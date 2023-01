Zázračný domácí olej proti stárnutí. Jen z toho, co máte doma ve spíži

Chcete znát jednoduchý způsob, jak mít krásnou a hladkou pleť, která bude co nejdéle bez hlubokých vrásek? Vyrobte si domácí olej proti stárnutí a pravidelně si s ním vyživujte pokožku. Už za pár dní se vám krásně rozzáří a bude dostatečně vyživená i hydratovaná.

Stárnutí je přirozený proces, kterému se nevyhne nikdo z nás. Ovšem existují způsoby, jak jej můžete zpomalit, a to zcela přírodní cestou. Vyhnete se tak plastickým chirurgům a mnohým prostředkům, které jsou vyrobeny na bázi chemie. Stačí sáhnout po pár ingrediencích, které máte dozajista v kuchyni a vlastnoručně si během chvilky vyrobit domácí pleťový olej plný výživných látek.

Inspirovat se můžete ve videu:

Kouzelný olej proti stárnutí

Nalijte do misky 100 ml kvalitního olivového oleje, přidejte 2 polévkové lžíce kokosového oleje a řádně tuto směs promíchejte, aby se oba oleje propojily.

Do mixéru vložte 2 polévkové lžíce rýže a nasucho ji rozmixujte na rýžovou mouku. Následně ji přidejte do misky s oleji, a to společně s 1 kávovou lžičkou sušeného zeleného čaje. Všechny ingredience promíchejte. Následně vložte misku s omlazujícím elixírem do vodní lázně a zhruba 15 minut zahřívejte. Poté odstavte a nechte vychladnout.

Olivový olej je jednou z ingrediencí na nádhernou pleť. Zdroj: shutterstock.com

Olej přeceďte přes plátýnko do čisté uzavíratelné sklenice. Olej používejte každý večer po vyčištění pleti a nanášejte ho pomocí čistého tamponu, aby se do oleje nedostaly nebezpečné bakterie z rukou. Stejně tak si s ním můžete ošetřit dekolt i ruce a vždy jej pečlivě vmasírujte jemnými pohyby prstů. Již zanedlouho si všimnete uspokojivého výsledku a jistě budete nadšení i vůní oleje.

Olivový olej

Olivový olej je doslova zázrak. Obsahuje antioxidanty, které neutralizují volné radikály a je bohatý na minerály a vitamíny, včetně vitamínu A, D, K a E. Díky tomu velmi účinně chrání pleť před předčasným stárnutím. Působí nejen vnitřně, a proto byste ho měli konzumovat pravidelně, ale lze ho použít i zevně v péči o pokožku, nehty a vlasy. Jedná se totiž o dokonalý hydratační prostředek, který zabraňuje nadměrnému vysychání. Pokud byla vaše pleť vystavena nadměrnému působení větru, slunce či mrazu, vsaďte právě na olivový olej. Nejlepší je ho však používat pravidelně, ne pouze v těchto extrémech.

Kokosový olej

Tento druh oleje je stejně tak vzácný jako ten olivový. Ochrání vás před volnými radikály, které poškozují pokožku a podporují vznik vrásek. Obsahuje vitamíny A a E a esenciální proteiny, které stimulují tvorbu kolagenu. Stejně tak se značně podílí na správné hydrataci pokožky. Navíc má silné protizánětlivé účinky a je složen z kyselin, které působí jako přírodní antibiotikum. Obsažené kyseliny dokonale ničí případné kvasinky a plísně.

Rýže

Důkazem perfektního účinku rýže na pokožku je pleť asijských žen. Obsažené výživné látky a vitamíny obsažené v rýži ji dodávají tolik potřebnou vlhkost a úžasně ji rozjasňují. Díky tomu vypadá vždy svěží a mladistvě. Rýže obsahuje užitečnou kyselinu ferulovou, což je antioxidant, který chrání pokožku před volnými radikály. Látky z rýže jsou též velmi účinné na stahování rozšířených pórů, prokrvují pokožku, čím podporují její pevnost a pružnost.

Zelený čaj obsahuje totiž také velké množství užitečných látek, které se podílejí na dobrém stavu pokožky. Zdroj: Profimedia

Zelený čaj

Tento druh čaje je v péči o pleť v posledních letech velice oblíbený. Obsahuje totiž také velké množství užitečných látek, které se podílejí na dobrém stavu pokožky. Významné jsou polyfenoly, které mají zklidňující účinek a perfektně fungují na všechna podráždění, zarudnutí a otoky. Tyto látky také likvidují infekce, a proto přispívají k uvolnění ucpaných pórů a akné. Obsažený vitamín B se podílí na udržování hladiny kolagenu a vitamín E podporuje růst nových kožních buněk.

