Co se stane, když budete spát jen pár hodin denně. Můžete skončit hodně špatně

Nedostatek spánku se dá sem tam překonat. Ale pokud je dlouhodobý, může vést k celé řadě problémů, které se dříve nebo později projeví na vašem zdraví. Jak?

Nedostatek spánku neboli spánková deprivace se brzy odrazí nejen na našem těle, ale i na naší mysli. Když je spánkový deficit dlouhodobý, hrozí i nebezpečí chronického onemocnění a celkového vyčerpání organismu. Čemu všemu se můžete vyvarovat dostatečným a kvalitním spánkem?

Jaké jsou negativní důsledky nedostatku spánku, se podívejte ve videu:

Dostatek spánku je základem zdraví

Dostatečný spánek je pro náš život zásadní. Doporučovaná délka pro dospělého jedince je rozmezí 6 až 8 hodin, kdy se má jednat o klidný odpočinek na lůžku. Pokud spíte méně hodin, ucítíte častěji stavy nevyspalosti. U spánku je také důležitá pravidelnost, kterou opravdu ničím nenahradíte.

Dostatečný spánek je pro náš život zásadní. Zdroj: Shutterstock

Každý věk vyžaduje jiné intervaly

Pokud spíte méně, než máte, měli byste situaci co nejdříve řešit. V každém období života je to trochu jinak. Charles Czeisler, profesor Hardvardské univerzity, provedl výzkum a celou řadu studií. Od roku 2004 do roku 2014 hledal se svým týmem správnou dobu spánku, která účinně ovlivňuje lidské zdraví. Došel k závěru, že v každém věku je to rozdílné:

Novorozenci 0–3 měsíců: 14–17 hodin

Děti 4–11 měsíců: 12 až 15 hodin

Děti 1–2 let: 11 až 14 hodin

Předškolní děti 3–5 let: 10 až 13 hodin

Školní děti 6–13 let: 9 až 11 hodin

Dospívající děti 14–17 let: 8 až 10 hodin

Mládež 18–25 let: 7–9 hodin

Dospělí 26–64 let: 7 až 9 hodin

Senioři nad 65 let: 7 až 8 hodin

Dostatek spánku vás ochrání před deprivací mozku

Pokud jste dlouhodobě nevyspalí, zhorší se vaše schopnost koncentrace, motivace, vnímání a dalších mentálních procesů. Nečekejte tedy, že budete ve škole či v zaměstnání podávat prvotřídní výkony. Hlava vám jednoduše odmítne spolupracovat. Bohužel v extrémních případech může dojít i k situaci, kdy má člověk mylné vzpomínky a popisuje v běžném životě věci, k nimž nikdy nedošlo. Nedostatek spánku tvoří prostě v hlavě chaos. A zároveň nestojí za nic ani vaše nálada.

Bez spánku hrozí nemoci

Dlouhodobý nedostatek spánku zvyšuje riziko mnoha onemocnění a často i chronických. Nejčastěji se jedná o kardiovaskulární potíže, hormonální nerovnováhu, cukrovku, vysoký krevní tlak, demenci a v poslední době i Alzheimerovu chorobu. Pokud bude vaše tělo dlouhou dobu bez potřebného odpočinku, dostane „na frak“ totiž i váš imunitní systém.

V případě, že nebudete dbát na dostatek spánku, může se stát, že vám přibude i nějaké to kilo navíc. Zdroj: shutterstock

Místo hubnutí, můžete přibírat na váze

V případě, že nebudete dbát na dostatek spánku, může se stát, že vám přibude i nějaké to kilo navíc. Zbytečně se tak budete vystavovat i riziku obezity. Nespavost s sebou často přináší noční luxování ledničky, a to často i během dne.

Vyčerpaný organismus volá o pomoc, a tak by nepřiměřeně mlsal. Tělo má totiž kvůli nedostatku spánku větší výdej a potřebuje energii. Vlivem nedostatku spánku dochází k hormonálním nerovnováhám v organismu. Konkrétně se jedná o hormon hladu a hormon sytosti.

