Proč naše babičky dávaly rýži v plátěném sáčku do trouby? Důvod vás překvapí

Klasická obyčejná rýže nemusí být jen skvělou přílohou, která se hodí k mnoha pokrmům. Může vám být také výborným pomocníkem v domácnosti. Když ji dáte třeba do trouby, zbaví vás některých nepříjemných útrap a bolestí.

Rýže je skvělou potravinou, z níž připravíte například rizoto, sladký či slaný nákyp, mléčnou rýži nebo mléko, a samozřejmě taky samostatnou přílohu jak k masovým, tak i zeleninovým pokrmům. Ovšem rýži můžete využít i jinak! Máme pro vás pár skvělých vychytávek, které stojí za to využít.

Inspirovat se můžete na videu zde:

Je libo teplý či studený obklad?

Vyrobte si z rýže hřejivý anebo chladicí polštářek. Udělá vám skvělou službu v případě namožených svalů nebo bolavých míst v těle. Tuto vychytávku s oblibou využívaly už naše babičky. Stačí, když si dáte syrovou rýži na pár minut ohřát do mikrovlnky nebo obyčejné trouby a pak ji naplníte do plátěného sáčku. Stačí ji jen pravidelně přikládat na postižené bolavé tělesné lokality. Tato obilovina totiž pomalu uvolňuje naakumulované teplo. Polštářek s rýží lze využít i jako chladivý obklad. Ovšem oproti rychlému nahřívání, je nutné nechat syrovou rýži v mrazáku několik hodin.

Stačí když si dáte syrovou rýži na pár minut ohřát do mikrovlnky nebo obyčejné trouby a pak ji naplníte do plátěného sáčku nebo obyčejné bavlněné ponožky. Zdroj: Andrea Melenová

Zbavte se nepříjemných pachů

Rýže má také výbornou absorpční schopnost, a proto je velice účinná k likvidaci nežádoucích a nelibých odérů. Když například pracujete s rybami, omyjte je rýžovou vodou, zároveň bude maso krásně jemné. Rýžovou vodu můžete ve sklenici postavit všude tam, kde se chcete pachů zbavit.

Pomůže v boji s vlhkostí

Stejně tak jako pachy absorbuje rýže i nadměrnou vlhkost. Znáte trik proti vlhnoucí soli ve slánce? Možná jste si ho všimli v některých restauracích, kde se běžně a s oblibou využívá. Stačí k soli přihodit pár zrnek rýže a sůl bude stále krásně sypká a nebude se vlivem vzdušné vlhkosti lepit a shlukovat.

Vyrobte si rýžové mléko

V případě, že vám nesvědčí kravské mléko, vyrobte si luxusní základ každé zdravé kuchyně, který vás ve výsledku přijde jen na pár kaček. Je to jednoduché, velmi levné a výsledek je doslova ohromující. Uvařte 50 g rýže v 1 l vody a poté vše rozmixujte a přeceďte přes plátýnko či jemné sítko. Můžete a nemusíte přidat trochu cukru a máte hotovo. Skladovat v lednici ho můžete po dobu 3 dnů.

Rýže je skvělý čistič skleněných váz

Jistě znáte situaci, kdy je dno vázy nebo sklenice s úzkým hrdlem nedostupné k řádnému vyčištění. A i tady vám skvěle pomůže rýže. Nasypte ji do špinavé nádoby a přidejte trochu mýdla a teplé vody. Nechte chvíli odstát a sem tam protřepejte. Během chvilky se zbavíte nepříjemných usazenin, a navíc i nežádoucích zápachů.

Voda z rýže působí blahodárně na pokožku

Rýžová voda se v péči o tělo využívá již odnepaměti, a to hlavně v asijských kulturách. Nejenže pokožku důkladně čistí, ale zároveň ji nadopuje mnoha výživnými látkami. Využít ji lze jako prvotřídní přírodní pleťovou vodu nebo jako účinnou přísadu do koupele. Rýžová voda obsahuje vitamíny B1, C, E, je bohatá na škrob a zajistí pokožce i správnou hydrataci a svěžest. Stačí když si namočíte půl hrnku syrové rýže do filtrované vody a necháte ji tak 30 minut louhovat. Rýžovou vodu můžete pár dní skladovat v uzavřené nádobě v lednici.

Pokud vám spadl mobil do vody a nevlastníte voděodolný telefon, měli byste zkusit přístroj co nejrychleji efektivně vysušit. Zdroj: olethree O / Shutterstock.com

Spadl vám mobil do vody?

Pokud nevlastníte voděodolný telefon, měli byste zkusit přístroj co nejrychleji efektivně vysušit. A právě k tomu vám velice dobře pomůže syrová rýže. Nejprve zbavte mobil všech obalů, SIM karty a vyjměte i baterii. Následně jej vložte do misky plné rýže, která bude veškerou vlhkost absorbovat.

