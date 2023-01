Bylinky, které fungují jako dokonalé čističe těla. Toto je nejlepší kombinace

Leden je ideálním měsícem na pročištění těla po vánočních svátcích, kdy se ani ti největší milovníci zdravého životního stylu neudrželi a nějaký ten řízeček se salátem a cukroví si dopřáli. Jaké bylinky jsou nejvhodnější pro detox organismu?

Říká se, že zkraje roku je ideální držet několikadenní půst. Ne každý si na něj ale po projedených vánočních svátcích troufá. Pokud patříte mezi ty, co si neumějí představit, že by několik dní hladověli, pak stačí, když do svého jídelníčku zařadíte pití bylinkových čajů z konkrétních bylinek.

Pokud se rozhodnete pro očistu těla, je důležité dodržovat určité zásady, které vám pomohou vytvořit vhodné prostředí k co nejpřirozenějšímu odvodu škodlivých látek z těla. Musíte rozhodně posilovat imunitu a obranyschopnost, abyste detox zvládli bez problémů.

Také nezapomeňte na dostatek tekutin. Ledviny odstraňují nejvíce škodlivých látek z těla, proto pijte, co to jde. Ideální je čistá voda nebo právě bylinkové čaje.

Pýr plazivý detoxikuje organismus Zdroj: Orest lyzhechka/shutterstock.com

Pýr není jen otravný plevel, ale i detoxikační bylinka

Na video, jak si vyčistit tělo pomocí bylinkových čajů, se podívejte ve videu:

Možná jste si doteď mysleli, že pýr plazivý je otravný plevel, který ničí zahrádkářům život, ale opak je pravdou. Tato bylinka skvěle čistí organismus, balancuje metabolismus a má močopudné vlastnosti. Pýr má také vliv na kožní nemoci a pomůže vám srovnat tělo po dobrání antibiotik. Pýr vám dokonce pomůže překonat slabší otravu po potravinách.

Nejznámější detoxikační rostlinkou je určitě kopřiva, která čistí krev a pomáhá i při alergiích a ekzémech. Obsahuje spoustu minerálních látek a spoustu dalších prospěšných látek a vitaminů, které tělo pročistí. Pamatujte však, že čaj z kopřivy byste neměli popíjet dlouhodobě.

Pro tělo příznivé účinky vám přinese i pití čaje z břízy. Jakmile se začne na jaře bříza zelenat, hned ji otrhejte a uvařte si z jejích lístků čaj. Nejen že vás pročistí, ale také podpoří tělo dalšími potřebnými látkami.

Čaj ze svízele působí močopudně. Zdroj: Profimedia

Svízel čistí játra a můžete ho pít i při hubnutí

Svízel podle vědců pročistí především játra a lymfu a čaj z něj působí velmi močopudně. Ovlivňuje činnost jater, sleziny a lymfatického systému. Tento čaj také snižuje chuť k jídlu, je tedy skvělé ho pít i při hubnutí.

Řebříček je bylinka, která má silné dezinfekční a protizánětlivé účinky. Podporuje tvorbu žluči a žaludečních šťáv, čímž ovlivňuje trávení. Také působí močopudně a bývá součástí detoxikačních směsí.

