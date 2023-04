Jak vonět bez chemie: 5 přírodních náhražek deodorantů a recept, jak je použít

Pocení nelze zabránit, navíc jej tělo potřebuje k termoregulaci. Potíž je v tom, že pot má specifický odér, který není zrovna voňavý a během teplejších dní, kdy se lidské tělo potí ještě více, už vůbec ne. Běžně dostupné deodoranty jsou chemickou bombou, která není pro náš organismus úplně zdravá a přírodní varianty jsou drahé. Zkuste to jinak! Vsaďte na přírodní deodoranty, které jsou úplně bez chemie. Ukážeme vám, jak na to.

Čistota je půl zdraví, ale i při častém mytí se může stát, že se z podpaží line ne příliš vábná vůně. Na vině může být druh konzumovaného jídla, stres, zátěž nebo počasí. Je tedy nasnadě vůni trochu pomoci. První volbou jsou deodoranty běžně dostupné v drogérii, ovšem jak se ukazuje, jejich chemické složení není pro náš organismus příliš přátelské. Na druhou stranu dostupné přírodní deodoranty bývají až dvakrát dražší a ne každý je ochoten za ně takovou sumu zaplatit.

Pryč s parabeny

Podle studií z nedávných let, klasické deodoranty obsahují parabeny a aluminium, které mohou mít na lidský organismus velmi negativní dopad. Některé ze studií dokonce naznačují, že časté použití deodorantů může zvyšovat riziko rakoviny prsu, i když přímá souvislost ještě doložena nebyla. Buď jak buď, je známo, že hliník je pro lidský organismus toxický a rozhodně není dobré nic přehánět.

Vyrobte si vlastní deodorant

Naštěstí je hned několik možností, co místo klasických deodorantů používat. V první řadě můžete využít kreativního ducha a svůj deodorant si vyrobit. Není to nic náročného. Podrobný návod najdete v tomto videu:

Výroba deodorantu je skutečně snadná a nemusíte se bát, že byste něco pokazili. Navíc můžete použít vůně dle libosti, momentálního rozpoložení a nálady. Základem deodorantu je tuk. Použít můžete kokosový olej, zkusit ale můžete například pevnější bambucké máslo. Škrob slouží jako ztužovač tuku a jedlá soda pomáhá neutralizovat zápach, takže je v podstatě nejdůležitější složkou. K ovonění pak slouží oblíbený esenciální olej. Skvělé je, že si můžete zvolit svou oblíbenou vonnou kombinaci a nespokojit se s tím, co nabízejí drogerie.

K výrobě přírodního deodorantu potřebujete jen pár ingrediencí. Zdroj: Shutterstock

Pořiďte si vilín

Zkusit můžete i sílu vilínu virginského, opadavého keře, který má na pokožku blahodárný vliv. Nejenže působí protizánětlivě, zklidňuje popálenou kůži od sluníčka, ale tinkturu můžete použít i do podpaží. Neutralizuje zápach a funguje jako skvělý přírodní deodorant. Jednoduše naneste vilín na vatový tampon a ošetřete si jím podpaží. Výhodou je, že nezanechává stopy na oblečení.

Vilín funguje jako deodorant, má ale i blahodárné účinky na pokožku. Zdroj: Shutterstock

Soda, škrob a citron

Zkusit můžete i jednodušší variantu. Škrob nebo sodu smíchejte s vodou. Stačí jen malinko, asi 1/8 lžičky s troškou vody, umíchejte kašičku a tu pak vmasírujte do podpaží. Tato varianta je spolehlivě účinná a hodí se, pokud nosíte bílé nebo světlé oblečení. U tmavého by mohlo zanechat skvrny. Pokud oblékáte spíše tmavou, zkuste zase trik s citronem. Rozkrojte citrus na poloviny a potřete si jím podpaží. Kyselina citronová pohlcuje pach a citron příjemně voní. Pro chladivý efekt můžete před nanášením dát citron do ledničky. Jediné, na co byste si měli dát pozor -platí to u všech přírodních deodorantů (vyjma vilínu) - nenanášejte je na podrážděnou nebo čerstvě oholenou pokožku.

Zdroje: www.youtube.com, www.healthline.com, www.ecco-verde.cz