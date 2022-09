Domácí zázračné zábaly na ruce si dělaly už naše babičky z levných věcí ze spíže

Chladnější měsíce dají našim rukám pořádně zabrat. Jsou vysušené, popraskané a leckdy se na nich objeví i podrážděná rudá místečka. Jak můžete suchým rukám ulevit a jak o ně pečovat?

Ruce jsou naší vizitkou. Obzvláště ženy by měly o ně pečovat, protože se říká, že podle rukou se pozná věk jejich majitelky… Bohužel kůže na rukou je často přetěžovaná častým mytím, různými gely a dezinfekčními přípravky, které ji vysušují. Pokud tedy nechcete mít své horní končetiny „samou vrásku“, začněte jednat. V zimě na tom mohou být vaše ruce totiž ještě hůř.



Chladné počasí, časté používání rukavic a neustálé přebíhání mezi venkem a vytopenými místnostmi, to vše může vaše ruce ještě více podráždit a vysušit. Proto se snažte je zásobit dostatkem vláhy a výživných látek, které zoufale potřebují.

Tekutiny jsou základ všeho

Prvním krokem jej pravidelný pitný režim. Snažte se každý den vypít alespoň 1,5 litru vody. Tekutiny kůži nejen zvláční, ale napomůžou tělu zbavit se jedovatých látek a toxinů. Také se snažte upravit stravu. Pokožce nejlépe prospějete, když do svého jídelníčku zahrnete potraviny s vyšším obsahem bílkovin a vitaminů B a E. Nejvíce bílkovin najdete v mase (hovězím, rybím, kuřecím), vejcích, jogurtech, tvarohu či sýru cottage. Po „béčku“ sáhnete s každou porcí luštěnin, listové zeleniny, ořechů či celozrnných obilnin. Vitamin E je zase ukrytý v mrkvi, špenátu, rajčatech, ale také v burácích! Tak na to myslete.

Pitný režim a starva s dostatkem bílkovin rukám pomůžou. Zdroj: Profimedia

Peelingová čistka

Kromě výživy „zevnitř“ pomůže vašim rukám i pravidelný peeling. Ten odstraní z povrchu odumřelé kožní buňky, které vaši pleť zbytečně zatěžují a oslabují. Pokud si nechcete peeling kupovat, můžete si ho vyrobit i sami doma. Jak na to: Stačí, když smícháte mořskou sůl (nebo obyčejný krupicový cukr), trochu olivového oleje a kapku citronové šťávy. Směs masírujte do rukou a poté důkladně spláchněte. Na závěr ruce ošetřete silnou vrstvou krému.

Peeling ze soli, olivového oleje a citronové šťávy si můžete připravit doma. Zdroj: Profimedia

Výživné masky a zábaly

Pečující kosmetika na ruce je drahá. Spoustu výživných látek ale obsahují i suroviny, které máte běžně doma. Využijte toho a připravte si z nich zábaly na ruce. Výsledek poznáte hned po první aplikaci!

Banánová vzpruha pro „suchary“

Extrémně suché ruce potřebují co nejvíce promastit. A přesně to jim dodá banánový zábal. Jak si ho připravíte: Smíchejte 1 rozmačkaný banán se lžící kokosového oleje a lžičkou medu. Výslednou směs namažte na ruce a nechte působit zhruba 20 minut. Poté ruce umyjte a osušte. Bude nádherně hebké. Masku používejte jednou i dvakrát týdně. Uleví vašim rukám.

Banánový zábal ruce zvláční. Zdroj: Profimedia

Medový zábal

O medu se ví, že váže vlhkost, takže je ideální pro suché ruce. Zároveň obahuje i výživné látky (fruktózu, vitaminy, minerály), je čistící a má desinfekční schopnosti. Není divu, že takový medový zábal patří v zimních měsících k nejoblíbenějším. Jak si ho připravíte: V misce smíchejte 1 lžičku medu s 1 lžičkou olivového oleje. Výslednou směs krouživými pohyby vmasírujte do rukou (nezapomeňte ani na prsty!) a poté je zabalte do mikrotenových sáčků. Zábal nechte působit zhruba 30 minut a poté ho smyjte. Vaše ruce budou jako znovuzrozené.

Při zábalu rukou si můžete udělat i zábal nohou. Uleví chodidlům. Zdroj: Profimedia

Domácí zábal na poničené ruce

Ruce bohužel dostávají zabrat. A leckdy to je způsobené přetížením (třeba intenzivní prací na zahrádce) a někdy zase častým kontaktem s chemickými přípravky. Tento zábal rukám uleví a pomůže jim najít ztracenou svěžest a pevnost. Jak na to: Do mixéru dejte 1 lžíci strouhaných mandlí, 1 lžíci medu, 1 lžíci ovesných vloček, 1 lžici oleje a trochu citronové šťávy. Všechny přísady rozmixujte a výslednou směs naneste na hřebet rukou a poté ji rozetřete na prsty, dlaně… Ruce si dejte do igelitových rukavic (třeba těch, které používáte v obchodě na pečivo) a aby byl efekt ještě větší, natáhněte přes ně zimní rukavice. Zábal nechte působit 20 minut a poté ruce umyjte. Díky velkému množství živin se kůže na rukou nádherně zregeneruje. Aby se dala do pořádku, dopřejte jí alespoň den či dva „klidový režim“.

Mandle obsahují hodně zinku, který prospěje jak rukám, tak i nehtům. Zdroj: Profimedia

Další péče ze spíže...

Smíchejte následující trojce či čtveřice surovin a získáte skvělé masky na ruce!

Zdroje: www.svetkreativity.cz, www.primanapady.cz