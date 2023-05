Fantastický čistič jater zadarmo: Možná vám roste za domem a nevíte o tom!

Jedním z nejdůležitějších orgánů v našem těle jsou játra. Aby mohla dobře plnit svoje životní úkoly, podpořte jejich správné fungování detoxikací. Můžete tak předejít - nebo dokonce zabránit - onemocnění jater. Pomůže vám v tom i docela obyčejná rostlina, která teď roste na každém rohu.

Funkce jater

Játra pomáhají trávit živiny, eliminují toxiny z krve, tvoří důležité látky na podporu přirozeného srážení krve, udržují bílkoviny, tuky a cukry v rovnováze, podílí se na tvorbě žluči, likvidují staré krvinky, skladují minerály a vitamín A. V neposlední řadě odbourávají škodliviny jako jsou alkohol nebo jiné drogy. Z tohoto výčtu je patrné, že si játra občas zaslouží detoxikaci na podporu svých funkcí.

Chcete znát 5 tipů, jak provést detox jater? Podívejte se na následující video:

Toxiny v játrech

V běžném životě jsme vystaveni velkému množství chemikálií, pesticidů, těžkých kovů, konzervačních látkek, alkoholu i léků. Tyto toxické látky se ukládají v játrech, ledvinách, střevech a v tukové tkáni. Játra se musí více soustředit na odbourávání škodlivých látek a už nemají tolik prostředků na filtrování krve. Přestávají správně fungovat jako trávicí orgán živin.

Projevy špatně fungujících jater

Zpozorněte, pokud máte vícero symptomů, které mohou odhalit zdravotní problémy jater.

Jsou to: špatné trávení tučných jídel, plynatost, tmavá moč, zácpa, pálení žáhy, tuk kolem pasu, neschopnost redukovat váhu anebo rychlé hubnutí, vysoký cholesterol a tlak, zarudlá a svědivá pokožka, tmavé skvrny na kůži, únava, nechuť k jídlu, tvorba modřin, žloutnutí očního bělma, tupá bolest pod pravým žebrem.

Následky

Hlavní funkcí jater je čištění krve od toxinů. Například léky a hormony jsou také filtrovány v játrech.

Pokud mají játra sníženou očistnou funkci, odpadní látky se vrací krevním řečištěm zpět do srdce. To může vést k jeho oslabení, imunitní systém nevykonává své poslání, škodliviny zahltí ostatní orgány a dojde tak k celkovému toxickému kolapsu organismu. Naštěstí se tomu dá předejít včasnou a pravidelnou důkladnou detoxikací.

Detox

Játra mají jednu důležitou vlastnost. Jejich tkáň umí regenerovat. Musí k tomu ovšem mít vytvořené podmínky. Nejlepším čističem jater je podle vědeckých studií ostropestřec mariánský. Můžete ho ale nahradit například obyčejnou vojtěškou. Není dobrý nápad vojtěšku natrhat na poli, kde se pěstuje jako píce pro dobytek, protože je chemicky ošetřená. Natrhejte si ji nejlépe na odlehlých místech.

Vojtěška jako čistič jater

Vojtěška (Medicago sativa) patří do čeledi bobovité, říká se jí také lucerka nebo alfa-alfa. Z asijské domoviny se dostala do Evropy přes Řecko. Kromě krmiva pro dobytek starověké národy uměly využívat její účinky na očistu a regeneraci lidského organismu. Je vědci ceněna pro velký obsah vápníku, železa, fosforu, sodíku, draslíku dále pro vitamíny A, B, C, E, K. Čistí játra a ledviny, je protizánětlivá, odbourává cholesterol, udržuje v rovnováze metabolismus.

Tolice vojtěška (Alfalfa) svými účinky přispívá k očistě jater. Zdroj: Profimedia

Jak vojtěšku používat

Klíčky ze semen, které si sami doma vypěstujete, užívejte dvakrát denně půl lžičky po dobu dvou neděl. Můžete je konzumovat přímo, anebo přidat do salátů nebo pomazánek.

Odvar z vojtěšky: nechte louhovat deset minut výhonky i s květy a popíjejte ve formě nálevu v dávce jednoho šálku 3x denně.

Vojtěšku si můžete nasušit do zásoby na čajovou směs. Sušenou lze rozdrtit na prášek, který budete popíjet rozmíchaný ve vodě každý den. Půl lžičky do sklenice vody denně stačí. Pro obsah ženského hormonu estrogenu by se konzumaci měly vyhnout těhotné ženy a lidé, kteří používají léky na ředění krve.

Proč se vojtěšce říká alfa-alfa

Pro svoji výživovou hodnotu a vysoký obsah bílkoviny měla v arabském světě název „al-fac-facah, v překladu „otec všeho jídla“. Španělé ji přejmenovali na alfa-alfa. Pod tímto názvem ji známe dodnes.

Vojtěška ale není všespásná, je samozřejmě důležité chránit svá játra zejména tím, že se vyhnete průmyslově zpracovaným potravinám, alkoholu a cigaretám, zbytečně je nebudete zatěžovat léky a hormony a vyhnete se stresu.

Zdroje informací: www.youtube.com, www.celostnimedicina.cz