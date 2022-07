Léto je ideální čas na přerušovaný půst: Zdravé hubnutí není jeho jediná výhoda

Dejte si přes léto chvíli oddech od jídla a nechte své tělo dostatečně vytrávit. Vsaďte na přerušovaný půst! Odměnou vám bude vysněná postava a posílíte i své celkové zdraví.

Přerušovaný půst není jen dieta

Očista těla v podobě půstu není nikdy od věci a dbali na ni už naši předkové. V současné době se zabývá benefity přerušovaného půstu i věda. Při dlouhodobém stravování ve stylu přerušovaného půstu pomůžete celému organismu a budete se cítit vitálněji a lehčeji. Kila vám půjdou zaručeně dolů a uvidíte, jak tento způsob stravování perfektně funguje! Momentálně je tzv. intermittent fasting jedním z nejpopulárnějších světových trendů v oblasti zdraví a fitness. Zahrnuje střídání cyklů půstu a jídla. Vylepšete si svůj životní styl. Stojí to za to!

Chcete ještě do plavek zhubnout nějaké to kilo navíc? Nastavte si konkrétní plán a dejte si opravdu dosažitelné a reálné cíle. Zdroj: shutterstock.com

Hlavně žádné vysoké cíle, důležitá je pohoda

Chcete ještě do plavek zhubnout nějaké to kilo navíc? Nastavte si konkrétní plán a dejte si opravdu dosažitelné a reálné cíle. Nesázejte na žádné rychlohubnoucí nesmyslné diety, protože nic se nemá uspěchat! Při takovém přístupu byste se očekávaných výsledků stejně nedočkali.

Proč zrovna přerušovaný půst?

Lidský organismus je dokonale vybaven, aby zvládl i období bez jídla. Dokonce mu to prospívá. Jestliže nebudete nějaký čas jíst, dojde v těle k některým ozdravným a odlehčujícím procesům. Souvisí to s hormony, geny a důležitými procesy nápravy buněk. Jakmile je organismus nalačno, dochází k významnému snížení hladiny cukru v krvi a inzulínu. Zároveň se obrovsky navýší hladina lidského růstového hormonu.

Zhubnete a dáte šanci delšímu životu

Protože je přerušovaný půst jednoduchým způsobem, jak se zbavit přebytečných kil, jedná se o účinnou metodu hubnutí. Celkově omezíte příjem kalorií a podpoříte spalování tuků. Jsou však i štíhlí jedinci, kteří tento způsob stravování využívají hlavně pro metabolické přínosy celkového zdraví a předcházejí tak mnoha rizikovým faktorům. Mnohé výsledky dokonce dokazují, že přerušovaný půst značně prodlužuje délku života.

Jde o zdravý životní styl

Intermittent fasting neboli přerušovaný půst je způsob stravování a v žádném případě nejde o klasickou dietu. V čem spočívá základní princip? Jakmile dáte tělu volno od jídla, sáhne častěji do tukových zásob. Jen pozor, neznamená to, že můžete nerozumně konzumovat vše, co vám padne pod ruku, a po pár hodinách bez jídla budete štíhlí jak laňka. Vše má svá pravidla.

Nadbytek jídla je pro tělo vysilující

Během tohoto způsobu stravování nebudete muset jíst několikrát za den, dokonce nebudete chtít možná ani snídat a s přehledem vám postačí jedno jídlo denně. Že se vám to nezdá? Tělo se totiž postupně vrátí ke své přirozenosti a nebude potřebovat neustále doplňovat nepotřebné a mnohokrát zatěžující zásoby. Organismus si umí mnohem lépe poradit s hladověním než s nadbytkem jídla. Jak se říká, zdravý hlad ještě nikoho nezabil.

Vybrat si můžete z několika metod

Přerušovaný půst můžete držet dle vámi vybraného způsobu. Jedno mají vždy společné. všechny metody totiž spočívají v rozdělení dne nebo týdne na období půstu a jídla.

Metoda 16/8

Nazývá se také protokol Leangains. Během tohoto stravování se vynechává snídaně a omezuje se denní doba jídla na 8 hodin, například 13-21 hodin. Následně se postíte celých 16 hodin.

Eat-Stop-Eat

V podstatě se jedná o 24hodinový půst, a to jednou nebo dvakrát týdně. Například jeden den nejíte od večeře až do večeře následujícího dne.

Dieta 5:2

V tomto případě byste měli zkonzumovat pouze 500-600 kalorií ve dvou po sobě jdoucích dnech v týdnu, ale zbývajících 5 dní jíte normálně. Samozřejmě střídmě a zdravě.

Vždy naslouchejte svému tělu

Snížením příjmu kalorií všechny uvedené metody způsobí zdravé hubnutí. Ale neznamená to, že se budete ve fázi jídla přecpávat a dopovat nezdravými pokrmy. Tělo si časem samo začne říkat o správné dávky jídla i určité potraviny.

Zdroje: www.jamesclear.com, www.codeoflife.cz, www.lifee.cz