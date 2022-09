Dvojitá brada? Stačí 3 minuty denně a zmizí

Patříte k těm, kteří řeší podbradek a chcete mu vyhlásit válku? Do slova a do písmene s ním „zacvičte". Poradíme vám, jak se díky pár drobným pohybům můžete dokonale zbavit dvojité brady.

Příčiny vzniku dvojité brady jsou různé. Ve výsledku se jedná o povolené skupiny svalů, často s vysokým množstvím tuku. Ať už je původ jakýkoliv, k dokonalému tvaru krku a jeho pružnosti i pevnosti vám pomůže pravidelné cvičení, které stačí během každého dne párkrát udělat. Postačí vám k tomu jen několik minut a při správné disciplíně a vytrvalosti se brzy dočkáte viditelného výsledku. Cviky lze provádět kdekoliv, jde vlastně o příjemné protažení a krátký relax.

Jednoduché cviky si prohlédněte na videu:

Nejčastější příčinou je nadváha

Pokud je v těle nadměrné množství tuku, odrazí se to samozřejmě i na podbradku. Pokud se vás tento problém týká, co nejdříve řešte celkovou změnu životosprávy, ale nic nemění na tom, že cvičení byste měli dopřát celému tělu, a to včetně brady.

S postupujícím věkem ubývá v pokožce elastických a kolagenních vláken a dochází k jejímu uvolňování a poklesu díky horší elasticitě. Zdroj: shutterstock.com

I genetika hraje svou roli

Podbradek často trápí i mnoho štíhlých jedinců, kteří ho dostali genetickou výbavou od svých předků. Větší sklon k tvorbě podbradku mají údajně lidé s malou ustupující bradou než jedinci s bradou rostlou normálně či bradou vyčnívající dopředu.

Pokožka prochází procesem stárnutí

S postupujícím věkem ubývá v pokožce elastických a kolagenních vláken a dochází k jejímu uvolňování a poklesu díky horší elasticitě. A své dělá samozřejmě i gravitace. Proto je důležité posilovat a uvolňovat ochablé kožní svalstvo.

Držte si vždy rovnou páteř

Dle názoru odborníků je dvojitá brada často i důsledkem špatného držení těla. Dochází tak totiž k oslabení svalů krku i brady. Takže žádné dlouhodobé hrbení! A to ani při chůzi, ani u počítače a v žádném případě ani v posteli.

Proti dvojité bradě zabírá cvičení

Některé cviky, které vám pomohou od druhé brady jsou zároveň velmi prospěšné krční páteři. Tak zabijete rovnou dvě mouchy jednou ranou, jak se říká. Zvýšíte si tak rozsah pohybu a zapojíte okolní svalstvo i úpony. A ve výsledku se zbavíte bolestí páteře a vyrýsujete si spodní čelist, protože druhá brada bude postupně mizet. Které cviky jsou nejjednodušší a nejefektivnější?

Úklony do stran

Vždy začněte vzpřímeným a uvolněným postojem. U některých cviků můžete i sedět, ale na rovná záda myslete za každých okolností. Ve vzpřímené pozici, kdy máte ramena daleko od uší, ukloňte hlavu do strany a pohled směřujte vpřed. Chvilku v této pozici zůstaňte a několikrát ji hluboce prodýchejte. Následně cvik opakujte na druhou stranu a minimálně třikrát jej opakujte.

Předklony a záklony

Nejprve hlavu předkloňte a lehce si ji rukama přitáhněte k hrudi. Opět nastává fáze klidu s pravidelným dýcháním. Když je vrátíte do vzpřímené neutrální polohy, můžete začít pomalu hlavu zaklánět dozadu a v krajní pozici chvíli také prodýchejte. Následně cvik několikrát opakujte.

Kroužení hlavy vpravo i vlevo

Držte pevně hrudník a otáčejte hlavou na pravou stranu. Podívejte se přes rameno a vydržte. Stejný pohyb opakujte na druhou stranu. Pomoci si můžete druhou rukou, když vyvinete prsty lehký tlak na bradu.

Nejprve hlavu předkloňte a ve fázi klidu pravidelně dýchejte. Zdroj: shutterstock.com

Kroužení ramen v před a vzad

Ve vzpřímeném postoji se uvolněte v ramenou a postupně začněte kroužit vždy jednou paží několikrát vpřed a stejně tak vzad. Na závěr můžete kroužit oběma rukama současně. Dojde nejen k uvolnění ramenních kloubů, ale i celkovému prokrvení pokožky dekoltu a krku, a tudíž k postupnému zpevňování.

Tip na závěr? Polibte nebe

Postavte se do rovného postoje a mírně zakloňte hlavu tak, abyste cítili lehký tah pod bradou. V tento moment našpulte rty jako při polibku a zůstaňte v této pozici co nejdéle. Vraťte se pomalu do výchozí pozice a cvik několikrát opakujte.

