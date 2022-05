Úleva od bolestí hlavy: 4 tipy, které zvládnete kdekoliv a bez chemie

Stačí změna počasí, stres v práci nebo menší hormonální výkyv a najednou máte pocit, že vám praskne hlava. Jak se poprat s nenadálou bolestí?

Kéž by všichni měli stejný problém jako císařovna Sissi, která byla známá neustálými bolestmi hlavy. Za jejím neduhem ale nebylo nic jiného, než její touha po kráse. Údajně si odmítala střihat vlasy a měla je dlouhé až ke kotníkům. Když jí ráno služka zapletla vysoký účes, byl tak těžký, že panovnici drtil krční páteř. Zoufalá Sissi bolesti hlavy řešila po svém – zavěsila své kadeře na stropní hák a chvíli relaxovala…

V dnešní době jsou tyhle metody více než úsměvné. Současné ženy mají k bolehlavu úplně jiné (daleko přízemnější) důvody – stres, málo spánku, práce na počítači, únava, překyselení organismu, nedostatek tekutin nebo hormonální změny. Spousta z nich problém řeší jednoduše – prášky. Ale jsou způsoby, které jsou podobně účinné a šetrné k tělu a bez chemie. Jaké?

Voda s citronem

Zapomněli jste přes den pít a teď máte hlavu jako střep? Připravte si karafu obyčejné kohoutkové vody s citronem. Nápoj funguje jako životabudič. Osvěží vás a podpoří trávení, takže vaše tělo se snáze zbaví toxinů a dalších jedovatých látek. Voda s citronem vám přinese úlevu i při překyselení organismu, které doprovází nejen bolesti hlavy, ale i pálení žáhy. Citronový roztok můžete použít i zevně – například k omytí obličeje nebo k obkladům. Stačí, když namočíte kousek látky do citronové vody a přiložíte na čelo, nebo do týla. Bolest hlavy by měla (alespoň částečně) ustoupit.

Připravte si karafu obyčejné kohoutkové vody s citronem. Nápoj funguje jako životabudič. Zdroj: Shutterstock

Uvolnění krčních svalů

Někdy může bolest hlavy souviset se zablokovaným šíjovým a krčním svalstvem. A popravdě není divu – spousta z nás tráví hodiny se shrbenými zády u počítače a pak se diví, když se tělo ozve. Zkuste proto zatuhlou šíji trochu uvolnit. Jak na to: Sedněte si na zem. Ruce propleťte v týle tak, aby lokty směřovaly k hlavě. Poté se snažte jemnými pohyby tlačit hlavu níž a níž… Máte pocit, že to už víc nejde? Nahrbte se a hlavu tlačte vzhůru, proti rukám. Nakonec vydechněte a sevření povolte. Cvik opakujte vícekrát.

Pohyb a dechová cvičení

Kyslík je pro tělo jako božská mana. Dává mu energii, lepší imunitu a ovlivňuje fungování důležitých orgánů. Bohužel to funguje i naopak. Pokud se cítíte malátní, unavení, roztěkaní a hlava vás bolí jako střep, je to signál, že „něco je špatně“. Zkuste proto pustit do těla trochu vzduchu. Vyrazte na procházku a obejděte alespoň váš blok. Pomůže i dechové cvičení zvaný Dechový čtverec. Jak na to: Pohodlně si sedněte, zavřete oči a nadechněte se na čtyři doby. Pak zadržte dech a počítejte do čtyř. Se stejnou číslovkou vdechujte. Nakonec opět zadržte dech a po napočítání do čtyř vydechněte. Tohle cvičení opakujte alespoň dvě minuty. Vás i vaše tělo to příjemně osvěží.

Proti bolesti hlavy funguje i akupresura. Zdroj: Shutterstock

Stimulace akupresurních bodů

Na obličeji jsou akupresurní body, které můžou zmírnit bolesti hlavy. První je na čele mezi obočím a říká se mu „třetí oko“. Druhý najdete na spáncích po obou stranách hlavy a třetí na ušním lalůčku. Stačí, když na tyhle body jemně zatlačíte (díky tomu se prokrví) a pak je krouživými pohyby začnete masírovat. Aby vám to šlo lépe od ruky, můžete použít voňavý esenciální olej, například mátový, citronový nebo levandulový.

A ještě jedna rada navíc: Doplňte hořčík! Tenhle minerál redukuje bolesti hlavy. Můžete si ho koupit v tabletách nebo ho dostat do těla stravou. Hořčík najdete v hořké čokoládě, grepu, ananasu, oříšcích, luštěninách či mořských rybách (tuňák, candát nebo losos).