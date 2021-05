Po kterém ovoci a zelenině doslova kyneme, a které naopak kalorie spaluje

Ovoce a zelenina jsou zdravou a nezbytnou součástí našeho jídelníčku, na tom se všichni shodnou. Neznamená to ale, že by některé druhy neměly vysoké kalorické hodnoty. Zkrátka ne po každém ovoci a zelenině půjdou kila dolů, někdy je to přesně naopak. Na které druhy bychom si měli dát pozor, pokud si chceme udržet váhu, a které nás naopak v naší snaze hubnout podpoří?

Mnoho z nás má mylně zafixováno, že množství zeleniny a ovoce v jídelníčku znamená, že kila půjdou sama dolů. Tak to ale bohužel není. Pokud pracujeme na štíhlé postavě, je nutné si i v kategorii zdravé stravy, mezi kterou ovoce a zelenina bezpochyby patří, vybírat, co do jídelníčku zařadit. Některé druhy ovoce a zeleniny mají sice nepopiratelné výživové a zdravotní benefity, ale s hubnutím nám zrovna nepomůžou, ba právě naopak. Navíc záleží také na tom, v jakou denní dobu tyto dobroty konzumujeme.

Ovoce a zelenina, po kterých přiberete

Mezi druhy zeleniny, které nám na cestě za štíhlou linií příliš neprospějí, patří ty obsahující hodně cukru, případně škrobu, který zpomaluje metabolismus. Mezi škrobnatou zeleninu patří například brambory nebo kukuřice, která navíc obsahuje hodně cukru. Brambory bychom si jako přílohu proto měli dopřávat spíš svátečně, nikoliv každodenně, protože obzvlášť v kombinaci s pečeným nebo smaženým masem nám v hubnutí rozhodně nepomohou. Co se týče kukuřice, tak pozor bychom si měli dávat především na tu sterilovanou, ale ani takové oblíbené kukuřičné lupínky nejsou kvůli obsahu cukru v boji za štíhlou postavu právě spojencem.

Brambory bychom si jako přílohu proto měli dopřávat spíš svátečně Zdroj: paulista / Shutterstock.com

Množství cukru obsahuje i mrkev, hrášek, pórek, růžičková kapusta, červené a žluté papriky nebo červená řepa. Z toho důvodu není tato jinak vynikající a zdravá zelenina při redukční dietě zrovna vhodná, rozhodně ne na každodenní konzumaci ve velkém. A jak poznat, která zelenina je při hubnutí nevhodná? Malou pomůckou vám může být její barva – výrazně vybarvená zelenina jako mrkev nebo barevné papriky je většinou kaloričtější než zelenina vybarvená spíše do zelena a méně nápadně. Ale jako nic na světě ani toto pravidlo neplatí stoprocentně – mezi kalorickou zeleninu patří třeba i barevně nepříliš výrazný zelený pórek.

Ani ovoce není vždy pro štíhlou linii to pravé. Může za to rovněž vysoký obsah cukru a také v ovoci obsažené tuky. Obecně například platí, že ovoce bychom měli konzumovat převážně dopoledne, kdy je náš metabolismus nejaktivnější a energii z ovocného cukru – fruktózy – dokáže spotřebovat. Odpoledne, nebo dokonce večer už se tento cukr může ukládat v podobě nežádoucího tuku. Raději než před spaním si tedy dávku ovoce dopřejte jako dopolední svačinu.

Mezi ovoce s vysokým obsahem cukru patří banány Zdroj: Shutterstock.com / PTstock

Mezi ovoce s vysokým obsahem cukru patří hroznové víno, broskve, meruňky a banány. Ani kandované či sušené ovoce není z tohoto hlediska bezpečné, naopak v nich může být podíl cukru ještě vyšší. To samé platí o ovocných džusech, obzvlášť těch kupovaných, které se kvůli přidanému cukru a dalším látkám rozhodně nedají považovat za zdravý nápoj, který se má pít ve velkém.

Mezi další nebezpečí, která se v ovoci mohou skrývat, patří tuky. Přestože se jedná o zdravé tuky, jejich nadměrný příjem nemá na váhu zrovna pozitivní dopad. V tomto ohledu je bombou jinak vynikající a zdravé avokádo, ale také olivy a ořechy, především arašídy. (Ano, avokádo, olivy i ořechy se řadí mezi ovoce, byť třeba v případě ořechů poněkud specifické, protože tady jsou na rozdíl od jiných skupin ovoce konzumována vlastně semena, výjimkou jsou již zmíněné arašídy, tedy plody rostliny podzemnice olejné.)

A které ovoce a zelenina vám pomohou zhubnout?

Výběr zeleniny, která příznivě působí na procesy hubnutí, je naštěstí docela široký. Vynikající je třeba vitaminy, minerály, stopovými prvky a vlákninou napěchovaný celer, který nemá prakticky žádné kalorie, ale dokáže zasytit a urychluje metabolismus. Trávení a spalování tuků urychluje také superzdravá a zároveň dostupná cibule. Trochu netypickým produktem, který bychom ale mohli zařadit mezi zeleninu, je „mořská zelenina“ aneb mořské řasy. Ty jsou zásobárnou nejrůznějších minerálních látek včetně jódu, který příznivě ovlivňuje spalování tuků a stimuluje metabolismus, což je právě to, co při hubnutí potřebujeme.

Mezi skvělou zeleninu, která nám navíc pomůže k vysněné postavě, patří květák Zdroj: Alina Jafri / Shutterstock.com

Mezi další skvělou zeleninu, která nám navíc pomůže k vysněné postavě, patří hlávkový salát, salátová okurka, cuketa, čekanka, chřest, špenát, brokolice, květák, rukola, zelené papriky, ředkvičky nebo rajčata. Všimněte si, že až na poslední dva jmenované druhy se skutečně jedná o zeleninu zelené či světlé barvy, což by potvrzovalo platnost výše uvedené pomůcky na rozlišení kalorické a nekalorické zeleniny.

Rovněž v říši ovoce si můžeme vybrat druhy, které nám s hubnutím pomohou. Mezi skvělé spalovače tuků patří například ananas, který obsahuje hodně vody, vitaminů, minerálních látek a také enzym bromelin, který dokáže zatočit s nevítaným podkožním tukem. Sám ananas naopak prakticky žádný tuk neobsahuje. Po boku mu stojí citron a grapefruit, citron zrychluje metabolismus a grapefruit napomáhá spalování tuků, navíc dokáže zasytit a jeho jemná hořkost snižuje chuť na sladké. Ale nemusíme se ani obracet k exotickým krajům, dobrou službu nám udělá i české jablko. To svým složením, které zahrnuje antioxidanty, vitaminy a vlákninu, jež podporuje trávení, stimuluje spalování tuků a povzbuzuje metabolismus. Při shazování váhy si můžete také bez obav dopřát rybíz, maliny, ostružiny či borůvky. A dát si můžete také jahody – obsahují jen velmi málo cukru a žádný tuk. Zato vás kromě skvělé chuti a vůně obohatí vlákninou a pořádnou dávkou antioxidantů.

