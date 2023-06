Nevyhazujte slupky od cibule. Naše babičky jimi hnojily zeleninu a nejen ji

Cibule je královnou kuchyně a naše babičky to velmi dobře věděly. Cibuli využívaly k vaření i k vyléčení kdejakých neduhů. Na zmar ovšem nepřišly ani cibulové slupky. I ty uměly velmi dobře zpracovat. Třeba jako účinné hnojivo. Zkuste to taky.

Cibulové slupky nejsou odpad, který by měl skončit v koši. Až budete štiplavou zeleninu zase loupat, vzpomeňte si na to a slupky schovejte. Můžete si z nich vyrobit dokonalé přírodní hnojivo na rostliny i zeleninové záhony. A nejen to. Poradíme vám, jak na to.

V cibulových slupkách je velká síla

V cibulových slupkách se ukrývá spousta živin důležitých pro ostatní rostliny. Není tedy nic jednoduššího, než je využít a vyrobit cibulové hnojivo.

Jak na to? Podívejte se ve videu:

Slupky této štiplavé zeleniny jsou sice bohaté na vitaminy, ale ostatní rostliny ocení hlavně vysoký obsah flavonoidů, karotenoidů a minerálních látek, jako je železo, draslík a hořčík, které k aktivnímu růstu potřebují.

Posilují, chrání a zvýrazní chuť

A co všechno slupkové hnojivo umí? Je toho docela dost. Cibulové slupky posilují kořenový systém rostlin, činí je tak odolnějšími a zvyšují jejich obranyschopnost. Navíc fungují jako antibakteriální a protiplísňový štít. Takže jsou po použití cibulového hnojiva, za předpokladu střídmé zálivky, chráněny před hnilobou a plísněmi. Také zlepšují kvalitu i strukturu půdy, čímž přispívají k množení užitečných půdních organismů. Asi vás to překvapí, ale pravidelné hnojení cibulovými slupkami může ve výsledku velmi pozitivně ovlivnit chuť pěstované zeleniny.

Cibulové slupky mají pro rostliny hned několikeré využití. Zdroj: Shutterstock

Pro kterou zeleninu je cibulové hnojivo vhodné?

Cibulové slupky milují rajčata, papriky, okurky, lilky i cukety. Výrazně svědčí i jahodám a nebojte se, jahody nebudou mít po použití cibule štiplavé aroma, naopak. Cibule se postará o mnohem sladší jahůdky. Jahody jimi ale hnojit nemusíte. Stačí, když z nastřádaných slupek uděláte jahodám mulč. Rozklad slupek bude mít trojí efekt. Odér z nich zamezí hmyzím škůdcům v jahodovém pikniku, zároveň nebudou mít šanci plísně, a navíc slupky uvolňují do půdy cenné látky, které pak jahody využijí. Stejný mulč můžete využít i u brambor, uvidíte, že úroda bude jedna báseň.

Ocení ho i pokojovky

Cibule udělá spoustu parády i u okrasných a pokojových rostlin. Tady nevyužijete cibulový odvar, ale prášek ze slupek. Nechte je dokonale usušit. Pak je jednoduše rozemelte na jemný prášek. Ten pak sypejte kolem rostlin a vydatně zalijte vodou.

Vyrobte si z cibule postřik proti mšicím. Zdroj: Shutterstock.com

Škůdci bez šance

Cibulové slupky jsou ohromnými pomocníky i proti hmyzu, jenž ničí nejen rostliny, ale i úrodu. Výluh platí zejména na svilušky a mšice. Postup výroby je stejně jednoduchý, jako ty předchozí. Nastřádejte si cibulové slupky, aspoň hrnek až dva a zalijte půl litrem horké vody. hrnec zakryjte a nechejte louhovat minimálně čtyři dny. Poté sceďte. Výluh řeďte vždy v poměru 1:10 (deset dílů vody). Nalijte do postřikovače a pusťte se do práce.

Zdroje: living.iprima.cz, www.youtube.com, pestujme.cz