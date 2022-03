Jak se zbavit záděr v okolí nehtů: Úžasný je trik s kávou

Záděra u nehtu nevypadá zrovna elegantně, obzvláště u žen. A ta doprovázející nepříjemná bolest k tomu… Víte, jak se o ruce a lůžka nehtů starat, abyste záděry nemuseli řešit?

Hezká upravená ruka vyvolává obdiv a to nejen u žen, ale i u mužů. Pokud ale u upravených nehtů budou začervenalé boláky, můžete se snažit sebevíc, ale vaše ruce na pohled prostě hezké nebudou. Někomu se záděra vytvoří raz dva působením vody nebo mrazu, někdo si ji dokonce sám vytvoří svou nervozitou a „nípáním“ nebo okusováním kůžičky.

Upravené ruce jsou vizitkou každé ženy. Zdroj: Irina Bg / Shutterstock.com

Záděra

Bolestivá záděra má mnoho příčin. Od okusování nehtů a kůžičky, až po dehydratovanou pokožku. Každopádně byste si s ní neměli zahrávat, přeci jen jde o otevřenou ranku, i když malinkou. Na záděry více trpí ženy než muži a lidé se suchou kůží, kteří mají tím pádem i slabou ochrannou tukovou vrstvu kůže. K vyššímu výskytu záděr dochází u osob pracujících s papírem (ten vysušuje pokožku) nebo s vodou. Skupina, která se řadí trochu mimo, jsou lidé, kteří si okusují nehty. Jelikož jsou ruce náš hlavní pracovní nástroj, vyskytuje se zde i vcelku velké riziko infekce, pokud tedy nebudete dodržovat hygienická pravidla. Nezanedbávejte je!

Jak záděru ošetřit

Jestliže se chystáte na záděru klasicky s nůžtičkami, dbejte zejména na správnou hygienu. Omyjte si postižené místo i ruce mýdlem a vodou. Prst se záděrou můžete nechat ve vodě trochu déle, aby se kůže změkčila. Nůžtičky byste měli samozřejmě vydesinfikovat (dělá to pouze malé procento lidí). Poté odstraňte kůžičku u záděry tak, aby zůstala co nejkratší. Člověk je někdy moc „hrrr“ a zastřihne kůži příliš. Pak se proklíná, protože to pekelně bolí. Na závěr je vhodné ranku namazat krémem s nějakou hojivou bylinkou (měsíček, heřmánek), přelepit na noc náplastí a ráno odlepit, aby postižené místo mohlo „dýchat".

Péče o ruce je základ

Každodenní péče o ruce by měla být samozřejmostí. Zejména u žen, pro které jsou upravené ruce i nehty vizitkou. Ženy by neměly být líné a věnovat trochu času manikúře, tím se tvorba záděr eliminuje.

„Pravidelné promašťování je velice důležité. Navíc není nutné využívat drahých krémů, dobrou službu splní i základní krémy.“ radí MUDr. Jindřiška Rajnišová a to jak ženám, tak i mužům.

Péče o ruce musí být pravidelná Zdroj: Shutterstock.com / Africa Studio

Zábal z lógru

Pokud holdujete zrnkové kávě nebo českému turkovi, jednoduše si zbylou kávovou sedlinu naneste na kůži v okolí nehtů, obzvlášť na záděry, a nechte působit jako pleťovou masku – cca 15 minut. Na závěr kávové kúry ruce promažte krémem.

Jak hojit záděry

Jak už jsme zmiňovali výše, lze záděry mazat bylinkovými mastmi. Není to ale jediný fígl, který se dá použít. Můžete zkusit sílu:

cibulová šťáva – hojí a dezinfikuje

tea tree olej – antiseptický účinek

olej ze sibiřské jedle – obsahuje vitamíny, antioxidanty a vitamín E

meduňka – má čistící účinky, hodí se i na citlivou pokožku

myrta – hydratuje, vyživuje, chrání a má antimikrobiální účinky

Zdroje: zeny.iprima.cz, www.idnes.cz, www.prozeny.cz