Jak správně sbírat podběl : Je skvělý, ale při nesprávném užití poškozuje játra

Bylina známá už od starověku patří k „poslům jara” a s jarními neduhy si také dokáže poradit. Léčí se jím neustupující kašel, bronchitida, ale i alergická rýma. V dubnu se sbírají květy a od května i listy, které obsahují účinných látek nejvíce.

Drobné žluté květy podobné pampelišce na silném šupinatém stvolu se objeví na suchých slunných místech už v březnu. Teprve koncem dubna, kdy podběl už odkvétá, vyraší i srdcovité a zespodu plstnaté listy. Hojně se vyskytuje při okrajích silnic a cest, na náspech, holých stráních nebo ve štěrku.

Nejvíce účinných látek obsahují čerstvé listy Zdroj: Milosz_G / Shutterstock.com

Co sbírat

Nejvíce účinných látek obsahují čerstvé listy, díky kterým se mu někde říká také koňské kopyto. Zaslechnout můžete i označení babuše, líčko Panny Marie, oko Kristovo nebo lopušnice. Jméno úbytník pak odkazuje ke schopnosti tlumit počínající tuberkulózu – podběl totiž funguje protizánětlivě a dokáže srazit i vysoké horečky. Na ty platí zejména čaj z kořene rostliny.

Nejčastěji se sbírají květy. Pro ty je ideální čas před rozkvětem za suchého počasí v březnu a dubnu. Vyhněte se ale těm, které se stáčí k zemi – znamená to, že už vadnou. Stonky květům nenechávejte delší než 1 cm. Opomíjené listy, které jsou napěchované účinnými látkami, si natrhejte kdykoli od května do července. Obojí ale snadno zplesniví, bylinku se proto vyplatí rychle nasušit. Jak listy, tak květy rozprostřete v tenké vrstvě – listy sušte při teplotě do 35 °C, květy snesou i 40 °C.

Bylina působí pozitivně na všechny nemoci dýchacích cest Zdroj: Tatyana Mi / Shutterstock.com

Jak ho užívat

Bylina působí pozitivně na všechny nemoci dýchacích cest od nachlazení přes dlouhodobý chrapot nebo kašel až po bronchitidu či astma. Uvádí se, že pravidelné pití čaje nebo inhalace par z horkého odvaru zmírňuje i alergickou rýmu. Mimoto léčí některá zánětlivá onemocnění trávicí soustavy a zmírňuje pálení žáhy. Kaše z listů (umyjí se a rozmačkají válečkem) se doporučuje jako obklad na křečové žíly, otoky, revma, dnu, bércové vředy nebo na špatně se hojící rány. Kaše smíchaná se smetanou pomáhá i při zánětu žil – stačí natřít na zanícené místo a lehce ovázat. Šňupání suchých rozemletých listů prý uvolňuje nos při silné rýmě.

Vnitřně se podběl nedoporučuje užívat déle než dva týdny. To proto, že obsahuje alkaloid pyrrolizidin, který rostlinu chrání před škodlivým hmyzem, ale u člověka může poškozovat játra. Volně rostoucí bylina není vhodná ani pro těhotné a kojící ženy.

PLEŤOVÁ VODA Z PODBĚLU

Jarmila Mandžuková, odbornice na moderní gastronomii a zdravou výživu

V knize Bylinky – Léčivá moc přírody dává čtenářkám tip na kosmetické využití podbělu. „Z listu i květu podbělu můžeme připravit hojivý a uklidňující nálev k rannímu a večernímu omývání pleti. Postupujeme tak, že květ i list podbělu napěchujeme do sklenice, rozmačkáme vařečkou, zalijeme převařenou studenou vodou a necháme 24 hodin vyluhovat.“

Zdroj: Časopis Kondice