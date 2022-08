Vlašské ořechy: Kolik jich denně sníst, abyste netloustli

Není tajemstvím, že vlašské ořechy jsou silným antioxidantem a řadí se mezi superpotraviny, které jsou pro lidské tělo značně významné. Naprosto nejzdravější jsou v co nejpřirozenějším stavu, když mají ještě bílou nahořklou slupku. Ale neměli byste to s jejich konzumací přehánět, protože obsahují poměrně dost tuku. V případě, že chcete podpořit hubnutí, postačí sníst každý den pouze pár jader.

Vlašské ořechy jsou opravdu velmi zdravé a měli by být pravidelnou součástí jídelníčku každého z nás. Ale i v tomto případě platí pořekadlo, že nic se nemá přehánět. Z přemíry ořechů by vám mohlo být těžko od žaludku a třeba by se mohla pohnout i ručička na váze směrem nahoru. Pokud budete vlašáky konzumovat ve správném množství, naopak vám s hubnutím pomohou, protože dokonale stimulují odbourávání tuků a podporují zdravou tělesnou hmotnost.

Proč jsou vlašské ořechy zdravé a co obsahují

Vlašské ořechy patří mezi jedny z nejoblíbenějších ořechů a mnozí z nás je pěstují doma na zahradě. Přinášejí celé spektrum zdravotních benefitů. Obsahují velké množství prospěšných omega-3 mastných kyselin, 18 % bílkovin, 3 % sacharidů, kyselinu listovou, vitamíny B1, B6 a F a silné je i zastoupení řady minerálů jako například vápník, hořčík, železo, zinek, měď, fosfor a draslík. Kromě toho se v nich nachází i 70 % tuků. Vlašské ořechy jsou známy i svými užitečnými antioxidačními a protizánětlivými účinky. Dokonce podporují funkci mozku, protože zlepšují kognitivní výkon a paměť.

Vlašské ořechy jsou zdravé mlsání, které dodá energii. Jen je dobré vědět, že byste neměli zkonzumovat více než 10 kusů, ovšem klidně každý den. Zdroj: CalypsoArt / Shutterstock.com

Kolik sníst denně ořechů?

Vlašské ořechy jsou zdravé mlsání, které dodá energii. Jen je dobré vědět, že byste neměli zkonzumovat více než 10 kusů, ovšem klidně každý den. Nejzdravější je jíst ořechy syrové, protože jakákoliv úprava jako například pražení, jim ubere na nutriční kvalitě. Dopřejte si vždy vlašské ořechy neloupané, protože 90 % užitečných antioxidantů je obsaženo právě ve slupce.

Lepším trávením k nižší váze

Jestliže jste si předsevzali shodit nějaké to kilo navíc, podpořte proces hubnutí vlašskými ořechy. Protože obsahují velký podíl vlákniny, dokonale podporují zdravé a kvalitní trávení. Jejich konzumací také pozitivně obohatíte střevní mikroflóru o prospěšné probiotické bakterie.

Jak s ořechy hubnout

Jistě jste si ve výčtu obsažených látek všimli, že je ve vlašských ořeších poměrně vysoké množství tuku. Proto je nutné jíst opravdu jen správnou denní dávku a tento limit zbytečně nepřekračovat. Naopak můžete ubrat a dá si maximálně pět ořechů. Díky přítomnosti omega-3 mastných kyselin, rostlinných sterolů a vitamínů dokonce pomáhají potlačovat hlad. Vlašské ořechy jsou skvělou energeticky nenáročnou svačinkou, která se vejde do každé kabelky a nezatíží.

Díky přítomnosti omega-3 mastných kyselin, rostlinných sterolů a vitamínů dokonce pomáhají potlačovat hlad. Zdroj: 5 second Studio / Shutterstock

Jen tak pro zajímavost pár čísel

Nutriční hodnoty 100 g vlašských ořechů:

691 kcal celková energetická hodnota

16 g bílkoviny

6 g vláknina

18 g sacharidy

63 g tuky

4 g cukry

Zdroje:

www.zeny.cz

www.zdravoslav.cz

www.pikant.cz