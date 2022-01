Víte, po jakém ovoci se hubne, a po kterém naopak přiberete? Rozdíly jsou velké

V zimě a během svátků tloustneme více méně všichni. Ovoce je rozhodně zdravé a nemělo by chybět v žádném jídelníčku, ale díky velkému obsahu cukrů nemusí být vhodnou volbou, když se pokoušíte zhubnout. Vašemu tloustnutí mohou totiž „pomoci" i některé druhy ovoce. Nebo jinak. Ne každé ovoce vám pomůže shodit kila navíc!

Ovoce nemusí zabránit tloustnutí

Pokud jste nasadili redukční dietu, ale kila nejdou dolů, budete se muset asi blíže podívat nejen na to, kolik těch zdravých potravin jíte, ale také jaké. Právě ovoce nás může jednoduše zmást. O vitamínech či minerálech, vláknině nebo antioxidantech vůbec není sporu, problém jsou však cukry. I když víme, že všechny cukry nejsou stejné a určitě lze některé preferovat, vysoký obsah cukrů dietě nepřidá.

Touštíci pozor! Ovoce není jen zdravé, ale i sladké

Dietní režim je založen na přijmu a výdeji energie. Ať už výdej znásobíte cvičením nebo jinou fyzickou aktivitou, pořád jde jen o rovnici, které nelze utéci. U hubnutí hrají roli i další faktory, ale energetický příjem i výdej jsou alfou a omegou hubnutí. Přesto nelze ovoce rozdělit jen na příliš sladké a nejméně sladké. Vysoký obsah vlákniny hraje také důležitou roli.

Zařazení ovoce a zeleniny do dietního jídelníčku je samozřejmě žádoucí, ale i zde lze vybrat lepší a horší varianty. Které ovoce pomůže shazovat kila a rozhodně byste na něj neměli zapomenou?

Nejlepší ovoce proti tloustnutí

Grep se při redukční dietě vyloženě doporučuje, a to především pro nízký glykemický index, množství vitamínu C i vliv na hladinu cholesterolu. Studie z roku 2011 vedená Heidi Silverovou z Vanderbilt University v Nashvillu dokonce uvádí, že konzumace grepové šťávy před jídlem pomohla během 12 týdnů ke zhubnutí až 7 % tělesné váhy.

S jablky i banány opatrně, ať netloustnete

Mezi ovoce vhodné na hubnutí patří také jablka, i když jsou oproti grepu vyloženě sladká. Mají pozitivní vliv na hubnutí, a to i přes vysoký obsahu cukrů. Jablka nás zasytí na poměrně dlouho dobou a celkově tak mohou snížit množství přijímané potravy.

I když jablka obsahují poměrně dost cukrů, studie ukazují, že konzumace jablek napomáhá redukci váhy. Journal of American Dietic Association publikoval výledky studie, která proběhla na Purdue University v roce 2008. Důležitým zjištěním bylo, že jablka nám pomáhají nejen omezit chutě, ale také pocit hladu. Podobně můžeme vnímat i banány. Jsou sice plné cukrů, ale vysoký obsah nutričních látek z nich dělá vhodné potraviny pro ty, jež chtějí shodit několik kil. Pamatujte, že tyto dva na cukry bohaté druhy ovoce je sice vhodné zařadit do jídelníčku, ale jen v omezeném množství. Přejídání se jablky či banány vám kýžené výsledky nepřinese.

Netloustněte! Dejte si lesní plody

Mezi vyhledávané dietní ovoce patří právem lesní plody. S nízkým obsahem kalorií, ale velkým množstvím důležitých vitamínů ovlivňují lesní plody krevní tlak či hladinu cholesterolu. Navíc bojují i proti zánětům v těle. Jsou tak přínosné pro celý organismus i při dietním režimu.

Ovoce, které s hubnutím nepomůže

Mezi nejhorší ovoce pro redukční dietu patří mango, hroznové víno či granátové jablko. Také fíky, datle i ananas se obecně nedoporučují. Všechno toto zmíněné ovoce má vysoký obsah cukrů bez známého pozitivního efektu na hubnutí. Jde rozhodně o plody bohaté na vlákninu či minerální látky a vitamíny, které jsou jednoznačně zdravé a přínosné pro organizmus. Hubnutí však tyto druhy ovoce bohužel příliš nepřejí.