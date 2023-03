Co se stane, když kousek zázvoru zapíchnete do hlíny: Fantastická věc

Zázvor je zahřívací potravina, která pomůže nejen v zimě, ale také při chřipce. Jeho účinky jsou blahodárné na naše zdraví, a proto na něj nedá dopustit spousta lidí. Vyzkoušeli jste ho ale už někdy kus zapíchnout do hlíny? Není to nic složitého, k pěstování zázvoru potřebujete jen špetku trpělivosti.

Kořen zízvoru se používá odedávna jako koření i přírodní lék, jenž má antiseptické, protihorečnaté a protizánětlivé účinky. Využití si proto našel hlavně jako čaj, který působí preventivně proti chřipkovým onemocnění. Pomáhá také při bolestech hlavy, nachlazení, ale i proti žaludečním nevolnostem. Vypěstujte si doma zásoby zázvoru na celý rok. Je to snadné!

Jak pěstovat zázvor? Podívejte se na toto video, kde najdete postup krok za krokem:

Zázvor z obchodu do hlíny

Na pěstování zázvoru nepotřebujete žádná semínka, jelikož vám postačí čerstvý oddenek z obchodu. Při nákupu vybírejte zázvor takový, na kterém jsou vidět pupeny neboli očka. Z těch totiž pak začnou rašit nové výhonky. Zázvor by neměl být ani seschlý či poškozený. Před zasazením můžete klidně část zázvoru spotřebovat a použít jen kus s alespoň dvěma očky.

Před vysazením namočte zázvor do vody

Zázvor z obchodu bývá ošetřen chemií, která zabraňuje, aby kořen začal klíčit, což vy naopak požadujete. Není to však žádná velká překážka! Stačí dát zázvor přes noc do teplé vody, čímž se inhibitory neboli zabraňovače růstu uvolní. Díky tomu se tak další den můžete pustit již do samotného sázení.

Zázvor je nutné zasadit očkama pro klíčení směrem vzhůru. Zdroj: Shutterstock

Vhodná doba na zasazení

Sázet můžete prakticky po celý rok, avšak nejvhodnější doba je právě teď, na přelomu zimy a jara. Na začátek vám postačí květináč o průměru 20 cm. Kořeny zázvoru rostou do stran, takže ho budete muset později přesadit do většího květináče. Do pěstební nádoby nasypte zeminu, ideálně hlinitopísčitou, která je propustná a dostatečně výživná. Poté vložte namočený oddenek tak, aby pupeny směřovaly nahoru. Na závěr kořen zázvoru přikryjte 3-5 cm zeminy.

Teplo a světlo jsou pro zázvor stěžejní

Květináč umístěte do teplé a světlé místnosti mimo přímé sluneční záření. Přes léto ho můžete dát i na zahradu, kde však musí být chráněn před větrem a sluncem. Půda by měla být neustále vlhká, a proto nezapomínejte ani na pravidelnou zálivku.

Zázvorový čaj je silným a rychle účinným lékem. Zdroj: shutterstock

Zázvor vyraší klidně až po měsíci

Po zasazení bývá pro někoho nejtěžší počkat si na první rašení výhonků, které trvá přibližně 3-4 týdny. Jakmile však začne rašit, růst dalších listů a výhonků již bude rychlé. Pokud chcete sklidit opravdu velké kořeny zázvoru, musíte si počkat 9-10 měsíců, kdy začnou listy žloutnout a zasychat. Pro malou potřebu však můžete postupně zázvor odřezávat, nejdříve však za 3 měsíce. Stačí hlínu odhrnout, část zázvoru odříznout a poté opět přikrýt. Takto budete mít zázvor vždy po ruce, když ho budete potřebovat!

Zdroje: abecedazahrady.dama.cz, living.iprima.cz, novinky.cz