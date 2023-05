Bršlice má svou jedovatou dvojnici. Umíte je rozeznat? Pozor na to!

Pro některé je bršlice kozí noha zahrádkářské peklo, pro jiné léčivá bylina. Ti, kteří se chystají na její sběr, si však musejí dávat velký pozor. Tato prostá rostlina má svou zákeřnou dvojnici, která je prudce jedovatá. Nedovolte, aby došlo k její záměně s jinou jedovatou rostlinou!

Bršlice kozí noha, lidově nazývaná též jako kerhák či husí packa, je houževnatá a odolná rostlina, která se používá v léčitelství již po dlouhá staletí. Svůj název získala podle svých léčivých účinků, které se převážně používaly při záchvatech dny. Někteří však naopak tvrdí, že právě tvar jejích listů připomíná kozí kopyto. Dokážete správně rozeznat léčivou bršlici od ostatních rostlin, které mohou být smrtelně jedovaté?

Víte, jaký je rozdíl mezi bršlicí a sasankou hajní? Pokud ne, podívejte se na video, které vám může zachránit život:

Pozor na bolehlav, je smrtelně jedovatý!

Pokud jste nikdy předtím bršlici kozí nohu nesbírali, může se stát, že si ji snadno spletete s jinou rostlinou. V čeledi miříkovitých se totiž vyskytují takové rostliny, které si jsou náramně podobné. Třeba taková záměna za bolehlav plamatý by moc dobře nedopadla. Jak už napovídá jeho název, tato bylina je smrtelně jedovatá.

Alkaloidy neboli nervové jedy

Nejvíce jedovatou částí bolehlavu plamatého jsou semena, ve kterých se nachází alkaloidy. Jed je z nich natolik silný, že dokáže projít i nepoškozenou pokožkou a jeho účinky nejsou vůbec přívětivé. Nejdříve vám ztěžknou víčka a rozšíří se zorničky. V krku a jícnu začne nehorázně pálit, k čemuž se přidá také nadměrné slinění a nevolnost. Následně se stupňuje ochromení organismu, které může vyvrcholit zástavou dechu.

Květenství bršlice kozí nohy je velmi podobné s květenstvím jiných rostlin, a proto bývá těžké je od sebe rozeznat. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Stonek a listy bršlici prozradí

Jak ale rozeznat bršlici od ostatních rostlin z čeledi miříkovitých? Zaměřte se především na její stonek, který je ve tvaru do V. Bršlice má rovněž typicky ostře pilovité listy do vejčitého tvaru, které bývají jednou až dvakrát trojčetné. Okvětní lístky jsou pak velmi drobné a mají čistě bílou barvu. Rostou do strukturovaného okolíku, který může připomínat květy mrkve.

Na rozdíl od ostatních miříkovitých rostlin začíná bršlice kvést již v květnu, což je značnou výhodou pro nové sběrače, které ji díky tomu snadno rozpoznají. Jiné druhy rostlin totiž začínají kvést až začátkem června.

Z bršlice si můžete připravit výborné pesto. Zdroj: Madeleine Steinbach/ Shutterstock

Ne všechno lze využít

Jaké části bršlice sbírat a co raději nechat v přírodě? Na několik způsobů můžete využít listy, ze kterých se nejčastěji připravuje čaj. Dají se ale také jíst i samotné nebo si je můžete dát usušit či zmrazit. Největší léčivou moc má však oddenek, který se používá především na výrobu tinktury. Co ale rozhodně nesbírejte, je kořen, ze kterého by vás mohlo bolet břicho, jelikož je mírně jedovatý.

