Zázrak na křečové žíly: Pepř a jablečný ocet. Používejte ho denně a uleví se vám

Zdravé žíly podporují správný návrat krve zpět k srdci. Ty nemocné to však nedokážou. Hromadí se v nich krev a tvoří se na nich vystouplé rozšířené uzly, zvané křečové žíly neboli varixy. Dnes běžné chronické onemocnění, které se dá léčit nejen chirurgickou cestou, ale pomůže a uleví i domácí léčba.

Křečové žíly jsou běžným problémem, při kterém se abnormálně zvětšené žíly začnou objevovat těsně pod povrchem kůže. Většinou se vyskytují na lýtkách a stehnech, když dojde k oslabení žilních stěn nebo poškození funkce chlopní, které řídí průtok krve. Projevují se pocity těžkých nohou, svěděním, otoky, ale i prosvítajícími a metličkovými žilkami. Mohou mít celou řadu příčin, přičemž tou, která patří mezi nejčastější, je určitě dlouhodobé stání nebo sezení, nekvalitní strava nebo i nadváha.

Pohyb je základ

Máte sedavý způsob života? Udělejte změnu a zařaďte pravidelný pohyb, který je vám příjemný. Není nad aktivní relaxaci. Pohyb a sport totiž prokrví vaše tkáně, pomůže k zesílení svalstva nohou, odvodní oteklé části a zrychlí průtok krve. Stačí vyrazit na svižnější procházku nebo si jít zaplavat či zajezdit na kole či in-line bruslích. Najděte si aktivitu, do které se zamilujete.

Máte sedavý způsob života? Udělejte změnu a zařaďte pravidelný pohyb, který je vám příjemný. Zdroj: profimedia.cz

Doplňujte vitamin P

Není tak známý, ale na problémy s cévami je tím nejlepším vitamínem. Ptáte se proč? Pozitiv, kterými vašemu tělu prospěje má hned několik. V první řadě skvěle podpoří pevnost žilních stěn a umí předcházet mnoha zánětům. Velmi dobře usnadňuje odtok krve z inkriminovaných postižených míst a je tak nejen bezvadnou prevencí, ale i pomocníkem ve chvíli, kdy už křečové žíly máte. Vitamín P je souhrnem látek, které se označují jako bioflavonoidy a nejvíce ze všeho podporují především správnou funkci lidského cévního systému.

Jablečný ocet je balzám

Skoro každý má doma po ruce tuto blahodárnou tekutinu, tak proč ji nevyužít. Právě tento druh octa je velmi účinný při léčbě křečových žil. Je to absolutně přírodní produkt, který se bezvadně podílí na celkovém čistění těla a zároveň zlepšuje průtok krve a její oběh. Jakmile totiž krev proudí přirozeně a správně, potíže a otoky křečových žil se značně zmírní. Jak s ním naložit?

Je to zcela banální a nezabere vám to zase tolik času. Stačí nanést nenaředěný ocet na postižené oblasti a jemně tekutinu důkladně vmasírovat. Důležitá je pravidelnost, a tak si udělejte třeba každodenní rituál před spaním. Kdo má čas, je fajn tuto metodu dělat i po ránu, než vyběhnete do práce. Chcete pro sebe udělat maximum? Udělejte si i čistící octový drink. Do sklenice vody dejte dvě čajové lžičky jablečného octa a pijte tuto směs dvakrát denně po dobu jednoho či dvou měsíců. Nejenže ucítíte úlevu, ale budete svěží a „fresh“.

Jablečný ocet se podílí na celkovém čistění těla a zároveň zlepšuje průtok krve a její oběh. Zdroj: profimedia.cz

Kouzlo kajenského pepře

V léčbě křečových žil je považován za zázrak, a to díky vysokému obsahu vitaminu C a bioflavonoidů. Přiměřené množství kajenského pepře prospívá správnému krevnímu oběhu, zmírňuje bolest oteklých žil a výborně stimuluje metabolismus. Přidejte jednu čajovou lžičku mletého kajenského pepře do jednoho šálku teplé vody a směs dobře promíchejte. Pijte lektvar třikrát denně po dobu jednoho nebo dvou měsíců.

Zdroje: www.southflcardio.com, www.energiezivota.com