zahradě potřebují k rozevření květů sluneční paprsky. Omyl! Protože když začíná padat soumrak, může zahrada ožít podobně jako město nočním životem. Jen namísto barů jsou to květiny, které nabídnou lahodný nektar můrám a připraví vám úžasnou podívanou podkreslenou omamnou vůní. Získáte tak noční opylovače a zajímavou kulisu k příjemnému posezení. Okořeňte si zahradu třeba nočně kvetoucím jasmínem, říká se mu „královna noci“, nebo třeba večernicí vonnou, která už má v názvu své předurčení. Je velmi rafinovaná, uvnitř svých květů má totiž světélkující tyčinky, něco jako neónem zářící reklamu na sebe samu. Prolistujte při večerním posezení atlas a vyberte si tu svou, je jich totiž mnoho.

10. Večeře a party

Co může být lepšího, než večeřet pod širým nebem s hvězdami a ve společnosti svých blízkých či přátel? Uspořádejte večírek a pozvěte hosty. Stačí prostřít pod pergolou nebo rozmístit stůl a židle v otevřeném prostoru vaší dokonale pěstěné zahrady. K tomu nějaké dekorativní osvětlení, skvělé jídlo a osvěžující drink. A pak už jen dobrá nálada a užívání. Po tolika pracovních zahradních činnostech a aktivitách si to zasloužíte!