Mnoho lidí užívá bylinky špatně a riskuje zdraví. Neděláte to taky?

Čaj, kapky nebo snad kapsle? Výběr konkrétního preparátu a způsobu užívání bylin občas nezáleží jen na náladě, ale také na tom, čeho chceme dosáhnout.

Když nám lékař předepíše lék, půjde o konkrétní přípravek s jasně daným provedením a způsobem užívání. Pokud se ale rozhodneme užívat bylinky, ať už jako doplněk jiné léčby, nebo třeba jen jako posílení proti běžné viróze, měli bychom alespoň tušit něco o tom, jakou formu začít užívat. Každá má totiž své výhody a nevýhody a může nám být užitečnější v jiných případech.

Co říká o bylinkách MUDr. Zbyněk Mlčoch a jaké přidává varování? To se dozvíte v tomto videu:

Oblíbený bylinkový čaj

Vzít sáček nebo nasypat pár lžiček do konvice, zalít adekvátně horkou vodou, případně povařit, nechat chvíli louhovat, a pak už jen popíjet. Někdy s větší a někdy s o něco menší chutí. Čaje mají nesporné účinky. Pokud bojujeme s počínajícím zánětem močového měchýře nebo virózou, jsou skvělým pomocníkem a někdy i jediným dostačujícím lékem. Jejich výhodou je, že přesně známe složení přípravku. Bylinné čaje také přirozeně obsahují hořčiny, které zmírňují překyselení organismu a také snižují chuť na sladké.

Nálev je výborný jako podpora léčby Zdroj: Shutterstock

Při přípravě navíc věnujeme čas sami sobě, což už je podle některých odborníků léčivé. Na druhou stranu, pokud musíme jen ležet nebo pokud nás nemoc hodně zmáhá, může být jejich užívání spíš obtěžující, protože vyžaduje přípravu a čas. Čaje také obecně obsahují méně účinných látek než jiné přípravky ze stejných bylin a výsledné množství účinných látek v nich se obtížně definuje. Hodí se proto spíš při výše zmíněných obtížích. Jako podpůrná léčba jakékoli nemoci, při níž se potřebujeme zavodnit, vypotit a případně vyplavit z těla nemocí vzniklé toxiny.

Jednoduché kapky z bylinek

Výroba tinktury není většinou nic složitého. Z řady bylin si ji můžeme připravit sami, případně samozřejmě koupit v lékárně. Výhoda tinktur je jasná – na rozdíl od čajů se snadno přenášejí, stejně dobře dávkují a jednoduše a rychle užívají. Stačí nakapat - a je hotovo. Obsahují také více účinných látek, protože se byliny louhují déle a bez působení tepla.

Na druhou stranu je tinktura obvykle kyselá, což může někoho dráždit a někomu vyloženě vadit. V koupených ani v domácích tinkturách (v těch ještě méně) si navíc nemůžeme být obvykle jistí přesným obsahem účinných látek, proto je lepší užívat je s opatrností a nepřekračovat dávkování. Pokud se vyskytnou jakékoli obtíže nebo specifické nežádoucí účinky, tinkturu je nutno vysadit.

Tinkturu si připravíme i sami Zdroj: Shutterstock

Stejně jako tinktury fungují také želatinové kapsle. Jak ty lékárenské, tak doma připravené. U těch domácích ovšem musíme myslet na to, že hrozí velmi snadné předávkování. Buďte v tomto případě ještě obezřetnější, než při užívání jiných domácích výrobků z bylin.

Čerstvé šťávy z bylin

Jsou zásadité a díky hořčinám pomáhají kromě svého primárního účinku snižovat chuť na sladké už v ústech. Následně zmírňují překyselení organismu, které bývá způsobené i přemírou sladkého v jídelníčku a organismus zbytečně zatěžuje. Na druhou stranu ovšem obsahují jen určitou část účinných látek a ne každému chutnají. Jejich největší nevýhodou je ovšem krátká trvanlivost. Musíme si je sami vyrobit (a tedy mít vhodné vybavení), pak je uchovávat v lednici a spotřebovat ve velmi krátké době maximálně několika dní.

Šťáva ze zelených natí je skvělá pro jarní očistu Zdroj: Shutterstock

Jistota bylinkkových preparátů z lékárny

Domácí je domácí, ale bylinné léky z "oficiální" lékárny mají své vlastní výhody. Můžeme si být stoprocentně jisti obsahem – sbíral je někdo, kdo rostliny dokonale zná, nemohl se splést, a my tak přesně víme, co pijeme nebo polykáme. Oficiálně vyrobený lék má také dané množství účinné látky a složení bude pokaždé stejné. Snadno se přenáší a většinou také snadno používá, ačkoli to se od domácích výrobků lišit nemusí. Jeho nevýhodou ale bývá jednoznačně cena, zvlášť ve srovnání s bylinami, které si nasbíráme sami. Pokud jde ovšem o kvalitu, té se v tomto ohledu bát nemusíme.

Nasbírat si vlastní bylinky můžeme, musíme se v nich ale dobře vyznat Zdroj: Shutterstock

PŘÍRODNÍ NEZNAMENÁ NEŠKODNÝ!

Občas máme tendenci si myslet, že pokud je něco přírodní, nemůže nám to nijak ublížit. To ale vůbec není pravda. I s bylinami a jinými přírodními prostředky je potřeba zacházet opatrně a nejlépe s velmi dobrou znalostí. Proto se dříve lidé neléčili sami, ale chodili za bábami kořenářkami. Něco jiného je nasadit si na kašel jitrocelový sirup, a jiné je zase snažit se přírodní cestou podporovat třeba léčbu vážné nebo chronické nemoci.

Vždy bychom se měli radit s někým, kdo je dostatečně proškolený, má za sebou zkušenosti a ví, co dělá. Stejně tak je důležité nezatajovat nikomu z těch, kdo nás ošetřují – lékaři, lékárníkovi a také třeba naturopatovi nebo bylinkáři – jaké všechny léky a přípravky užíváme. Mohou totiž obsahovat látky, ať přírodní, nebo uměle připravené, které navzájem ruší nebo podporují svůj účinek, případně se v těle jinak nesnesou. Obojí přitom může mít na léčbu i naše zdraví obecně negativní dopad.

Zdroj: Časopis Receptář