Svrab se vrací, ale nechytnete ho podáním ruky: Jak se mu spolehlivě vyhnout?

Svrab je infekční nemoc, kterou se můžete nakazit všude tam, kde se opakovaně vyskytuje větší množství lidí. A bohužel vám nepomůže ani přehnaná hygiena. Jak se projevuje, vypadá a jak tuto chorobu léčit?

Za vše může zákožka svrabová

Svrab je infekční kožní choroba, jejímž původcem je roztoč jménem zákožka svrabová. Přestože dodržujete správné hygienické návyky, může vás tato potvůrka ohrozit i po cestě v MHD, nebo v bazénu či na koupališti a během dovolených při pobytu v hotelu. Nemoc se projevuje nepříjemným svěděním kůže a vždy byste měli kontaktovat lékaře.

Jak odhalit, že se jedná o svrab

V první řadě vás na přítomnost roztoče v těle upozorní nepříjemné a velmi intenzivní svědění, a to především v noci. Zákožka, která vás napadla, si užívá tepla, které jí dává vaše tělo pod peřinou a vytváří si ve vašem těle systém cestiček, kde klade vajíčka a zanechává výkaly. Samička během svého života, což je v průměru 4 až 6 týdnů naklade až 50 vajíček, z nichž se z větší části rodí noví jedinci.

Svrab je infekční kožní choroba, jejímž původcem je roztoč jménem zákožka svrabová. Zdroj: profimedia.cz

Nejprve můžete na povrchu kůže zaznamenat kroutící se našedlé či narůžovělé chodbičky, následně se začnou vytvářet pupínky, zarudlé mapy a posléze i krusty. Na začátku i konci chodbiček se často vytvářejí strupy. Je těžké se neškrábat, ale zároveň je to dost nebezpečné, protože se v pokožce může rozvinout bakteriální zánět.

Na které časti těla útočí svrab nejčastěji?

Zákožce se líbí všude tam, kde máme na těle jemnou a slabší kůži, takže nejčastěji ji můžete zaregistrovat v podpaží, mezi prsty, na dlaních i ploskách nohou, v tříslech, na obličeji, v okolí pupíku a na zádech. Někdy, a to hlavně v případě malých dětí, se svrab objevuje i ve vlasech a dochází i ke zduření lymfatických uzlin.

Jak a kde můžete ke svrabu přijít

Jsou jen dva možné způsoby. Nemoc se na vás může přenést, když jste v přímém styku s nakaženou osobou, anebo z textilií, kterou tato osoba používala. Stačí si po někom s touto nemocí obléci například tričko a zákožka se během několika minut zavrtá do vaší kůže. K přenosu většinou dochází v ubytovacích zařízeních, ve školách, nemocnicích a v hromadných dopravních prostředcích. Nebezpečí hrozí i během pohlavního styku. K přenosu infekce stačí jedna oplodněná samička!

Jak se svrab léčí

Ve chvíli, kdy lékař diagnostikuje z laboratorních testů přítomnost roztoče v těle, je nasazena léčba dle stádia choroby. Vždy je dobré epidemiologa kontaktovat co nejdříve, než se roztoč ve vašem těle zabydlí i s mnohopočetnou rodinkou. Léčba bude rychlejší a úspěšnější. V případě svrabu nemá cenu moc experimentovat a dávat na tzv. babské rady. K léčbě se většinou využívají krémy a mastičky, které zákožky likvidují.

Je nutné vyvařit a vyžehlit všechno povlečení, ručníky a veškeré prádlo, s kterým nemocný člověk přišel do styku. Zdroj: profimedia.cz

Důležitá je pečlivost a léčebné prostředky by se měly aplikovat důsledně na celé tělo. Parazité by totiž v neléčených zónách snadno přežívali dál. Během léčby byste se neměli mýt, ale po skončení je důležitá koupel celého těla. Zároveň je nutné vyvařit a vyžehlit všechno povlečení, ručníky a veškeré prádlo, s kterým nemocný člověk přišel do styku. Stejně tak je nutné ošetřit používané matrace a vydezinfikovat je náležitým prostředkem, který je možné zakoupit v drogeriích i lékárnách.

Zdroje: www.womanonly.cz, www.zdravi.euro.cz, www.mojezdravi.cz