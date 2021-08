Jak rychle zjistit, jestli jste měli nakažené klíště, a jakou chorobou?

Léto a prázdniny vrcholí. Je mnoho příležitostí být většinu dne venku na čerstvém vzduchu. V přírodě se dá dělat tolik příjemných činností. Buďte však opatrní, aktivita tolik obávaného parazita je na vrcholu. Ano, je to klíště a přibývá těch infikovaných. Jak snadno a rychle můžete zjistit, jestli bylo již přisáté klíště nakažené?

Zdroje: www.dama.cz, www.vitalia.cz

Ve chvíli, kdy člověk na sobě či svých dětech najde zapité klíště, znejistí. Není divu, protože přicházejí obavy z možných nemocí, které jsou pro lidské zdraví nebezpečné. V současnosti hrozí nákaza hned pěti závažnými chorobami, které na vás může přenést infikované klíště. Na všechny si můžete nechat vytažené klíště otestovat. Nejčastěji se zjišťuje přítomnost původců boreliózy, encefalitidy a ehrlichiózy, hrozí však i babesióza a bartonelóza. Obavy z vážné nemoci jsou oprávněné. Jestliže chcete zjistit, zda je klíště potenciálním zdrojem nákazy, vložte jej do uzavíratelného plastového sáčku a jednejte.

Včasná diagnostika na prvním místě

Vždy je dobré vědět, na čem člověk je. Zdraví nade vše! Vytažené klíště si máte možnost za poplatek nechat vyšetřit. Když klíště osobně přinesete, nebo ho po předchozí domluvě zašlete, udělají vám ve Státním zdravotním ústavu v Praze orientační mikroskopickou analýzu na přítomnost borélií. Bohužel tato metoda není zcela stoprocentní.

Jestliže chcete zjistit, zda je klíště potenciálním zdrojem nákazy, vložte jej do uzavíratelného plastového sáčku a jednejte. Zdroj: profimedia.cz

Dojděte na poštu a pošlete klíště odborníkům

Jestliže chcete mít opravdu jistotu, jak na tom je zapité klíště nejen s boreliózou, ale i s dalšími přenášenými chorobami, obraťte se na nestátní zařízení v Českých Budějovicích. Najdete tam dvě laboratoře, kam klíště máte možnost poslat poštou. V jedné si parazita můžete nechat otestovat na všech pět rizikových závažných onemocnění. Ve druhé laboratoři nabízejí vyšetření na borélie, encefalitidu či ehrlichiózu, což jsou nejčastěji zjištěné nákazy. V obou případech platí, že pokud analýzu včas zaplatíte, což přes internet není problém, výsledky dostanete nejpozději do 6 dnů. Potom už se stačí poradit se svým lékařem, jak si počínat dál.

Možnosti prevence a léčby

Rizikům spojeným s nákazou je vždy dobré předcházet. Očkování je možné pouze proti klíšťové encefalitidě. Nejvhodnější je nechat se naočkovat na podzim, ale můžete i během celého roku. V sezóně probíhá tzv. zkrácené schéma očkování. Kdybyste náhodou mezi aplikací jednotlivých dávek chytili nakažené klíště, situace by se mohla zkomplikovat. Záleží pak na rozhodnutí lékařů, kdy a za jakých okolností přistoupit k aplikaci další dávky očkování.

Ve chvíli, kdy by vám přišly výsledky z laboratoře s informací, že „vaše“ klíště přenášelo lymskou boreliózu, je nezbytné okamžitě navštívit svého ošetřujícího lékaře a poradit se s ním, jak postupovat dál. Šance, že boreliózou onemocníte, je 30 % a výhodou je, že to víte už pár dní po napadení infikovaným klíštětem. Z krve je možné diagnostikovat boreliózu až zhruba po měsíci. Nemoc tak má šanci se rozvinout do akutního stádia. Pak je nezbytná minimálně třítýdenní léčba antibiotiky. Když vám lékař nasadí antibiotika preventivně, ihned po potvrzení infekčnosti klíštěte, je dostačující na zvládnutí případné nemoci třídenní nebo sedmidenní terapie antibiotiky. Prokazují to nové trendy v léčbě lymské boreliózy.

Jestliže chcete mít opravdu jistotu, jak na tom je zapité klíště, pošlete ho do laboratoře. Zdroj: profimedia.cz

Metoda EAV

Další možností brzké diagnostiky na přítomnost borélií v těle je metoda EAV, kterou provádějí například v Institutu přírodní medicíny v Praze. Zhruba pod dvou týdnech, po napadení klíštětem, umožňuje pomocí přístroje EAV šetrně a spolehlivě zjistit, jestli člověk má nebo nemá v těle borelie. Jestliže dojde ke zjištění akutní rozvinuté boreliózy, je nutná léčba antibiotiky. U hraničních hodnot je to složitější, ale převážně se doporučují přírodní homeopatické léky na posílení imunitního systému.

Pořiďte si test

Není od věci obohatit také vaší domácí lékárničku domácím diagnostickým testem na zjištění borélie z klíštěte. Koupit ho můžete v lékárně a je běžně dostupný.