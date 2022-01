Kolik vody musíte za den vypít, abyste zhubli? Vypočítejte si to sami

Víte, kolik vody je vhodné vypít a jak to ovlivňuje hubnutí? O množství se někdy dohadují i lékaři. Vypočítejte si sami, kolik vody byste měli vypít nejen pro toto, abyste zhubli. Pitný režim je důležitý pro všechny. Voda však hubnutí také ovlivňuje.

Zdroje: www.prozeny.cz, zena.aktualne.cz

O množství vody se dohadují i někteří lékaři

Ne všichni odborníci se shodují na tom, kolik vody je třeba pít. Dospělý člověk by měl denně zkonzumovat 2 až 2,5 litru a z toho jednu pětinu obvykle příjme v potravě. Aniž by byl člověk lékař, je jasné, že při nadměrné fyzické aktivitě je třeba příjem zvýšit, stejně tak, jako když trávíte dovolenou v Africe. Neznamená to, že tělo potřebuje dvojnásobek, ale víc než obvykle, neboť o tekutiny přichází nadměrným pocením.

I v chladném počasí je potřeba dost pít. Zdroj: Una Shimpraga/Shutterstock.com

Voda a hubnutí

Také na zdraví a redukci váhy má pitný režim vliv. V případě redukční diety je pitný režim a dostatek tekutin podmínkou k hubnutí. Není to samozřejmě jen dostatek tekutin, ale je to jeden z pilířů hubnutí, který vám potvrdí každý dietolog. Nejde totiž jen o kalorie a potraviny, ale také tekutiny, spánek či stres.

Dostatek tekutin přímo souvsí s hubnutím. Zdroj: Red2000 Creative/Shutterstock.com

Dostatkem vody bojujte s přejídáním se

Dalším důvodem, proč je dostatek tekutin důležitý pro hubnutí, je i fakt, že pokud budete trpět nedostatkem, můžete také inklinovat k přejídání se. Chutě i hlad souvisí s příjmem tekutin. Dostatečnou konzumací nápojů se budete déle cítit sytí, a navíc bez příjmu kalorií. Což rozhodně záleží na tom, jaké nápoje zvolíte.

Nejlepším nápojem na hubnití je čistá voda

Nejideálnějším nápojem pro redukční diety je samozřejmě nekalorická voda. Tu můžete vylepšit například plátky okurky nebo zázvoru. Ty jsou také téměř bez kalorií, dodávají příjemnou nevtíravou chuť, a navíc vodu obohatí i o látky prospěšné pro tělo. Podobně dobře jsou na tom i některé čaje. Džusy samozřejmě obsahují dost vody, ale jsou hodně sladké, a proto nevhodné při redukční dietě. To stejné platí o syceních nápojích, ledových čajích či alkoholu.

Okurková voda nemá kalorie, je chutná a vhodná i během redukční diety. Zdroj: Profimedia

Kolik vody vypít?

Jak vypočítat množství vody, kterou bychom měli za den zkonzumovat, abychom dosáhli ideálního hubnutí nebo prostě zdravého pitného režimu? Předpoklad je takový, že doporučená denní konzumace tekutin je individuální a odvíjí se od tělesné váhy. Na každých osm kilogramů váhy počítejte jednu sklenici vody.

Respektive vydělte vaši váhu číslem osm a vyjde vám počet běžných sklenic, které byste měli denně vypít.