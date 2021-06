Andělský horoskop: Komu přinese Rafael peníze a komu Ariel energii?

Andělé jsou s lidmi spojeni od pradávna. Jsou považováni za naše ochranitele a jejich podobizny můžete vídat v nejedné domácnosti. Věřily na ně už naše babičky i prababičky, které měly obrazy s andělskou tématikou ve svých domovech. Doufaly totiž, že jim přinesou ochranu, lásku a štěstí. Každého z nás má na starosti jiný anděl. Jaký je ten pravý pro vaše znamení?

Zdroj: www.spektrumzdravi.cz, zeny.iprima.cz

Kdo jiný než andělé by nad námi měli držet ochrannou ruku? Věří se na ně už po generace a je jen na vás, zda si k nim najdete cestu. Jak vysvětlit nevysvětlitelné situace, které provázejí život každého z nás, než že nad námi někdo bdí a chrání nás. No a kdo jiný by to měl být, než právě andělské bytosti. Podívejte se, který z andělů drží ochrannou ruku právě nad vaším znamením!

Beran (21. března - 19. dubna)

Vaším ochranným andělem je Rafael, který vám do života přináší peníze. Také ale díky němu víte, že i když jsou v životě důležité, neovlivňují vás natolik, abyste vydělávání peněz podřídili celý svůj život. Je důležité si totiž uvědomit, že pokud nebudete věnovat dostatek času také péči o sebe a své blízké, ani všechny peníze světa vám nepomohou žít šťastný a spokojený život.

Býk (20. dubna - 20. května)

Vaším ochranným andělem je Uriel, který vás vede k tomu, abyste si vše dvakrát rozmysleli, než na něco kývnete. Těšit se nyní můžete na příjemně strávený čas s rodinou a svými blízkými, který vám otevře oči pro určitou situaci, která vás čeká. Načerpejte energii, bude se vám to hodit. Za pár týdnů vás totiž potká nelehký úkol, na který budete muset být silní.

Blíženci (21. května - 20. června)

Vaším ochranným andělem je Vasanta, který vám pomáhá vyrovnávat se se závistivými lidmi. Jelikož jste úspěšní a daří se vám v soukromém životě i v práci, mnoha lidem ležíte v žaludku. Právě díky tomuto andělovi si z toho nic neděláte. Ostatní čekají na chybu, kterou byste mohli při tomto tempu lehce udělat. Zvolněte tedy a vyrazte do přírody načerpat sílu a energii.

Opravdu každý, kdo na anděly věříme, máme svého strážníčka, k němuž se můžeme obrátit Zdroj: Profimedia

Rak (21. června - 22. července)

Vaším ochranným andělem je Benten, který vám ukazuje, že byste měli zvolit jinou životní cestu. V poslední době totiž jen sedíte u počítače a koukáte do monitoru. To byste měli rozhodně omezit a začít se věnovat také jiným aktivitám. Pořiďte si psa, budete mít alespoň důvod každý den vyrazit ven ho vyvenčit, což vám pomůže. Současný životní styl by se totiž brzy projevil na vašem zdravotním stavu.

Lev (23. července - 22. srpna)

Vaším ochranným andělem je Gabriel. Ten vás vrací nohama zpátky na zem, protože vaše myšlenky se často toulají mimo realitu. Vraťte se zpátky a začněte opět pracovat na projektech, které máte rozdělané. Ostatní na ně čekají a vkládají do vás velké naděje. Nezklamte je, jinak si zbytečně zaděláte na problémy. Tělu dopřávejte sport a vitamíny, které potřebuje.

Panna (23. srpna - 22. září)

Vaším ochranným andělem je Michael, který je zaměřen především na vaši kariéru. Přináší vám do života nové zkušenosti a také zajímavé lidi, kteří vám dopřávají rozvoj a životní nadhled. Nebojte se velkých rozhodnutí, rozhodně se vám vyplatí a posunou vás o stupínek blíže k vysněnému cíli. Čím dřív se dostanete ze současné nepříjemné partnerské situace, tím lépe pro vás.

Váhy (23. září–22. října)

Vaším ochranným andělem je Ariel. Ten vám přináší do života energii, které teď máte opravdu nedostatek a je to na vás znát. Vše se začalo bortit kvůli nepříjemné situaci, do které jste se nedávno dostali a zaměstnávala vás na plný úvazek. Dopřejte si dovolenou, relax a oddych, pomůže vám to načerpat energii a přinese nové nápady. Uvidíte, že to ocení vaše okolí i váš šéf.

Štír (23. října - 21. listopadu)

Vaším ochranným andělem je Legba, který vás učí žít současností, jste totiž typ člověka, který se neustále ohlíží do minulosti. Zaměřte se na své bydlení, zútulněte ho, zrekonstruujte nebo se prostě přestěhujte. Váš současný domov na vás dýchá nepříjemné vzpomínky, díky kterým se pořád motáte v minulosti. Přestaňte s tím, nebo začnete litovat, že jste o něco zajímavého přišli.

Střelec (22. listopadu - 21. prosince)

Vaším ochranným andělem je Metatron, který vás učí klidu a vyrovnanosti. Ne vždy musí být vše podle vás a vašich představ. Nedejte však na sobě znát zklamání, když si někdo něco udělá po svém. Takový je prostě život. Jsou věci, které nezměníte a ideálně se o to ani nesnažte. Naslouchejte víc druhým a zamyslete se nad jejich nápady. Uvidíte, že někdy nejsou tak špatné.

Kozoroh (22. prosince - 19. ledna)

Vaším ochranným andělem je Azrael, díky kterému si rozumíte s rodinou, ta je pro vás to nejcennější na světě. Věnujte ale energii i jiným lidem, než je vaše rodina. Důležití jsou i přátelé, na které byste měli myslet a také vy. Udělejte si čas sami pro sebe, kupte si něco pěkného a dopřejte si masáž. Zregenerujete se a navíc si vyčistíte hlavu, což potřebujete.

Andělé jsou s lidmi spojeni od pradávna Zdroj: Profimedia

Vodnář (20. ledna - 18. února)

Vaším ochranným andělem je Ull, který vás učí poznávat přírodu. Zaměřte se na energii, kterou v sobě mají stromy, rostliny a zvířata. Je to milionkrát lepší, než život, který žijete teď. Dejte sbohem fast foodům, mejdanům a alkoholu, vaše tělo to ocení. Dokonce i vaše mysl bude čerstvější a uleví se vašim blízkým, kterým jste v poslední době dělali ze života peklo.

Ryby (19. února - 20. března)

Vaším ochranným andělem je Sila. Ten přináší do vašeho života překvapivé změny. Možná se vám ze začátku nebudou zdát, ale nakonec pochopíte, že jsou pro vás pozitivní a pokud je dobře uchopíte, budou vám ku prospěchu. Také si vymyslete nové aktivity, které vás budou bavit a přinesou do vašeho života nový náboj. Uvidíte, že se budete cítit lépe a plni energie.