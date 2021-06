Jaké množství vody denně musíte vypít, abyste zhubli

Nikdo nepochybuje o tom, jak je voda pro náš organismus a celý svět důležitá. Pokud redukujete svou hmotnost, potřebujete ji vypít ještě více a především ve správný čas. Jak voda ovlivňuje hubnutí?

Zdroj: www.healthline.com, www.reflex.cz, nutriční terapeutka Bc. Martina Korejčková, odborník na výživu MUDr. Peter Minárik

Studie z roku 2008 potvrdila, že ženy, které navýšily svůj příjem čisté vody o více než jeden litr denně, zhubly za 12 měsíců 2 kg. Vědci totiž zjistili, že na spálení 0,5 litru vody potřebuje organismus kolem 23 kalorií. Několik dalších studií sledovalo lidi s nadváhou, kteří denně po dobu několika týdnů, vypili 1–1,5 litru vody. Zjistili významné snížení hmotnosti, indexu tělesné hmotnosti (BMI), obvodu pasu a tělesného tuku. Pití vody je tedy blahodárné po všech stránkách.

Pití vody a snížení chuti k jídlu

Žaludek má určitou kapacitu. Představte si prázdný orgán versus orgán, jež má v sobě již půl litru vody. Logicky tomu druhému stačí přijmout méně potravy, aby se zaplnil. Pokud tedy toho chcete sníst méně, před každým jídlem vypijte skleničku vody. Opět je toto doporučení vědecky podloženo hned dvěma studiemi. Jedna se zaměřila na obézní lidi, jež před každým jídlem pili vodu. Ve srovnání se skupinou, jež vodu nepila, ztratili o 44 % více tuku. Druhá studie zase sledovala lidi, jež pili vodu před snídaní. Tento malý krok dokázal to, že během dne testovaní snědli o 13 % méně jídla.

Voda podporuje hubnutí. Zdroj: Red2000 Creative/Shutterstock.com

Pití více vody souvisí se sníženým příjmem kalorií a nižším rizikem přibývání na váze

Ruku na srdce. Co během dne pijete? Je to pouze čistá voda, čaj nebo káva nebo si dopřejete i sladké limonády, ledové čaje, ochucené minerálky apod.? I když se to nezdá, všechny tyto chutné náhražky vody jsou kalorickými bombami. Pokud je tedy nahradíte neslazenou čistou vodou, která má nula kalorií, máte téměř vyhráno. Pozorovací studie ukázaly, že lidé, kteří pijí převážně vodu, mají v průměru až o 9 % (nebo 200 kalorií) nižší příjem kalorií.

Kolik vody vypít?

Mnoho zdravotnických úřadů doporučuje vypít 2 litry denně. Toto číslo je však náhodné. „Příjem tekutin ovlivní i to, kolik vypijeme nápojů s odvodňujícím účinkem (kávy, černého čaje) nebo například v případě žen také na tom, zdali jsou těhotné nebo kojící. Velkou roli hraje i zdravotní stav, kdy zvýšené množství tekutin bychom měli přijímat při horečkách nebo průjmech. Obecně ale platí, že by dospělý člověk měl vypít zhruba 20–40 ml tekutin na 1 kg tělesné hmotnosti za 24 hodin, což je cca 2 – 3 l tekutin denně,” uvedla nutriční terapeutka Bc. Martina Korejčková, DiS. Pokud vás však bolí hlava, jste nervózní, jste na výletě nebo je parné léto, můžete být dehydratovaní. Proto zvyšte příjem tekutin.

Pokud sportujete, měli byste vypít více vody. Zdroj: Una Shimpraga/Shutterstock.com

Praktické rady, jak pít častěji

Pít byste měli rovnoměrně. Ledvinám totiž mohou uškodit jednorázové obrovské dávky vody. Proto se napijte hned jak vstanete. Stačit vám bude půl litru čisté vody nebo vody s citronem. Aktivujete tak vnitřní orgány. Do 12 hodiny byte měli vypít litr tekutin. „Pravidelné pití pramenité vody nalačno každé ráno zároveň posiluje zdravé hubnutí, protože zmenšuje pocit hladu a snižuje sklon k přejídání,“ vysvětluje gastroenterolog a odborník na výživu MUDr. Peter Minárik. Proto si nastavte budík nebo si stáhněte aplikaci, která vás upozorní, že je právě čas se napít.