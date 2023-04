5 věcí, které za žádnou cenu nebalte do alobalu. Neubližujte si

Vzpomenete si, kdy jste se poprvé setkali s aluminiovou fólií? Určitě! Jako malé děti jsme všichni milovali barevné figurky z vánočních kolekcí nebo velikonoční zajíčky zabalené v pestrobarevné folii. Ti starší spíše vzpomenou na výraz staniol. Byla to také folie, jen byla vyrobená z cínu. Od poloviny minulého století byl staniol nahrazen levnější hliníkovou folií – tedy alobalem. Málokdo ale ví, co do alobalu nesmí. Co do něj za žádnou cenu nebalit?

Do alobalu balíme svačiny. Hliník všude kolem nás

Výroba alobalu je mechanický proces, při kterém se válcují desky hliníku na tenkou folii o různých tloušťkách. Hliník, přesněji řečeno sloučeniny hliníku, jsou rozptýleny všude kolem nás. Uvádí se, že zemská kůra obsahuje až 8 % hliníkových sloučenin v různých formách. Najdeme ho v půdě, vodě, potravinách, ale i v kosmetice, lécích. V poslední době výzkumy o působení hliníku a jeho sloučeninách na lidský organismus uvádí, že hliník může stát za některými nemocemi a zdravotními komplikacemi. Proto je obezřetnost na místě. Naučte se ho používat správně.

Co nebalit do alobalu se dozvíte v následujícím videu:

Alobal se přistěhoval do našich domácností

Je to běžná spotřební praktická věc, kterou má každý z nás doma. V poslední době si můžeme dokonce přečíst zaručeně skvělé rady, jak je alobal užitečný při praní, sušení a žehlení prádla, jak jím naostříme nůž nebo nůžky, vydrhneme s jeho pomocí připálené hrnce. Dokonce nastříhaný jej prý máme dát do půdy, aby odrazoval škůdce, kteří ničí úrodu.Do alobalu balíme svačiny, babička jím přikrývala bábovku při pečení. V alu mističkách pečeme, grilujeme maso a přílohy. Když jdeme nakupovat, mnoho potravin je zabalených ve zcela nebo alespoň z části v alu folii. Všimli jste si někdy například obalu másla, tavených sýrů, víček od jogurtů, kávových kapslí, čokolády a dalších potravin? Alobal je velkým pomocníkem pro svoje nepopiratelně dobré vlastnosti. Nicméně, víte, co byste do hliníkové folie neměli balit?

Do alobalu balíme svačiny, v alobalu grilujeme a pečeme. Zdroj: shuterstock

Jednoduché pravidlo – NE sůl, NE kyselé

Aby se do potravin neuvolňovaly ionty hliníkových sloučenin, dbejte na to, abyste vše, co je kyselé, neskladovali v alobalu nebo hliníkových nádobách. Kyselé šťávy, které obsahuje zelenina a ovoce (rajčata, kysané zelí, nakládaná zelenina, nakrájené citrony, ovoce, buchty s ovocem a rebarborou) reagují s hliníkem a ten se pak do jídla uvolňuje.

Samostatnou kapitolou je tepelná příprava masa za použití alu misek nebo alobalu. Pokud teplota přípravy nepřekročí 250 °C, neměl by být problém takto maso upravovat. Co však nedělejte v žádném případě, je solení před samotnou úpravou! Sůl, slané koření a marinády nepoužívejte! Vše dosolte a okořeňte až na talíři. Místo soli a koření přidejte čerstvé bylinky. Do hliníkové folie se nedoporučují balit uzeniny, nakládané ryby a sýry, které obsahují sůl. Ugrilovat si tedy slanou rybu v alobalu, pokapanou citronem, není dobrý nápad.

Raději méně než více

Jak dlouho potraviny v alobalu uchovávat? Doporučená délka skladování potravin v alu folii se udává na čtyři hodiny. Člověk se určité kontaminaci hliníkem nevyhne. Hliník a jeho sloučeniny se vyskytují v potravinách, některých lécích, v kosmetice, v pitné vodě, obalech potravin a nápojů (plechovky) nebo foliích. Zdravý jedinec hliník ledvinami vyloučí. Může se stát, že se při dlouhodobém působení vyšších hodnot, začne ukládat v těle. Především v plících, kostech a lymfatické systému. To může představovat zdravotní rizika.

Kontakt potravin s hliníkovou folií

Pro zajímavost si všimněte obalu másla. Až máslo vybalíte a uložíte do máslenky, obal si řádně prohlédněte. Když budete šikovní, oddělíte od hliníkové folie list papíru. Tímto způsobem se v dnešní době řeší problematika nezávadnosti obalového materiálu. Většina hliníkových obalů je potažena ještě jednou papírovou nebo plastovou vrstvou, která má certifikaci pro styk s potravinami. Tak se zamezí přímému kontaktu hliníkové folie s potravinami.

Použijte selský rozum

Jak je to se zaručenými tipy na použití alobalu? Určitě bych nepodporovala nápad zapracovat nastříhaný alobal do půdy na záhoně. Pokud je pH půdy příliš kyselé, může hliník kontaminovat zeminu. Určitě je lepší proti škůdcům použít jiné metody např. vysazením některých aromatických bylin. Hliník se uvolňuje v kyselém, ale i zásaditém prostředí, reaguje na soli. Uvažte, zda při praní prádla skutečně potřebujete dávat do pračky koule z alobalu. Přečetli jste si někdy složení komerčního pracího prášku? Myslím, že je tam chemie víc než dost. Proč tento koktejl obohacovat ještě o hliník?

Čím nahradit alobal

Odpověď na otázku, čím nahradit alobal, není složitá. Skleněnými a plastovými nádobami určenými na uskladnění potravin, zapékacími miskami při tepelné úpravě pokrmů. Dobrým nápadem je použití zavařovacích sklenic, do kterých můžete dát zbytky jídla. Dokonce budou v chladničce skladnější.

Balení do alobalu nahraďte potravinovými krabičkami. Zdroj: profimedia.cz

Proč hliníkem šetřit

Výroba hliníku je náročný proces. Vznikají při něm odpadní kaly, které končí na skládkách. Velká spotřeba vody, elektrické energie a nebezpečné pevné částice v ovzduší jsou látky zatěžující životní prostředí. Podobně náročné je to i s jeho recyklací, protože se hliník přirozeně nerozkládá.

To jsou důvody k zamyšlení, zda si opravdu potřebujete zabalit svačinu do alu folie. Přesto všechno se bez hliníku neobejdeme. Z hliníku a jeho sloučenin se například vyrábí letadla, auta, používá se ve stavebnictví a ostatních odvětvích těžkého, lehkého, potravinářského, kosmetického či farmaceutického průmyslu.

