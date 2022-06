Jak se zbavit chloupků na obličeji snadno a doma: Zkuste kávu a jedlou sodu

Chtěli chtěl byste mít hebkou a hladkou pleť bez jediné chybičky? Pravidelně o ni pečujte a nezapomínejte ani na odstranění nevzhledného ochlupení. Jak se spolehlivě zbavit nežádoucích a nevzhledných chloupků, které vám „hyzdí“ obličej? Vyzkoušejte některou z osvědčených domácích metod.

Nechce se vám utrácet za drahé laserové operace nebo pravidelné depilace, které vás zbaví knírku pod nosem a jemných chloupků na tvářích i bradě? Naštěstí existují metody, které vám pomohou zbavit se nehezkého chmýří v pohodlí domova. V případě, kdy je však situace extrémní, je lepší vždy navštívit dermatologa nebo endokrinologa, který vám provede hormonální testy a usoudí, co by se s daným problémem mělo dělat.

Jedlá soda s kávou

Jedlá soda je nejen skvělou přírodní surovinou do kuchyně i na úklid, ale často je využívána i v péči o krásu. Jestli si chcete dopřát levnou a bezbolestnou depilaci chloupků v obličeji, vezměte si k ruce 1 lžičku jedlé sody a smíchejte ji se 2 lžičkami jemně namleté kávy a 1 lžičkou vody. Vzniklý krém vmasírujte na inkriminovaná místa a nechte je alespoň 5 minut působit. Následně obličej pečlivě opláchněte. Pak použijte svůj oblíbený hydratační krém.

Jedlá soda je nejen skvělou přírodní surovinou do kuchyně i na úklid, ale často je využívána i v péči o krásu. Zdroj: shutterstock.com

Šafrán s cizrnou

Tato zajímavá kombinace je také vysoce účinná. Obě ingredience vám pomohou zbavit se z povrchu kůže nejstarších mrtvých kožních buněk a roztrhnou vlasový folikul hned u kořínků. Smíchejte 1 lžičku kurkumy s polovinou šálku mléka a 2 lžícemi cizrnové mouky. Vymíchejte hustou pastu a naneste ji na chloupky. Nechte 20 minut působit. Nakonec si opláchněte obličej vlažnou vodou a osušte ručníkem do sucha. Jestli chcete dosáhnout rychlých výsledků, opakujte tuto kúru alespoň jedenkrát za týden po dobu 1 měsíce.

Citron, jogurt a cizrnová mouka

Připravte si léčivou směs z 5 lžic cizrnové mouky, 1 čajové lžičky bílého jogurtu a ze šťávy z poloviny citronu. Ve chvíli, kdy bude dostatečně rozmíchaná a hladká, naneste na obličej v místech růstu chloupků a nechte tak 20 až 30 minut působit. Zatuhnutou pastu odstraňte jemným tlakem po směru růstu chloupků a na závěr opět použijte hydratační krém.

Kurkuma s mlékem

Tento přírodní depilační prostředek se vám hodí především na chloupky, které se vyskytují v oblasti rtů. Bude vám stačit pouze 1 čajová lžička kurkumy a 2 polévkové lžíce mléka. Smícháním by vám měla vzniknout dokonalá homogenní směs, kterou můžete nanést do míst okolo rtu. Po 30 minutách ji odstraňte jemnými krouživými pohyby, měli byste při tom zachytit všechny nechtěné chloupky. Tato metoda by se měla aplikovat každý třetí den, samozřejmě podle toho, jak komu chloupky rychle rostou.

Citron a jedlá soda

K trvalému odstranění chloupků z obličeje, můžete také využít úžasnou sílu citronu. Vymačkanou šťávu z 1 citronu smíchejte s 20 g jedlé sody, měla by vám vzniknout hustá pasta. Aplikujte ji na inkriminovaná místa a nechte působit tak 10 minut. Jakmile depilační masku smyjete, dodejte pokožce hydrataci a výživu nočním krémem.

Citronový med s vločkami

Chcete se zbavit chloupků na delší dobu? Umíchejte si účinnou pastu, díky které se chmýří v obličeji efektivně zbavíte. Do 1 polévkové lžíce medu nakapejte asi tak 8 kapek šťávy z citronu a půl lžíce najemno rozemletých ovesných vloček. Potom nechte směs 2 hodiny odstát při pokojové teplotě. Jednotlivé složky se dokonale spojí a můžete začít masku nanášet na všechny nežádoucí chloupky.

Vyrobte si citronový med s vločkami, zbaví vás chloupků na delší dobu. Zdroj: shutterstock.com

Po 15 minutách směs vmasírujte do pokožky krouživými pohyby po dobu 5 minut. Stejně jako v předchozích případech si omyjte obličej teplou vodou, řádně ho vysušte a ošetřete hydratačním krémem. Počítejte s tím, že než se zbavíte opravdu všech nechtěných chloupků, bude to trvat přibližně 1 měsíc. A bonus navíc? Pokožka vašeho obličeje bude mnohem pružnější, hladší a svěží.

Zdroje: www.healthline.com, www.svetkreativity.cz, www.zdravestravovani.eu