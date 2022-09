Proč naše babičky masírovaly bloudivý nerv: Způsob i důvody vás překvapí

Hledáte vnitřní klid a chcete mít silnou imunitu a pevné zdraví? Jednou z cest, jak se úspěšně zbavit stresu a některých zdravotních nesnází, je pravidelná stimulace bloudivého nervu.

Bloudivý nerv neboli nervus vagus

Jedná se o nejdelší nerv v lidském těle, který opravdu doslova bloudí velkým množstvím tkání. Vychází z prodloužené míchy, pokračuje kolem krkavice směrem do mezihrudí k jícnu a průdušnici. Přes bránici vede do břicha a rozvětvuje se do všech vnitřních orgánů. Spojuje mozek s tělesnými orgány včetně střev, žaludku, srdce a plic. Jeho činnost ovlivňuje dýchací i trávicí soustavu. Jak je vidno, má opravdu velký vliv na naše celkové zdraví.

Inspirujte se, jak je možné bloudivý nerv probouzet k životu

Bloudivý nerv pracuje s naší psychikou

V podstatě jde o jeden ze základních kamenů, který se podílí na správné funkci autonomního nervového systému, který ovlivňuje správné trávení, dýchání, srdeční tep, uvolňuje svaly, zajišťuje hluboký spánek i jasnou hlavu nebo schopnost odpočívat a mít v sobě vnitřní klid. Vlastně se jedná o všechny funkce, jež ovlivňují naši psychiku, a tudíž i náladu.

Díky tomu podstatně zmírňuje bolest i deprese a zabraňuje vzniku migrény. A právě vhodnou stimulací bloudivého nervu si vlastně můžete pomoci od řady nepříjemných potíží, protože dlouhodobý stres často narušuje imunitní, endokrinní a nervový systém. Následkem pak nemusí být jen špatná nálada, ale i vznik mnoha nemocí.

Dopřejte si reflexní masáž chodidel.

Masáž je základ

O reflexní terapii jste již určitě slyšeli. Zvyšuje tonus bloudivého nervu a také pomáhá v organismu snížit krevní tlak. Dopřejte si reflexní masáž chodidel. Pomůže i jemné kroužení v kotnících, nebo tření chodidla a jemné protahování prstů.

Pravidelně se hýbejte

Každý odborník vám potvrdí, že pohyb je pro lidský organismus nesmírně důležitý. A kromě jiného velmi pozitivně ovlivňuje i bloudivý nerv. Správné cvičení zvyšuje jeho aktivitu a zároveň udržuje ve formě kardiovaskulární a respirační funkce.

Dejte se na jógu a meditujte

Obě uvedené činnosti zklidňují mysl a učí člověka soustředit se na hluboké dýchání. Důležité je naučit se prodloužit výdechovou fázi, aby byla delší než nádech. Díky tomu dojde ke zpomalení srdeční frekvence a ke správné regulaci autonomního nervového systému.

Poslouchejte hudbu a zpívejte si

Hudba je vlastně jakýsi nosič emocí a ve výsledku nám přináší pocit radosti a euforie. Bloudivý nerv je spojen s hlasivkami, svaly v zadní části krku, a prochází vaším vnitřním uchem, proto si sem tam přes den prozpěvujte. Zvuky a vibrace totiž bludný nerv dokonale stimulují.

Studená voda dokáže výborně zlepšovat krátkodobé pocity relaxace.

Otužujte se v ledové vodě

Studená voda dokáže výborně zlepšovat krátkodobé pocity relaxace. Také v těle odbourává stres, protože zpomalí srdeční frekvenci a prokrví mozek. Velmi dobrou službu udělá i ledový obklad obličeje a za krkem, anebo studená sprcha.

