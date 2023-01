Hubneme s medem a skořicí: Jak udělat tukožroutský drink? Radí fitness trenér

Potřebujete shodit přebytečná kila a nedaří se? Možná jste do jídelníčku jen nezařadili ty správné potraviny. Jak zhubnout nejen v problematických oblastech břišních partií, poradí rovnou fitness trenér. Vyzkoušejte nápoj na hubnutí z medu a skořice, výsledky se dostaví brzy.

Blíží se období předsevzetí a shazování kil kvůli nadcházející plavkové sezóně. Netrapte se drastickými dietami, které v drtivé většině znamenají jo-jo efekt, ale zařaďte do jídelníčku ty správné potraviny. Naštěstí jich je po ruce dost, které pomáhají s redukcí hmotnosti, jen jim dát šanci.

Med je všestranný pomocník, oceníte jej i při hubnutí. Zdroj: shutterstock

Med a skořice nejen na chřipku

Skořice i med jsou stálice, které by měl mít každý v kuchyni po ruce. Nejen kvůli tomu, že skvěle dochucují kdejaký pokrm, ať už sladký nebo slaný. Oba jsou to skvělí přírodní léčitelé.

Med se využívá nejen při nachlazení, oceňovány jsou i jeho celkové účinky na náš organismus. Zlatavý poklad má antiseptické účinky a můžete jej využít i z venčí. Pomáhá zahojit ranky, zatočí s akné a podporuje regeneraci buněk. Velkou službu prokáže i v případě, že se o vás pokouší chřipka nebo projevy nachlazení. Zmírňuje pocity bolesti v krku a je velkým pomocníkem při léčbě zánětu hltanu a hrtanu. Možná vás to překvapí, ale med patří také mezi přírodní sedativa, zmírňuje stres a podporuje dobrý spánek.

Skořice se zase může pochlubit velmi pozitivními účinky na náš organismus. Popdporuje zdravý krevní oběh a pomáhá předcházet srdečním onemocněním. Navíc je skořice vhodná i pro diabetiky, ovlivňuje hladinu cukru v krvi. Cílí na imunitní systém a posiluje jej.

Skořice má antiseptické účinky a podporuje metabolismus. Zdroj: shutterstock

Med a skořice jsou dokonalá kombinace na hubnutí

Med a skořice se spolu skvěle doplňují. Zlatavý poklad od včel velmi pozitivně ovlivňuje žaludek a jeho činnost. Díky antiseptickým vlastnostem zabraňuje přemnožení nezdravých bakterií, pomáhá při žaludečních vředech a změkčuje stolici. Voňavé koření z Cejlonu zase pomáhá snižovat cholesterol a urychluje metabolismus, což z něj dělá skvělého pomocníka při spalování tuků.

Jak, to vám vysvětlí fitness trenér na videu:

Tukožroutský nápoj z medu a skořice

Ideální poměr medu a skořice je jedna čajová lžička medu a půl lžičky pravé cejlonské skořice. Nejlepší je si přírodní pomocníky přidat ráno do sladké snídaně, anebo si z nich udělat tukožroutský nápoj. Nejenže podpoříte hubnutí něčím zdravým a dobrým, doplníte ale i pitný režim, který je v procesu shazování kil nesmírně důležitý. A jak tedy na to? Půl lžičky skořice zalijte horkou vodou a promíchejte, nechte mírně vychladnout a přidejte lžičku medu. Nedávejte med do zcela horkého nápoje, připravili byste se tím o cenné látky, které v sobě med ukrývá. Dobře promíchejte a vypijte. Přidat můžete i pár kapek citronu a zázvor.

Popíjejte medový elixír denně, přidejte pohyb a kila půjdou dolů. Zdroj: shutterstock

Denní rutina se skořicí

Aby byl kýžený výsledek co nejlepší, zařaďte medový nápoj se skořicí do svého jídelníčku klidně několikrát denně. Můžete jím nastartovat den a zase jej zakončit. Pokud do nápoje přidáte i pár listů meduňky, podpoříte zdravý spánek, který jde s hubnutím ruku v ruce.

