Jak se rychle a šetrně zbavit aftů: Rady babiček, které by i lékaři podepsali

Afty, které se čas od času objeví na sliznici dutiny ústní, jsou nepříjemným a bolestivým onemocněním. Komplikují samotnou mluvu i konzumaci potravin a nápojů. Jak se zbavit aftů? A jak jim předcházet?

Afty patří mezi nejčastější onemocnění dutiny ústní. Tvoří se tam, kde sliznice není na povrchu tzv. keratinizovaná, tedy zrohovatělá. Nenajdete je nikdy na tvrdém patře a dásních, ale často v přední části dutiny ustní, na hranách a spodku jazyka. Někdy se však objeví i na patrových obloucích, měkkém patře nebo mandlích.

Jak vypadá aft?

Nejprve se vytvoří puchýřek, který praskne a změní se na vřídek. Jeho okraje jsou ostré a lemované načervenalou sliznicí. Vnitřek je nažloutlý nebo bělavý. Velikost aftu je většinou od 1 do 4 mm. Na dotek je bolestivý.

Afty mohou nepříjemně a bolestivě potrápit i nejmenší děti. Zdroj: profimedia

Proč afty vznikají

Příčina vzniku aftů zatím nebyla zjištěna. Vyloučeny byly viry, bakterie nebo nedostatek vitamínů. S největší pravděpodobností stojí za jejich výskyt souhrn událostí, a to od snížené imunity až po zvýšený stres, genetiku či autonomní onemocnění. Podle studie z roku 2002 je jedním z nejrizikovějších faktorů mechanické poranění sliznice v ústech. Pozor si tedy dávejte na razantní čištění zubů či pojídání chipsů nebo ostré chlebové kůrky. Mnoho pacientů, kteří afty trpí, je spojují i s reakcí a podrážděním po konzumaci určité potraviny. Pozor by si měli dávat ti, kteří jsou citliví na konzervanty, aromatickou zeleninu, citrusy nebo kořeněné či ostré jídlo.

Imunita a afty

Podle různých výzkum řada pacientů, u nichž se afty často objevují, trpí nedostatkem železa a kyseliny listové. „Kdo má problémy se sliznicemi a s kůží, tomu mohou chybět vitamíny skupiny B,“ radí zubařka Karolína Drtinová. Proto je vhodné se zaměřit na pestrou stravu bohatou na ovoce, zeleninu, celá zrna, luštěniny a oříšky, případně vitamíny a minerály suplementovat. Dopřát si také můžete čaj lapacho nebo tinkturu z echinacey.

Opar a afty

Opar neboli herpes simplex je virové onemocnění, jehož původce přežívá v těle i několik desítek let. „Není neobvyklé, když se obě nemoci vyskytnou u člověka zároveň. Obvykle se nejdřív vytvoří opar a za několik dní jej následují afty. Je to opět obvykle znak nevyvážené imunity, anebo reakce na nějaký stresový podnět – třeba mnoho slunce, nebo naopak chlad v zimě, hodně práce, také je to záležitost hormonální, proto se častěji vyskytuje u žen,“ vypočítává lékařka.

Jak se zbavit aftů

Nejúčinnější jsou výplachy a kloktadla, která snižují množství mikroflóry, a zároveň dutinu ústní dezinfikují.

Sušené borůvky

2 čajové lžičky sušených plodů vařte 5 minut ve 150 ml vody. Poté je 10 minut louhujte a sceďte. Odvarem vyplachujte ústa každou hodinu. U malých dětí afty potírejte pomocí vaty namotané na špejli.

Šalvěj a heřmánek

Heřmánek pravý (Matricaria chamomilla) a šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata) mají dezinfekční, svíravé, protizánětlivé a hojivé účinky. 1 čajovou lžičku šalvěje nebo heřmánku spařte 150 ml vroucí vody. Nechte pod pokličkou 10 minut vyluhovat a sceďte. Vlažným čajem si proplachujte ústa několikrát denně.

Šalvěj je léčivá bylina, z níž si můžete udělat skvělý čaj. Zdroj: amberto4ka/shutterstock.com

Česnek

Česnek je považován za velmi silné přírodní antibiotikum a antivirotikum. Působí jak na afty, tak na opary. Pokud vám nevadí česneková chuť, nadrcený stroužek si rovnou aplikujte na vřídek. Podobně funguje i cibule a cibulová šťáva.

Propolis

Propolis působí antibakteriálně a skvěle léčí otevřené rány. Pomocí vatového tampónku ho naneste přímo na aftový zánět.

Éterické oleje

Na aft můžete aplikovat i zředěné éterické oleje z tea tree, myrhy, hřebíčku, mateřídoušky nebo tymiánu. Tyto byliny se vyznačují antiseptickými, protivirovými, antibakteriálními a protizánětlivými účinky. Před použitím je smíchejte s rostlinným olejem a poté si postižené místo namažte.

Ústní voda z jedlé sody

Vyrobit si můžete léčivou ústní vodu, která působí také jako prevence. Smíchejte 500 ml vody s polévkovou lžící jedlé sody a špetkou soli. Vyplachujte dle potřeby několikrát denně.

Zdroj: www.zuby.cz, www.vitalia.cz, www.jaktak.cz, www.prozeny.cz