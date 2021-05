Jak zdravě zhubnout 10 kilo, nestrádat hlady a příliš necvičit

Zhubnout 10, 15 kilo, nebo i 20! Ještě navíc nehladovět a necvičit, to už snad není ani možné. Všechno jde, ale je potřeba se na věc podívat střízlivýma očima. Aneb zázraky se nedějí na počkání.

Vejdu se už příští týden do šatů?

S váhou bojuje obrovská část populace. To by nás mohlo povzbudit! Minimálně v tom nejsme sami. Podle Světové zdravotnické organizace jsou našimi spolubojovníky proti nadváze další 2 miliardy mužů a žen. Pokud chceme hubnout udržitelným, zdravým způsobem, musíme se smířit s tím, že to bude běh na dlouho trať. Na druhou stranu nám to dá možnost změny našich návyků a staneme se zdravějším po zbytek života.

Krátké diety s rychlým účinkem fungují jen na základě hladovění nebo velké fyzické zátěže v podobě cvičení. Všechny ostatní rozumnější způsoby spočívají ve změně našich návyků. Právě proto, že ty nevhodné nás sem dostaly. Přemýšlejme nad těmito změnami jako nad novým způsobem našeho života. Tím, že je považujeme za omezení, si jen házíme klacky pod vlastní nohy.

Zdravý pohyb je důležitý, stačí chůze. Ta je velice efektivní Zdroj: Profimedia

Kde začít?

Většina z nás tuší, kde dělá chyby, i která jídla jsou zdravější. Nepřepalte start! Už jsme se smířili s tím, že to nebude hned. Nechceme jíst jen jablko denně. Takže je potřeba začít se změnou jídelníčku postupně, u každého nákupu. Totiž sníte jen to, co máte doma! Udělejte si zdravější nákupní list, zaměřte se více na zeleninu.

Osobně doporučuji nepoužívat termín “cheat day”, tedy den, kdy jsme zhřešili a odklonili se od našeho plánu. Jídlo by nemělo být odměnou, není to specialita, jež si dopřejeme za výjimečných okolností. Někdy si dáme dort prostě proto, že jsou něčí narozeniny, ale přestaňme mozku tvrdit, že to je něco víc, za zásluhu.

A kolik teď vážíš?

Každý se sice těšíme na první výsledky, ale odborníci doporučují být v klidu a váhu nechat vydechnout. Možná se změny ve vašem životním stylu už začaly odrážet jinde. Všimněte si, zda nespíte lépe, neupravilo se třeba zažívání nebo jestli nemáte víc energie. Dopady upraveného jídelníčku a zařazení zdravějších potravin i nápojů se odrazí na vašem stavu dříve nebo později. Nebuďte netrpěliví, bojujete za vaše zdravější já!

Hýbejte se!

Cože? V titulku přece bylo “necvičit!” No ano, skutečně nemusíte cvičit. Ale normální pohyb by měl být součástí našich životů. Sem patří na prvním místě chůze. Sezením strávíme často většinu naší pracovní doby, tj. většinu dne, týdne... roku. Vraťme chůzi do našich životů, není potřeba jezdit všude autem, natáhněte si chůzi na zastávku MHD o další stanici, nevyhýbejte se schodům. A co procházky? Chodíte? Choďte!

Mrkněte na čísla!

Kalorie sice potřebujeme k životu, ale jejich redukcí si při hubnutí pomáháme. Aby šla kila dolů, nejde to jinak, než že zajistíme přísun kalorií nižší než výdej. Protože jsme se zařekli, že hladovět nebudeme, musíme vybírat takové potraviny, které mají nižší energetickou hodnotu než ty, jež jsme konzumovali dříve. Internet je plný seznamů takových potravin, i my jsme vám jeden připravili.

Naučte se jíst pomalu, vychutnávat, eventuálně zmenšovat porce.

Mějte se rádi!

S pozitivní myslí a odpočatým tělem jde všechno lépe! Tohle není jen nějaký motivační výkřik. Všichni odborníci na hubnutí a zdravý životní styl do jednoho se shodují, že stres, vyčerpání a nedostatečný spánek napomáhají tloustnutí. Kvalitní a dostatečně dlouhý spánek je nezbytný pro hubnutí. Stejně tak jako odbourání stresu. To už jde o něco hůř než jen posunutí večerky o hodinu dříve, ale měli bychom se pokusit zlepšit, co jde, případně nebrat tak vážně ten zbytek.

