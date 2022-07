Tinktura z lichořeřišnice léčí záněty v těle: Takto jednoduše si ji vyrobíte

Lichořeřišnice je barevná letní kráska, která zdobí kdejaký balkon a nejednu zahradu. Víte však, že se jedná o tuze zdravou bylinu? Je to skvělé přírodní antibiotikum! Hodí se do jídla, k výrobě čaje a dá se z ní vyrobit léčivá tinktura. Máme pro vás jednoduchý recept.

Lichořeřišnice (Tropaeolum)

Lichořeřišnice je okrasná rostlina, která je nejen atraktivní dekorací, ale má i pestré využití v kuchyni a bohaté léčivé účinky. Latinský název Tropaeolum znamená „trofej“ nebo „vítězství na bitevním poli“. Víte, jak popsal tuto květinu švédský přírodovědec Carl von Linné? Listy rostliny mu připomínaly štíty a květy helmice, jež někdo probodl kopím a potřísnil krví. Možná znáte i lidový český název, který zní kapucínka.

Tinktura z lichořeřišnice by neměla chybět v žádné domácí lékárničce. Zdroj: shutterstock.com

Původ lichořeřišnice

Domovinou lichořeřišnice jsou severní tropické oblasti Jižní Ameriky, konkrétně Ekvádor, Peru a Kolumbie. Místní indiáni ji zde využívali jako účinný antibakteriální lék a moc dobře věděli, že nejlépe působí v čerstvém stavu. Většinou ji přikládali na infikované otevřené rány a vyráběli si různé extrakty i na vnitřní infekce. Časem se bylina rozšířila i na další kontinenty a díky španělským dobyvatelům i na území Evropy, kde se stala spíše dekorativní květinou. Postupem času se však i zde začaly využívat její neskutečné léčivé účinky a dnes je součástí mnoha čajů a léčebných prostředků. V domácnosti velice dobře zužitkujete nejen její plody a semena, ale i listy a květy. Jsou totiž chutné a zároveň léčivé.

Lichořeřišnice je nepřehlédnutelná

V našich podmínkách se jedná o letničku, která dorůstá do výšky kolem 30 cm a velice rychle se rozrůstá do šíře. Protože má velice dlouhé stonky, je vhodná jako popínavka, a to nejen na zahradách, ale i na balkonech a terasách. Díky tomu může dosáhnout i délky několika metrů a velice dobře se hodí ke šplhání po okolních rostlinách nebo zídkách. Její listy bývají tmavě zelené nebo žíhané a mohou být veliké i 20 cm. Některé vytrvalé druhy mají i oddenky nebo stonkové hlízy. Květy jsou oboupohlavné a rostou na dlouhých stopkách. Jsou tvořeny výrazným kalichem složeným z 5 lístků, většinou oranžové, červené nebo fialové barvy.

Lichořeřišnice je jednička v lidovém léčitelství

Lichořeřišnice má dle vědeckých studií velice silné antibiotické, antivirotické a antibakteriální účinky a působí na mnohé viry a bakterie, hlavně na streptokoky a stafylokoky. Je účinná například při léčbě zánětů močového měchýře. Hojně se využívá jako účinný prostředek při zánětu prostaty, pomáhá proti žaludečním vředům, zánětům vaječníků a veškerým nesnázím dýchacích orgánů. Celkově lichořeřišnice zlepšuje imunitu a zároveň povzbuzuje činnost nervové soustavy. Chcete mít dlouhé a zdravé vlasy? Udělejte si odvar z lichořeřišnice a oplachujte si jím pokožku hlavy, omezíte tím padání vlasů, zvýšíte jejich kvalitu, a dokonce se zbavíte i nepříjemných lupů.

Výroba tinktury z lichořeřišnice není složitá. Zdroj: shutterstock.com

Využijte lichořeřišnici naplno

Ku prospěchu vašeho zdraví můžete využít celou rostlinu. Její květy je možné přidat do salátů, mají jemně štiplavou chuť podobnou ředkvičkám a dodají každému pokrmu šmrnc. Nezralá semena můžete naložit do kyselého nálevu a budete mít lichořeřišnicové kapary. Stejně tak si můžete snadno připravit z této byliny i lahodný čaj, anebo si z ní vyrobit do zásoby tinkturu.

Tinktura z lichořeřišnice

Budete potřebovat:

50 g nezralých semen - jsou nejsilnější (lze však použít i nať a květy)

60-85% alkohol (případně kvalitní vodka nebo pálenka)

uzavíratelnou nádobu

čisté plátýnko

lahvičky na tinkturu

Jak na to?

Semínka lichořeřišnice překrájejte na poloviny, v případě, že používáte i další části rostlin, rozsekejte je nebo rozdrťte. Takto připravené je vložte do sklenice, zalijte alkoholem a uzavřete. Sklenici nechte následných 14 dní stát na teplém a suchém místě, ale nikdy ne na přímém slunci. Každý den nádobu s roztokem řádně protřepejte, aby se alkohol co nejvíce nasál do rostliny či dovnitř plodů a vstřebal tak co nejvíce léčivých látek. Po uplynutí doby vzniklou tinkturu přeceďte přes plátýnko do malých tmavých lahviček, nejlépe s kapátkem a uchovávejte v lednici.

Po 14 dnech tinkturu přeceďte přes plátýnko do malých tmavých lahviček. Zdroj: shutterstock.com

Jak tinkturu užívat

Dvoutýdenní kůra

Po dobu 2 týdnů užívejte 3x denně 20 kapek, a to při nachlazení, chřipce, angíně nebo zánětu průdušek.

Třítýdenní kůra

Celé 3 týdnu užívejte 3x denně 15 kapek, například při zánětech močových cest, pro které je tinktura doslova elixírem zdraví. Tinkturu si můžeme dát i do čaje nebo do vody a vypít.

