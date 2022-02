Bylinkové čaje, které zostřují zrak a zlepšují oči

Oči jsou jemným a citlivým orgánem, kterým získáváme spoustu informací z okolního světa a měli bychom se o ně řádně starat a hýčkat je. Prospět jim mohou i bylinky a bylinné směsi, které lze užívat v podobě čaje. Podíváme se, co mohou takové směsi obsahovat.

Zrak je pro člověka důležitý smysl, kterým vnímá svět kolem sebe. Proto bychom o něj měli náležitě pečovat! Především v dnešní počítačové době, kdy náš zrak vystavujeme obrazovkám či mobilům několik hodin denně. Při sledování počítače totiž dochází k vysoušení očí, problémům se zaostřením a celkovou oční únavou. Proč tomu tak je? Vysvětlení je docela zajímavé. Člověk mrkne přibližně 18x za minutu, ale při koukání do monitoru mrknete třeba jen 7x. Samozřejmě se k tomu přidávají další nepříjemnosti, jako je tuhnutí šíje nebo bolesti hlavy.

Znáte oční migrénu?

Oční migréna dokáže člověka pořádně vyděsit. Jde o náhlé zúžení cév, tím pádem do oka přestane proudit tolik krve. Projevuje se to například snížením ostrosti vidění, mohou se zobrazit různé obrazce, hvězdičky, světýlka, mžitky nebo třpytky. Dokonce můžete na pár minut zcela oslepnout. Uznejte sami, koho by to nevystrašilo. Pokud je daný člověk migrenik, oční migréna je brána jako „aura“, taková předzvěst migrény jako takové. Ale aurou netrpí každý, kdo na migrény trpí.

Pokud vás oční migréna postihne, nemusíte se o svůj zrak obávat, je to krátkodobá indispozice, po které se vše vrátí do normálu.

Každopádně pokud byste tento stav zažívali poprvé, nechte se vyšetřit u očního lékaře, aby určil přesnou diagnózu!

Čaje pro lepší zrak

V lékárnách, bylinkárnách i na zahradě naleznete mnoho bylinek a čajů pro zlepšení zraku. V lékárnách se jedná většinou o směsi, které obsahují několik bylin dohromady.

Světlík lékařský – nejspíš nejznámější „oční“ bylinka, kterou můžete používat vnitřně i zevně (při alergických reakcích, zánětu spojivek, apod.)

Klanopraška čínská – také se jí říká schizandra, prospěje jak očím, kterým podle čínských léčitelů dává jas, tak i játrům

Schizandra čínská známá jako klanopraška. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Jinan dvoulaločný – zlepšuje stav očních cév

Bělotrn kulatohlavý – podává se převážně ve formě tinktury, kterou si můžete nakapat do čaje i vody. Bělotrn je schopen regenerovat oční nervy.

Dále ve směsích můžete narazit na bezinky, mátu egyptskou, černý rybíz, matchu, canchalaguu, meruňky, mochyni, hloh, bazalku, jahody nebo fíky.

Vše souvisí se vším

Asi už jste slyšeli, že podle tradiční čínské medicíny vše s něčím souvisí. V tomto případě se jedná zejména o játra. Takže pokud chcete začít s péčí o zrak, věnujte dostatek času i játrům. Vyhněte se naštvanosti, stresu, ostrému koření a samozřejmě alkoholu.

Játra souvisí s očima. Zdroj: profimedia.cz

Oční jóga

Při pití čajíčku si můžete zkusit pár cviků oční jógy. Říkáte si, co je to za blud? Není, oční gymnastika je pro oči příjemné a prospěšné cvičení, kterým si oči po celodenním shonu odpočinou. Z toho vyplývá ideální čas pro cvičení – večer před spaním.

Podívat se na pár cviků z oční gymnastiky můžete na tomto videu:

