Naše babičky si držely štíhlou linii kysaným zelím. Je to lepší než módní diety

Pustili jste se po Novém roce do hubnutí a nejste fandové nesmyslně předražených diet? Raději se začněte více hýbat a sáhněte do spíže po potravině, která vám s tím pomůže, a navíc zocelí vaše zdraví. Která to je? Řeč je o obyčejném kysaném zelí.

Pokud jste se rozhodli vylepšit svou figuru, máme pro vás staletími ověřený tip, který vám s tím pomůže. A hlavně vám to neudělá průvan v peněžence. Jednou z nejlevnějších věcí na hubnutí totiž máte možná doma ve spíži. Objevte kouzlo kysaného zelí. Nejenže vám pomůže tato obyčejná a každému dostupná potravina zhubnout rychle a efektivně, ale zároveň značně posílíte svou imunitu.

Jak si vyrobit malé množství kysaného zelí doma? Inspirujte se ve videu:

Kysané zelí umí s tělem zázraky

Pokud chcete posílit své celkové zdraví, a navíc i zhubnout, zapomeňte na předražené doplňky stravy a zaručené hubnoucí koktejly. Raději zařaďte pravidelně do svého jídelníčku finančně nenáročné kysané zelí, jehož až zázračné účinky na lidské zdraví potvrzují i nedávné vědecké studie.

Díky vysokému obsahu C v kysaném zelí dokonale podpoříte celkově imunitu těla a vitaminy skupiny B se postarají o vaši fyzickou i duševní pohodu. Vysoký podíl železa zas zlepší metabolismus.

Právě tato potravina s minimem kalorií zbaví organismus nadbytečné vody a bakterie vzniklé kvašením se postarají o dobrou kondici nejen střev, ale i jater. U žen tyto mléčné bakterie navíc zajistí také harmonii poševní mikroflóry, takže jim nehrozí nepříjemné záněty.

Kysaným zelím podpoříte celkově imunitu těla. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Zelí je také poměrně bohaté na zinek, který podporuje obranyschopnost a také podpoří zdraví vašich vlasů a nehtů. Konzumací zelí k večeři rovněž podpoříte produkci spánkového hormonu melatoninu, tudíž si podstatně zlepšíte i kvalitu svého spánku. Dobrý vliv má zelí i na libido a plodnost. Vysoké množství vlákniny má velmi příznivý vliv na trávicí systém a zároveň se i po malém množství zelí budete cítit nasyceni. Díky tomu se vyhnete nesmyslnému uzobávání a mlsání.

Na hubnutí je zelí ideální

Pokud chcete hubnout bez nepříjemného trápení, vsaďte na jistotu, a tím je „žrout“ tuků – kysané zelí. Zařaďte ho do své stravy co nejčastěji. Je možné jej tepelně upravit, ale ze všeho nejlepší je čerstvé přímo ze sudu nebo sklenice.

Nejenže kysané zelí ve 100 g obsahuje pouhých 17 kalorií, ale protože je fermentované, dokonale podporuje množení bakterií produkujících kyselinu mléčnou. Budete díky tomu trávit mnohem rychleji a vaše tělo dříve odbourá škodlivé látky a nezdravý cholesterol. Pokud patříte k těm, koho trápí celulitida, mnohem rychleji se jí zbavíte.

Nejen zelí, ale i šťáva

Současným trendem je také pití šťávy z kysaného zelí a v podstatě se jedná o jeden z nejzdravějších nápojů, který byste si měli dopřávat také pravidelně. Pokud si doma zelí naložíte, budete mít i vlastní zdroj, ale tato lahodná kvašená šťáva je momentálně dostupná také v potravinových supermarketech a v drogeriích.

Současným trendem je také pití šťávy z kysaného zelí. Jedná se o jeden z nejzdravějších nápojů, který byste si měli dopřávat pravidelně. Zdroj: Profimedia

Nejenže má konzumace šťávy z kysaného zelí pročišťující účinek, ale značně si upravíte i střevní mikroflóru, čímž dosáhnete i lepší kvality pokožky a pleti. Šťáva je výborným léčebným prostředkem také pro všechny cukrovkáře, protože umí snížit hladinu cukru v krvi.

Denně byste měli vypít 2 až 3 dcl šťávy z kysaného zelí. A pokud si chcete tento nápoj vylepšit po vzoru starých námořníků, kteří se jím chránili před kurdějemi, smíchejte si zelnou šťávu v poměru 1:1 s medem a po lžičce užívejte během dne.

