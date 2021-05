Horoskop Božské předpovědi: Co říkají o vašem osudu mocní starověcí bohové?

Podle legend se říká, že naše duše je nesmrtelná, a navíc se převtěluje do zvířat nebo jiných věcí. Někdo umí s těmito dušemi dokonce mluvit a poznat, zda se jedná o duši bílou a čistou nebo temnou a černou. Co říkají bohové o vaší duši? Jací jste podle starověkých bohů a na co byste si měli dát v životě pozor?

Jaký jste člověk podle starověkých bohů? Kde máte své limity a co pro vás znamená život? Není nic snazšího, než si přečíst náš mytologický horoskop a dozvědět se o sobě to, o čem jste nejspíš neměli ani potuchy.

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Budete fungovat v klasickém režimu bez nějaké extra námahy, také budete úspěšní v mezilidských vztazích a v zaměstnání. Neusněte však na vavřínech, rozhodně to není navždy. Neunáhlujte se ve svých rozhodnutích, protože jste příliš zbrklí a nemáte záložní plán, který se vám bude hodit. Platí u vás přísloví dvakrát měř a jednou řež.

Býk (21. 4. – 21. 5)

Býci budou překypovat energií, což se bude odrážet především v rodinných sporech. Už je nebude bavit ustupovat ani dělat kompromisy, tentokrát budou stát za svým. Rodinu to ale těžce poznamená a nikdy už nebudou miláčky či středem pozornosti na rodinných oslavách. Občas by se měli krotit, zbytečně vyvolají problém.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Blížence čeká celá řada výzev a zkoušek. Vzhledem k tomu, že jsou však Blíženci zodpovědní, nebude to pro ně žádný problém. Vše zvládnou bez problémů. Jsou totiž vždy na všechno připraveni a nic je pak nerozhodí. Jen láska se nedá naučit, až přijde ta pravá, Blížence to vyvede z míry. Nakonec se ale oddá i citům.

Rak (22. 6. – 22. 27.)

Zapomeňte na neúspěchy a začněte klidně znovu. Tento měsíc bude pro vás více než příznivý, proto využijte své snahy, kreativity i trpělivosti k představení nového projektu. Nejen, že se díky němu Raci na dlouhou dobu zabaví, ale navíc si přijdou na slušné peníze, což pomůže jejich rodinnému rozpočtu. Tvrdá práce se jim vyplatí, proto by neměli polevovat.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Lvi si tento měsíc najdou nové přátele, lásku i spřízněné duše. Mezi kolegy budete také na výslunní a může se vám stát, že se do vás zakouká někdo, od koho byste to vůbec nečekali. Je ale otázka, zda mu budete lásku opětovat. Pokud ano, můžete se připravit na vztah plný lásky, vášně a dobroty, pokud ne, taky se nic nestane. Váš současný partner vám za to stojí.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Zůstaňte nohami pevně na zemi a vše si důkladně promyslete a propočítejte. Nic není tak růžové a výhodné, jak se na první pohled může zdát. Nedávejte své peníze ani jméno do projektu, který nebudete mít pečlivě prostudovaný, i kdyby vám kdokoliv říkal cokoliv. V této době si raději každou korunu schovejte, mohla by se vám dříve nebo později hodit.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Nezačínejte nic nového a konečně dodělejte všechnu rozdělanou práci do konce. Začněte se sebevzdělávat, v poslední době jste se omezovali a je to znát. Čtěte, koukejte na dokumenty, poslouchejte zajímavé podcasty, trocha inspirace by se vám mohla hodit. Také zauvažujte nad novou prací, ta současná vás nijak nerozvíjí a neposouvá.

Štír (24. 10. – 22.11.)

Udělejte si volný den, potřebujete orazit a hodit nohy na stůl. To, že jste workoholici, je sice chvályhodné, ale tělo to nemůže zvládat navždy. Myslete na svou fyzickou i psychickou očistu. Vyrazte si na výlet, wellness nebo za sportem. Stačí kolo nebo brusle a hned přijdete na jiné myšlenky a také si psychicky odpočinete.

Střelec (23. 11. – 21.12.)

Osobní život by se měl stát vaší prioritou, neboť po pracovní stránce máte vše, co si jen lze přát. Rodina vám poskytne lásku, něhu, útěchu i porozumění, proto ji nezanedbávejte. Kdybyste ještě chvíli v tomto směru pokračovali, své blízké ztratíte. Je důležité myslet na to, kdo je pro vás důležitý a co si za peníze nekoupíte.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Kozorozi jsou známí svou vytrvalostí a pomocí druhým. Jen tak někoho si nepustí k srdci a do jejich nitra nenechají nahlédnout nikoho. Dbát by měli na hlas svého srdce a konečně se otevřít. Nebudou litovat, jejich současný partner je totiž naprosto ideální. Podle staroslovanských bohů jim to navíc bude dokonale klapat.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Zpomalte tempo, myslete na zdraví! Podporujte imunitu, dodejte tělu energii a duši potřebnou očistu. Jinak byste také mohli onemocnět, což byste jistě neradi. Nic se nemá přehánět a někdy je čas i pořádně odpočívat. Ten právě nastal, takže neleňte a začněte žít jinak. Vitamíny, pohyb a láska, to vás nakopne do dalších let.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Vrhněte se do bláznivého dobrodružství, které vám přinese lásku i uznání. V pracovním životě se mírněte, nic není vhodné lámat přes koleno. Soustřeďte se na svůj osobní život. Už jste dlouho sami, tak je na čase najít si svou vysněnou polovičku. Je důležité nemít přehnané nároky a uvidíte, že vám to půjde samo. Osudová láska na vás čeká už nedaleko!

