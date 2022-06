Nejlepší bylinky na detox jater, které právě najdete na zahradě

Rádi byste posunuli vaši vitalitu do vyššího levelu? Máte málo energie, špatné trávení, či nějaké kožní problémy? Zaměřte se na svoje játra. V každém případě se vyplatí o ně pečovat a udržovat je v té nejlepší kondici. A právě k tomu vám mohou pomoci některé užitečné byliny.

Na činnosti jater závisí chod celého lidského organismu. V případě, že nejsou ve formě a nefungují tak, jak by měla, může v krajních případech dojít až k ohrožení na životě. Proto byste měli dopřát játrům plnohodnotnou péči. Jedním z důležitých kroků je i občasná detoxikace, která je vynikající prevencí.

Jak poznáte, že máte játra v nepořádku?

Samozřejmě nejlepší je nechat posouzení na lékaři, který vaše játra vyšetří pohmatem, protože během zánětu bývají játra zvětšená. Vy sami to můžete poznat podle vzhledu pokožky, která bývá zažloutlá. Dalšími průvodními jevy je dlouhodobá únava, trávicí potíže, horečky a zvýšené teploty nebo třeba bolest v pravém podžebří. Stejně tak se může objevit jakýkoliv ekzém, vyrážky na kůži nebo různé alergie.

Játrům v žádném případě nesvědčí vysoké a pravidelné dávky alkoholu a dlouhodobé nadměrné užívání léků. Dlouhodobý chronický zánět jater a jejich dysfunkce může mít velice snadno za následek ztučnění jater nebo nebezpečnou cirhózu. Vsaďte proto na některé užitečné byliny a dopřejte si s nimi pravidelný detox. Které to jsou?

Čekanka obecná (Cicchorium intybus)

Čekanku poznáte podle blankytně modrých květů, které jsou těsně přisedlé ke stonkům a kvetou celé léto. Její tenké a pevné stonky s drobnými listy jsou uspořádány do přízemní růžice. Tuto výraznou rostlinu můžete vidět ve volné přírodě, ale s přehledem je možné ji pěstovat i doma na zahradě.

Léčivé účinky má její dlouhý vřetenovitý kořen, který obsahuje latex s mnoha léčivými látkami. Jsou to důležité minerály, jako například vápník a železo. Neméně užitečné jsou i květy a nať. Nejlepší je vyrýt kořeny na jaře nebo na podzim a sušit je při teplotách do 50 °C. Nať i s květy můžete sbírat v podstatě celé léto.

Čekanka podporuje látkovou výměnu, čistí krev a velice kladně se podílí na snižování vysokého krevního cukru. Zároveň skvěle podporuje náležitou funkci jater i žlučníku a je také nápomocná při léčení jejich onemocnění. Nejlepší variantou je uvařit si z čekanky odvar, kdy 1 lžičku sušeného drceného kořene nebo 2 lžiček sušené nati necháte 3 minuty povařit v šálku vody. Čaj z čekanky pijte třikrát denně.

Ostropestřec velice významně umocňuje regeneraci poškozených jaterních buněk a zároveň skvěle posiluje celkovou imunitu organismu. Zdroj: shutterstock.com

Ostropestřec mariánský (Silybum Marianum)

Jedna z nejúčinnějších bylin právě na játra. Obsahuje flavonolignany silybin, silydianin a silychristin, kterým se souhrnně říká silymarin. Ten dokonale ochraňuje jaterní tkáně před vniknutím všech toxických látek. Ostropestřec také velice významně umocňuje regeneraci poškozených jaterních buněk a zároveň skvěle posiluje celkovou imunitu organismu. Při velkém poškození jater, při žloutence, otravách alkoholem, drogami nebo houbami se využívají jeho semena. Na 1 šálek čaje použijte 1 lžičku čerstvě umletých semen ostropestřce, zalijte 250 ml horké vody a nechte tak 20 minut louhovat.

Řepík lékařský (Agrimonia eupatoria)

Bylinka, která může dorůst až do výšky 80 cm je trvalkou a nejlépe se jí daří na světlých místech, na krajích listnatých lesů a suchých loukách. Řepík snadno poznáte podle typického vroubkování na listech a jeho zlatožlutých květů, které tvoří vystoupavé hrozny. Zhruba v období od června do srpna můžete sbírat kvetoucí nať, a to nejlépe během slunného dne, protože tak získáte bylinu s nejvyšším obsahem léčivých látek.

Řepík snadno poznáte podle typického vroubkování na listech a jeho zlatožlutých květů, které tvoří vystoupavé hrozny. Zdroj: shutterstock.com

Řepík se používá jako univerzální bylina a může se používat i dlouhodobě. Výborně napomáhá správné činnosti žlučníku, hraje důležitou roli během metabolismu tuků a snižuje hodnoty „špatného" cholesterolu. Řepík je velice účinný při celkové očistě trávicí soustavy a často se využívá při léčbě ledvinových kamenů. Udělejte si léčebný řepíkový nálev: stačí 1 lžičku sušené nati řepíku přelít vařící vodou. Nechte tak 15 minut louhovat a po vychladnutí můžete začít čaj popíjet.

