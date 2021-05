Jaké nemoci se dají vyčíst z obličeje: Tvář vám napoví, jaké potraviny vám škodí

I když se snažíte sebevíc, make-up kruhy pod očima nezakryje. Vaše tvář zkrátka prozradí všechno od vašich pocitů až po zdravotní stav. Je dobré mít na paměti, že právě obličej vám ukazuje, jak vám ve skutečnosti je. Na co byste si měli dát pozor?

Asi největší paseku v těle způsobuje alkohol. Zejména ženám nedělá dobře, jelikož prohlubuje vrásky a rýhy v obličeji. Výrazně také dehydratuje. Alkohol rozšiřuje jemné kapiláry a způsobuje tím zarudnutí tváří. Na žlutém bělmu poznáte blížící se cirhózu, ale to se musí jednat o opravdu extrémní případ.

Podle vědců z britské Southampton University stačí vypít dva šálky kávy denně a riziko vzniku cirhózy jater se sníží až o 43 %. Informoval o tom britský deník The Daily Telegraph.

„Cirhóza je potenciálně smrtící a neexistuje pro ni léčba. Proto je důležité, že riziko cirhózy lze omezit konzumací kávy – levného a dobře snášeného nápoje,“ uvedl šéf výzkumu Oliver Kennedy. „Káva je složitá směs obsahující stovky chemických sloučenin a není známo, která z nich odpovídá za ochranu jater,“ řekl.

Ty citlivější nemusí ohrožovat závislost na alkoholu, ale spíše na cukru Zdroj: Space_Cat / Shutterstock.com

Pozor na alkohol

Ty citlivější nemusí ohrožovat závislost na alkoholu, ale spíše na cukru a ani ten ve velikém množství není dobrý pro tělo. Způsobit může vrásky na čele a povislé váčky pod očima. Vyskytnout se může i akné.

Spousta lidí má v dnešní době alergii na lepek a i to se dá vyčíst z obličeje. Takový člověk má totiž opuchlé tváře a tmavé pigmentové skvrny či tečky kolem brady.

Alergie na lepek se nazývá celiakie. Jedná se o autoimunitní onemocnění, kdy je člověk citlivý na lepek obsažený v obilí. „Není to tak hrozné, jak si člověk myslí. Ano, je potřeba si zvyknout na bezlepkové pečivo, mouky a další bezlepková jídla. Jídla mají jinou chuť a jinou konzistenci, ale když člověk chce, všechno jde,“ tvrdí Kateřina Holemářová pro web mariajurkova.cz.

Alergie na lepek se nazývá celiakie Zdroj: Timmary / Shutterstock.com

Pravidelná strava je základ

„Pro mě byla celiakie velkým posunem ke zdravé stravě. Od té doby, co vím, že ji mám, tak jím opravdu hodně ovoce a zeleniny. Zařadila jsem do jídelníčku třeba jáhly nebo pohanku, které jsem do té doby ani pořádně neznala. Hodně jsem omezila mléčné výrobky a zvykla jsem si na rostlinná mléka,“ popisuje proměnu jejího jídelníčku.

Tvář nám ale nemusí proměnit jen potraviny, které jsou pro nás nevhodné, ale jejich nevhodná konzumace. „Nepravidelný jídelní režim je jeden z největších problémů,“ řekla dietoložka a psychoterapeutka Kateřina Cajthamlová pro Český rozhlas, která sama dělá v Česku velkou osvětu. Takže ruku na srdce, jak jste na tom vy?

