Jaterní dieta neslouží k redukci váhy, ale očistíte jí játra. Uleví se vám po ní

Ne každá dieta slouží ke zhubnutí. Někdy je jejím cílem i ozdravení a odlehčení organismu, což je právě případ jaterní diety. Tu dobře znají pacienti s nemocnými játry, ale mohou si ji naordinovat i lidé, kteří mají z jakýchkoliv důvodů pocit, že by měli svá játra nechat trochu odpočinout. Jak bude vypadat jejich jídelníček?

Játra jsou životně důležitý orgán, ke kterému se ale někdy chováme trochu macešsky. Přitom mají v našem těle téměř 500 funkcí, mezi ty nejdůležitější (a nejznámější) patří zpracovávání živin vstřebaných trávicím traktem a jejich přeměna na energii, ovládání hladin tuků, aminokyselin a glukózy v krvi, boj proti infekcím v krevním oběhu, neutralizace, ničení a vylučování toxinů, výroba žluči, výroba a regulace hladiny mnoha hormonů a také tvorba bílkovin zodpovědných za většinu chemických reakcí v těle. „Játra se snaží co nejlépe přetvářet to, co jíme a pijeme, na energii a živiny. Jsou filtrem organismu a odstraňují škodlivé látky z krve,“ shrnuje stručně jejich nejdůležitější funkce MUDr. Petr Chmura, lékař interní ambulance Polikliniky Agel v Ostravě.

Játra zatěžujeme dennodenně

Je tedy jasné, že bez jater nemůžeme existovat a je v našem zájmu je mít zdravá. Přesto někdy hřešíme na jejich odolnost, jako by nestačilo, že na naše játra útočí nemoci, jako jsou žloutenky typu B a C nebo cukrovka, která narušuje procesy rozkládání cukrů v játrech. Nesvědčí jim ani léky, které bere čím dál větší procento populace, jako jsou antidepresiva, antibiotika či analgetika, například běžný paracetamol, který zvláště v kombinaci s alkoholem má na játra ničivý vliv.

Alkohol našim játrům moc neprospívá Zdroj: Chubykin Arkady / Shutterstock.com

Naopak šetřit játra můžeme dobrou životosprávou. Játrům (a nejen jim) totiž škodí také alkohol a nezdravá strava. To potvrzuje i internista MUDr. Chmura. „Na nadměrnou konzumaci alkoholu a velký přísun tuků a cukrů potravou, spojený při nedostatečném pohybu s obezitou, reagují jaterní buňky postupným poškozením. Nejprve ztukovatěním, v tomto stadiu je poruchu ještě možné zvrátit vysazením alkoholu a úpravou stravovacího a pohybového režimu. Po fázi ztukovatění může dojít k chronickému zánětu buněk, tedy hepatitidě, a nakonec k ‚hojení‘ zanícených buněk vazivovými jizvami. Ty utlačují zbývající zdravé buňky a svrašťují játra do takzvané cirhózy, ve které se pak často vytvoří karcinom,“ předestírá neradostné vyhlídky MUDr. Chmura.

Jaterní dieta prospěje i zdravým lidem

Není proto od věci játrům čas od času ulevit a naordinovat si odlehčovací dietu, i když nejsme právě pacienti gastroenterologie. Co taková dieta obnáší? Vzhledem k tomu, že je zapotřebí snížit příjem nezdravých tuků a cukru, zapomeňte na tučná masa, sádlo, uzeniny a vnitřnosti. Nehodí se ani tučné mléčné výrobky, jako je máslo, smetana a tučné sýry. Zapovězeny jsou i dobroty typu majonézy nebo tatarské omáčky. Nevhodné je čerstvé pečivo, ale také pečivo tučné, jako například smažené koblihy nebo výrobky z listového těsta. Je potřeba omezit také sladkosti, sušenky, cukroví nebo čokoládu. Vyhněte se i vejcím, hlavně žloutku. Ačkoliv zelenina patří do zdravé výživy, při jaterní dietě vynechejte nadýmavé druhy jako zelí, květák, cibuli, ale i ostrý česnek. Nechte si zajít chuť i na ořechy a semínka, protože také obsahují množství tuku, stejně jako bujony a tučné ryby typu makrely či lososa. Obecně se nehodí žádná mastná, ostrá, příliš slaná či kořeněná jídla. Zapovězené je smažení, zahušťování jíškou a alkoholické nápoje. Ani kouření není pro játra zrovna prospěšné, takže pokud tento zlozvyk omezíte nebo s ním přestanete, poděkují vám kromě jiného i vaše játra.

Z tuků je vhodný olivový olej Zdroj: Shutterstock.com

A co si naopak při jaterní dietě můžete dopřát? Vhodné je libové maso a ryby, z uzenin šunka s více než 90 % masa, nízkotučné a polotučné mléčné výrobky, včerejší pečivo a chléb, čerstvé ovoce (ne kompotované či v podobě zavařeniny), výrobky z bramborového a tvarohového těsta či nenadýmavá zelenina jako například mrkev. Z tuků je vhodný olivový nebo řepkový olej a na ochucení můžete použít neostré koření typu kmínu nebo bylinek. Z kuchyňských úprav se hodí vaření, vaření v páře, dušení, případně pečení v alobalu.

Dietu můžete podpořit i bylinkami, které mají příznivý vliv na játra. Mezi takové patří ostropestřec mariánský, smetanka lékařská neboli známá pampeliška, čekanka obecná, řepík lékařský nebo rdesno mnohokvěté. Lze koupit i již hotové jaterní směsi od různých výrobců. Regeneraci jaterních buněk napomáhají také plody kustovnice čínské neboli goji, dnes často označované za superpotravinu.