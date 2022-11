Proč vrcholoví manažeři pravidelně po obědě spí? Důvody vás překvapí

Spánek je jednou z nejdůležitějších součástí lidského života. Pokud si můžete dopřát po obědě „dvacet“, podpoříte tím své zdraví. Jak?

Takový šlofík po obědě má veliký smysl pro náš zdravý organismus, a to s mnoha benefity. Pozitivně to ovlivňuje celkovou činnost srdce i mozku a dochází ke snížení vysokého tlaku. Dochází k lepšímu soustředění, mentálnímu výkonu a mnohem lepší a vyrovnané náladě.

Pokles bdělosti v odpoledních hodinách je naprosto běžný jev u každého člověka, a to bez ohledu na kulturní příslušnost či geografické umístění. Bohužel jen tomuto prastarému kódu čím dál méně nasloucháme. Je to samozřejmě dáno i současným způsobem života, kdy si odpočinkovou siestu po obědě může dát jen málokdo. Ovšem trocha spánku v tuto dobu smysl má a za jistých okolností je krátké zdřímnutí zdraví velmi prospěšné.

Pokles bdělosti v odpoledních hodinách je naprosto běžný jev. Zdroj: shutterstock.com

Proč je spánek důležitý

Téměř polovinu svého života trávíme spánkem. Dospělí jedinci potřebují každý den minimálně 7 hodin spánku, aby zůstali zdraví. Během spánku se tělo regeneruje a obnovuje nejen fyzické, ale i psychické síly. Jedná se o nejlepší prevenci před mnoha nemocemi.

Z mozku se odplavují toxiny, které vznikly v průběhu dne a jejichž hromadění ohrožuje a poškozuje správnou funkci mozku. Se správnou dávkou spánku se velmi snižuje riziko vysokého krevního tlaku, obezity, úzkostí a depresí. Spánek reguluje i správnou hormonální rovnováhu, takže čím lépe spíte, tím lepší bude vaše imunita.

Proč po jídle přichází ospalost

Kdo by neznal ten malátný a unavený pocit po dobrém obědě. Do těla se totiž dostane velké množství glukózy. Když se dostane do krve, začne tlumit činnost mozkových buněk, takže se cítíme unaveni a bez energie. Následkem je přirozená lehká ospalost.

Spánek po obědě má smysl

V případě, že si na krátkou dobu po obědě zdřímnete, vaše tělo nabere spousty síly a budete se další část dne cítit jako znovuzrození. Záleží však na délce odpolední siesty. Jaká dávka spánku je tedy v tuto denní dobu optimální?

Méně je v tomto případě určitě více

Recept úspěchu tkví v délce odpoledního spánku. Nikdy by neměl být delší než 10 až 20 minut. Několikaminutový spánek běžně praktikují vrcholoví manažeři i profesionální piloti. 20 minut denního spánku prý dokonce vydá až za 4 hodiny plnohodnotného spánku nočního!

Během delšího odpoledního spánku by se organismus dostal do hlubší fáze a ve výsledku byste byli ještě více unavení, a navíc i malátní. Zdroj: shutterstock.com

Proč nespat po obědě déle

Během delšího spánku by se totiž organismus dostal do hlubší fáze spánku a ve výsledku byste byli ještě víc unavení a malátní. Navíc byste si mohli značně zhoršit kvalitu spánku v noci. Jakmile se v noci nevyspíte, budete následný den ospalí, dopřejete si opět odpolední dlouhý spánek a chytnete se tak do začarovaného kruhu nepravidelného spánku a jeho značných deficitů.

Zdroje: www.vitalitis.cz, www.healthline.com, www.aktin.cz