Hubnutí po padesátce: Jak na to, aby tuk zmizel, ale svaly zůstaly?

Správná životospráva a aktivita jsou klíčem ke zdraví. Stejně jako optimální váha. Jak si váhu a zdravou štíhlou figuru udržet i s přibývajícími léty? Není to jednoduché, ale ne nemožné. Při správném pohybu i jídelníčku se zbavíte tuků, ale svalová hmota zůstane.

Čas je neúprosný a přibývajícím létům se nevyhne nikdo z nás. Spolu s rostoucím věkem se mění i naše tělo, zpomaluje se metabolismus a je náročnější se udržet ve formě a být fit, stejně jako udržet ručičku váhy na stále stejné hodnotě. Dobrá zpráva je, že hubnout nebo udržet si vysněnou hmotnost lze i po padesátce, jen to bude vyžadovat trochu jiný přístup a trpělivost.

Jíst a hýbat se stejně? Ne

S rostoucím věkem se metabolismus výrazně zpomaluje. U žen dochází k hormonálním změnám, někdy klesá aktivita a dochází k úbytku svalové hmoty. Naopak rostou tukové zásoby, a i přesto, že se snažíte dělat vše stejně jako dosud, nebo ještě lépe, ručička na váze se ne a ne zastavit.

Proč to tak je a jak z toho ven, se podívejte na videu:

Můžete namítat, že jídla přijímáte stále stejné množství a své pohybové aktivity jste dokonce zvýšili. V první řadě je nutné si uvědomit, jak váš jídelníček vypadal před padesátkou, kdy vám váš organismus ledasco odpustil. Četné studie ukazují, že spousta lidí se nestravuje tak zdravě, jak si myslí, a v momentě, kdy metabolismus začne pracovat trochu jinak, vyskytne se problém. Druhým důvodem je denní aktivita. Spousta lidí má sedavé zaměstnání a volnočasová aktivita mnohdy k tomu, abychom se udrželi v kondici, prostě nestačí.

Často máme tendenci nahánět bílkoviny uzeninami, a to není správně, vyvarujte se jejich konzumaci, dopřejte si raději kvalitní maso nebo šunku. Zdroj: shutterstock

Pozor na uzeniny

Zkuste se zaměřit na to, co skutečně jíte. Mnohdy se stává, že přijímáme mnohem víc soli v pokrmech, než bychom měli. Kvůli soli naše tělo zadržuje vodu, což vede k otokům a přibývání na váze. S tím jde ruku v ruce i konzumace uzenin. Nejenže jsou přesolené, ale jsou to potraviny, které přispívají ke vzniku nejrůznějších civilizačních chorob.

Sladkosti ano, ale trošku jinak

Až budete příště bloumat mezi regály obchodu, zaměřte se raději na kvalitní šunku, anebo si raději dopřejte kousek libového masa. Omezte také cukry. Nemusíte se nutně vyhýbat sladkému, ale místo větrníku s cukrovou karamelovou polevou si dopřejte třeba tvaroh s troškou medu a pořádnou porcí čerstvého ovoce.

Voda je základ všeho

Velmi důležitý je i přísun tekutin. Dostačující pitný režim je důležitý v každém věku a po padesátce to platí obzvlášť. Nejenže své tělo hydratujete, ale dostatek vhodných tekutin podporuje i zdravé zažívání. Zaměřte se na bylinkové čaje, čistou vodu, čas od času si dopřejte i minerálku.

Jaké jíst bílkoviny?

Jezte dostatek bílkovin, ty jsou pro náš organismus nejdůležitější makroživinou. Bez nich by tělo nebylo schopné budovat svalovou hmotu. Střídejte zdroje živočišných bílkovin s rostlinnými, snažte se o co nejpestřejší jídelníček. Nezapomínejte na ryby, které jsou zdrojem omega-3 a omega-6 mastných kyselin.

Pomůže i vláknina

Nevyhýbejte se vláknině, naopak. V zelenině, ovoci, obilovinách a luštěninách je vlákniny spousta, stejně jako vitaminů a minerálních látek, jejichž potřeba se zvyšujícím věkem roste.

Nevynechávejte tuky

Vybírejte si kvalitní zdroje tuků a nepřekračujte jejich doporučený denní příjem. Tuky by neměly tvořit více jak 30% celkového jídelníčku.

Zařaďte kvalitní zdroje bílkovin, hodně zeleniny a ovoce, nezavrhujte přílohy, ty však konzumujte v rozumné míře. Zdroj: shutterstock

Hubněte pomalu a nepřepalte začátek

Nepřepalte začátek. Změny zavádějte pozvolna a nastavte si takové cíle, které budete schopni splnit. Naopak si hubnoucí plán uzpůsobte tak, abyste nový životní styl byli schopni vzít za svůj a po měsíci trápení vše nevzdali. Nesnažte se zhubnout hned teď a co nejvíce. Optimální úbytek na váze je 300 gramů až 500 gramů za týden a rozhodně ne strategií přísné diety či hladovky. Nemusíme připomínat, že klíčem k úspěchu je i pohyb. Najděte si takový, který vás bude spíš bavit než obtěžovat a pomalu zvyšujte intenzitu.

