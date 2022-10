5 skrytých návyků, kvůli nimž tloustneme. Málokdo je sám dokáže odhalit

Je to jako na potvoru: Jíte zdravě, hýbete se, ale kila nejdou dolů. Co děláte špatně?

Hubnutí je dřina! O to víc člověka naštve, když se snaží a ručička na váze stojí jako přikovaná. Co se stalo? Jste snad začarovaní? Důvodem tohoto záseku může být podle výživových terapeutů těchto pět přešlapů. Odbourejte je a uvidíte, že kila půjdou dolů!

Jíte, když nemáte hlad

Jíst v době, kdy se žaludek nehlásí o slovo, je podle nutričních terapeutů chyba. Ale jen velmi těžko se odbourává… Spousta lidí jí v době, kdy má v práci polední pauzu. V podobné časové smyčce jsou i maminky na mateřské, které si dopřejí oběd v momentě, když dítě spí. A pak jsou tu ještě emoční jedlíci, kteří jídlem zahání svůj stres či nudu. Do jaké skupiny patříte vy? Ať to máte tak či onak, mějte na paměti, že když jíte bez pocitu hladu, nutíte tělo, aby přerušilo trávení předchozího jídla a věnovalo se dalšímu pokrmu. A hádejte, kde skončí nestrávené zbytky jídla? Samozřejmě, že v tukových zásobách.

Jíte jen proto, že máte čas? Podle nutričních terapeutů je to chyba.

Ignorujete kručící žaludek

Spousta lidí si myslí, že hladověním zhubne. Ale ono to je přesně naopak! Když kručícímu žaludku nedáte žádné jídlo, vyhodnotí situaci jako „nouzový stav“. Zpomalí metabolismus a začne jídlo ukládat do tukových zásob na „horší časy“. Jde o bazální pud sebezáchovy, abyste v krutých podmínkách dokázali přežít bez jídla. Bohužel následky jsou čím dál více viditelné.

Hladovka hubnutí nepomáhá. Naopak.

Pijete alkohol každý den

Což o to, dát si čas od času víno nebo pivo, nikomu neublíží. Ale pravidelná konzumace „ohnivé vody“ je pro tělo doslova devastující. A co se týče nadváhy, tak rovnou dvakrát. Alkohol je velmi kalorický. A pro tělo zpracovávání alkoholu taková fuška, že už mu nezbývá energie na odbourávání tuků. Navíc je prokázáno, že alkoholem ovíněný člověk má tendenci vybírat si tučnější jídla a větší porce. A to hubnutí jen oddálí.

Alkohol nahrává nadváze.

Málo spíte

Dobrý spánek je podle nutričních terapeutů pro tělo stejně důležitý jako pravidelný pohyb a vyvážený jídelníček. Během „nočního klidu“ dochází k regulaci hormonů, které mají na starosti pocity hladu a sytosti. Když málo (nebo špatně) spíte, zvyšuje se vám hladina hormonu ghrelinu, který zvyšuje pocity hladu. Během dne pak můžete mít hlad jako vlk. A jídlo, které si „ukořistíte“ určitě nebude malé ani zdravé. Navíc, pokud jste unavení, budete se nejspíš „dopovat“ cukry a vydatnějšími pokrmy. A výsledek je zase pár kilo navíc.

Nedostatek spánku zvyšuje pocity hladu.

Pijete kalorické nápoje

Většina lidí sleduje svůj příjem kalorií v jídle, ale zapomíná na to, co pije… Sladké limonády. Džusy… Všechny tyhle zdroje tekutin jsou plné cukrů, které se samozřejmě ukládají. Pokud tedy chcete zhubnout, pijte výhradně vodu nebo neslazené čaje či minerálky. Ušetříte tak tělu spoustu kalorií, které pak může využít na hubnutí.

Sladké nápoje vám přináší jen prázdné kalorie a hubnutí jde pomalu.

Zdroje: www.bezhladoveni.cz, idnes.cz