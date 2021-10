Co se stane, když budete denně ráno pít teplou vodu s citronem?

Vodu s citronem propaguje na sociálních sítích mnoho skupin i známých lidí. Jak to s ní ale ve skutečnosti je? Je opravdu tak zázračná?

Slýcháte ze všech stran, jak je super věc pít vodu s citronem? Teplá voda s citronem vám má zázračně pomoci od spousty neduhů a problémů. Nejdená se jen o takzvaný placebo efekt?

Dokonale vyždímaný citron? Zkuste méně obvyklý řez. Zdroj: Africa Studio / Shutterstock.com

Kolečko citronu? To rozhodně nestačí.

Pokud chcete prospět tělu, plátek citronu vám rozhodně stačit nebude. Do vody by se měla vymačkat nejméně polovina citronu. Pozor si však dejte na chemicky ošetřované citrusy. Pokud máte v lednici věčně odložený citron na přípravu ochuceného nápoje, zvolte raději bio kvalitu nebo si alespoň citron důkladně vydrhněte kartáčkem.

Detoxikace těla

Toto tvrzení hlásá mnoho lidí, ale asi vás zklame fakt, že takovéto účinky nebyly na lidech prokázány. To, že určitý výsledek byl potvrzen u potkanů, ještě neznamená, že to u lidí bude stejné.

Hubnutí a citron

I to se tvrdí: „Pijte dostatek vody s citronem a váha půjde dolů sama.“ Ne, ani to bohužel není potvrzeno. Může vám to dělat „fyzicky“ dobře, dokonce můžete mít pocit, že to opravdu funguje, ale bude to nejspíš jen kouzlo placebo efektu.

Pomalý metabolismus hubnutí nenahrává. Zdroj: Sirisab / Shutterstock.com

Pomocník na dobré trávení

Alespoň zde vám udělám trochu radost. U tohoto tvrzení se potvrdily jisté změny, které by trávení podpořit mohly. Šťáva z citronu pomáhá zvyšovat vylučování žlučových kyselin. Ale jestli tento proces pomáhá k lepšímu trávení, to zůstává otázkou.

Pryč s nachlazením

„Nepotěšil jste mne, ani já vás nepotěším…“ Ani tady teplá voda s citronem není moc platná. Vitamín C sice zkracuje dobu nachlazení, ale citronovou vodou do těla nedostanete takové množství vitaminu, aby to mělo nějaký zásadní účinek.

Podzimní nachlazení známe všichni. Provázejí ho rýma, kašel, únava a někdy i horečka. Zdroj: profimedia.cz

Tvorba ledvinových kamenů

Jestliže máte sklony k těmto nepříjemným bolestivým potížím, teplou citronovou vodu směle pijte. U tohoto problému byly zjištěny určité pozitivní účinky, takže za zkoušku nic nedáte.

Proč tedy pít vodu s citronem?

Pro váš pocit, proč ne. Voda s citronem lépe chutná, dostanete do sebe i malé množství vitamínu C a jiných fytochemikálií.

Pokud jste ráno zvyklí vypít sklenici vody s citronem, provozujte tuto činnost i nadálel! Po ránu je totiž dobré zavodnit organismus po celé dlouhé noci, kdy je tělo dehydratované.

Citronová šťáva je osvěžující. Zdroj: Shutterstock.com / Joshua Resnick

Na co si dát pozor!

Pokud jste citronový maniak, dejte si pozor na zuby, protože citron obsahuje velké množství ovocných kyselin a při pravidelné konzumaci (i v nápoji) dojde k naleptání skloviny. Tím pádem budou zuby náchylnější ke vzniku zubního kazu a zvýší se i jejich citlivost.

