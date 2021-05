Olivový olej je skvělou alternativou v léčbě křečových žil. Jak jej použít?

Křečové žíly nejsou jen vadou na kráse, časem mohou přerůst ve vážnější zdravotní problém v podobě bércových vředů, nebo dokonce trombózy hlubokého žilního řečiště. Lékař vám nejspíš doporučí změnu životního stylu a stahovací punčochy. Vyzkoušet ale můžete i prostředky z domácí lékárny. Třeba olivový olej.

Na trhu existuje spousta mastí a krémů, které ulevují od otoků a pocitu těžkých nohou, samy o sobě vás ale křečových žil nezbaví. Pokud k vaření používáte olivový olej a jeho láhev má stálé místo ve vaší kuchyni, můžete si ušetřit peníze za masti a použít raději tento středomořský zázrak. Jeho účinek vás možná překvapí.

Extra panenský olivový olej

Je důležité, aby šlo o olej extra panenský nebo aspoň panenský. Toto označení znamená, že byl lisován zastudena a není chemicky upraven. V panenském oleji jsou zachovány veškeré prospěšné látky, které z olivového oleje činí potravinu dlouhověkosti. Jde především o vitamín E, potřebný mimo jiné pro zdraví pokožky. Směs antioxidantů v oleji obsažená je známá protizánětlivými účinky a dokáže zapůsobit i na záněty žil.

Masáž olivovým olejem

Recept na domácí léčbu varixů je prostý. Olivový olej naneseme na postižená místa a lehce ho rukama vmasírujeme do pokožky. Aby se dobře roztíral a vpil do kůže, měli bychom ho napřed ohřát. Raději ho ale nezahřívejte na plotně a už vůbec ne v mikrovlnce, teplota v oleji stoupne hodně rychle a mohli byste se popálit. Raději ho nalijte do sklenice na čaj a tu pak na chvilku ponořte do misky s horkou vodou z konvice. Prstem vyzkoušejte, zda je na dotek příjemně teplý, a potom aplikujte na křečové žíly. Nohy masírujte od lýtek směrem vzhůru a postup opakujte minimálně třikrát týdně, dokud se stav žil nezlepší.

Masáž olivovým olejem je vhodná zejména v první fázi onemocnění, kdy vás trápí jen drobné vystouplé žilky. V případě rozsáhlejšího problému olej sice příznaky zmírní, ale na celkové vyléčení bude krátký. Potom bude nutná porada s lékařem, který navrhne způsob tradiční léčby.

Jak se dále bránit křečovým žilám:

Vyhněte se dlouhodobému sezení nebo stání, často měňte pozice.

Jezte hodně zeleniny a ovoce, do jídelníčku zařaďte luštěniny a ořechy.

Zabojujte proti nadbytečným kilogramům, které riziko vzniku varixů zvyšují.

Místo vysokých podpatků volte pohodlnou obuv.

Pokud není ve vašich silách pravidelně cvičit, choďte aspoň na procházky a protahujte se.

