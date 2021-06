Přírodní očista plic: Domácí bylinkový detox vhodný nejen pro kuřáky

Potíže s plícemi nemusejí potkat jen silné kuřáky. Znečištěné životní prostředí, smog ve městech, stres a nezdravý životní styl se mohou negativně podepsat na plicích každého z nás. Jednou za čas bychom proto měli dopřát tomuto životně důležitému orgánu náležitou očistu.

Dušnost, zadýchávání, záchvaty kašle, astma, ale i třeba jen ucpaný nos, to vše jsou příznaky, že dýchací ústrojí nefunguje zcela tak, jak by mělo. Při vážnějších obtížích byste měli rozhodně navštívit lékaře; ty mírné můžete zkusit rozehnat ozdravením jídelníčku, dostatkem spánku a bylinkovými čaji.

Pokud máte možnost vyjet na týden na hory nebo k moři, plíce vám za takový výlet jistě poděkují – čerstvý vzduch s nimi udělá divy. V opačném případě zkuste alespoň bylinkovou kúru, která se osvědčila našim babičkám.

Domácí bylinkový detox z plicníku lékařského

Nemoci plic se dříve léčily odvarem z plicníku lékařského, jemuž je přisuzována schopnost regenerovat sliznice a zmírňovat záněty. Lžička sušené byliny se zalije hrnkem horké vody a nechá se 15 minut louhovat. Tento nápoj se pije třikrát denně po dobu jednoho až dvou týdnů. Déle ho raději neužívejte, protože účinky plicníku dosud nebyly vědecky dostatečně prozkoumány a panuje podezření, že mírně zvyšuje srážlivost krve. Určitě by ho neměly pít těhotné ženy ani děti do 5 let.

Mátový čaj je možné užívat dlouhodobě. Zdroj: Shutterstock.com

Plicím prospívá máta

Plicím však tradičně prospívá také máta, která se dá užívat dlouhodobě, pokud to s ní nepřeháníte (stačí 1-2 šálky mátového čaje denně) a nezaznamenáte alergickou reakci. Máta uvolňuje dýchací cesty a omezuje tvorbu nepříjemného hlenu. Navíc má uklidňující účinky, takže se díky ní nebudete tolik stresovat a lépe večer usnete, což pozitivně ovlivní celý organismus včetně plic.

Na průdušky pomůže petrželka

Na průdušky velmi dobře působí petrželka. Tato svěží zelená rostlinka navíc posiluje krevní oběh v plicích a zmírňuje projevy astmatu. Zvykněte si ji přidávat do pomazánek, polévek nebo i do másla, kterým si natíráte chleba. S petrželkou není třeba šetřit a v její konzumaci nemusíte činit přestávky. Odměnou vám budou nejen zdravější plíce, ale také vonný dech.

Česnek a cibule fungují jako přírodní antibiotika

Vonného dechu se nejspíš nedočkáte při pojídání česneku a cibule, nicméně i tyto pochutiny byste měli do své detoxikační kúry zařadit, protože fungují jako přírodní antibiotika a poradí si s hleny, škodlivými bakteriemi i odpadními látkami. Talíř česnečky nebo cibulačky každý večer po dobu dvou týdnů vás bude sice v posteli trochu nadnášet, ale zato pocítíte více energie i úlevu v oblasti hrudního koše.

Zázvorový čaj s citronem a mátou Zdroj: Shutterstock.com

Zázvorový nápoj na detoxikaci plic

Nesmíme zapomenout ani na zázvor. Tradiční nápoj na detoxikaci plic se připravuje z kousku strouhaného zázvoru, který se svaří s půllitrem vody a lžičkou kurkumy. Pro lepší chuť ho můžete osladit medem a přidat trochu citronové šťávy, tyto přísady ale přidejte až poté, co nápoj odstavíte z plotny a přecedíte, aby neztratily vitamíny. Protože je zázvor poměrně silný, popíjení tohoto odvaru si můžete rozložit do dvou dnů, než si uvaříte nový. Užívejte ho po dobu dvou týdnů a pak si udělejte přestávku. Nápoj uchovávejte v lednici.