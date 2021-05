Potraviny, které vás zbaví akné a dalších problémů z kůží

Kůže je největším orgánem lidského těla. Málokdo z nás si ji uvědomuje, i když bez ní bychom vypadali trochu divně. Vzpomeneme si na ni až ve chvíli, kdy pociťujeme určitý diskomfort, ať je to alergická reakce nebo akné. Jaké potraviny zmírní tyto problémy?

Podle čínské medicíny jeden orgán souvisí s druhým. Pokud spadají pod jeden z prvků jako je dřevo, oheň, země, kov a voda, jsou úzce propojeny, aby se mohly společně vyvíjet. Kůže podle tohoto starodávného učení patří k plícím a tlustému střevu. Má být jejich zrcadlem. Proto by se problémy s kůží měly léčit zároveň s čištěním střeva a posílením plic. Několik studií tuto teorii podporuje. Zjistilo se totiž, že komplexní sacharidy, zinek, vitamíny A a E, omega-3 mastné kyseliny a antioxidanty pomáhají s léčbou akné.

Co je to akné

Akné je jedno z nejčastějších chronických onemocnění kůže a nejčastější kožní onemocnění v pubertě. Podle statistiky jím trpí 85–100 % populace. Onemocnění způsobuje tvorbu různých druhů hrbolků jako jsou bílé tečky, černé tečky a pupínky. Ty se tvoří, když jsou póry pokožky ucpané odumřelou kůží a mazem. Akné pomalu odezní bez léčby, někdy se však objeví i v dospělosti, především ve stresovém období.

Akné trápí hlavně děti v pubertě. Zdroj: New Africa / Shutterstock.com

Co akné způsobuje?

Povrch kůže je pokryt malými otvory, které se pod ní spojují mazovými žlázami. Tyto otvory se nazývají póry. Tenkým kanálkem zvaným folikul se maz se zbytkem odumřelé kůže posouvá na povrch pokožky. Když se póry ucpou odumřelými kožními buňkami, přebytečným mazem a někdy i bakteriemi, objeví se akné.

Jak ovlivňuje strava pokožku?

Některé potraviny zvyšují hladinu cukru v krvi více než ostatní. Když hladina rychle stoupá, tělo začne uvolňovat hormon zvaný inzulín. Jeho přebytek způsobuje to, že olejové žlázy produkují více mazu, který se musí posunout na povrch pokožky. Kruh je uzavřen.

Jaká jídla zvyšují hladinu cukru v krvi?

Konkrétně jde o těstoviny, bílou rýži, bílý chléb a cukr. Díky svým účinkům jsou tyto potraviny nazývané jako „vysoce glykemické“ sacharidy. To znamená, že jsou vyrobeny z jednoduchých cukrů. Mezi další potraviny patří mléčné výrobky, nasycené tuky a trans-tuky. Podle výzkumu zveřejněného v časopise Journal of Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology tyto druhy potravin stimulují produkci hormonů, které mohou za tvorbu a vylučovaní přebytečného mazu.

Základem je jíst komplexní sacharidy a potraviny s nízkým glykemickým indexem. Zdroj: Profimedia

Potraviny proti akné

Základem je jíst komplexní sacharidy a potraviny s nízkým glykemickým indexem. Existuje řada tabulek, které si můžete vytisknout a nalepit na ledničku. Stačí do vyhledávače napsat „glykemický index – tabulka". Mezi základní potraviny s nízkým glykemickým indexem (GI < 50) patří zelenina, houby, luštěniny, ořechy, nesladké mléčné výrobky a většina druhů ovoce. Do jídelníčku však můžete zařadit i jídla šetrná k pokožce jako je žluté a oranžové ovoce a zelenina, jako je mrkev, meruňky a sladké brambory. Špenát a jiná tmavě zelená a listová zelenina, rajčata, borůvky, celozrnný chléb, hnědá rýže, quinoa a krůtí maso. Skvělá jsou také semínka, ořechy a tučné ryby.

Zdravá pokožka a suplementy

Studie také naznačují, že konzumace potravin bohatých na zinek může být užitečná při prevenci a léčbě akné. Zinek je dietní minerál důležitý pro vývoj pokožky, stejně jako pro regulaci metabolismu a hormonálních hladin. Doporučená denní dávka je 40 mg zinku denně. Zdravá kůže také souvisí s vitamíny A a E, antioxidanty a omega-3 mastnými kyselinami.

Zdroj: www.healthline.com, www.celostnimedicina.cz